FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
यूपी के संभल में रातोंरात गायब हो गई मदीना मस्जिद, सुबह तक मलबा भी हो गया था साफ, जानें पूरा मामला

यूपी के संभल में रातोंरात गायब हो गई मदीना मस्जिद, सुबह तक मलबा भी हो गया था साफ, जानें पूरा मामला

पर्दे की वो 'मां' जिसे देख दर्शक मान लेते थे असली, जानें 'क्वीन ऑफ मिसरी' की कहानी जिसकी जबरदस्त एक्टिंग ने मचाया था तहलका

पर्दे की वो 'मां' जिसे देख दर्शक मान लेते थे असली, जानें उस 'क्वीन ऑफ मिसरी' की कहानी जिसकी जबरदस्त एक्टिंग ने मचाया था तहलका

IPL से मुस्तफिजुर रहमान को हटाए जाने पर बौखला गया बांग्लादेश, टी20 वर्ल्ड कप श्रीलंका शिफ्ट करने की जिद पर अड़ा

IPL से मुस्तफिजुर रहमान को हटाए जाने पर बौखला गया बांग्लादेश, टी20 वर्ल्ड कप श्रीलंका शिफ्ट करने की जिद पर अड़ा

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
भारतीय रेल के 1 पहिये की कीमत कितनी होती है? सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन वंदे भारत के व्हिल का रेट सुनकर आंखें खुली रह जाएंगी  

भारतीय रेल के 1 पहिये की कीमत कितनी होती है? सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन वंदे भारत के व्हिल का रेट सुनकर आंखें खुली रह जाएंगी

ikkis box office collection day 3: Ikkis की कमाई में वीकेंड का असर, फिल्म ने तीसरे दिन बटोरे इतने करोड़, धुरंधर से अब भी पीछे

ikkis box office collection day 3: Ikkis की कमाई में वीकेंड का असर, फिल्म ने तीसरे दिन बटोरे इतने करोड़, धुरंधर से अब भी पीछे

लाल-केसरिया या काली-कौन सी गाजर ज्यादा फायदेमंद होती है? दिल से लेकर आंख तक के लिए कौन सी खाएं, यहां पढ़ें

लाल-केसरिया या काली-कौन सी गाजर ज्यादा फायदेमंद होती है? दिल से लेकर आंख तक के लिए कौन सी खाएं, यहां पढ़ें

Homeभारत

भारत

दिल्ली-एनसीआर में कोहरे और शीतलहर का डबल अटैक: IMD ने जारी किया येलो अलर्ट, जानें कब मिलेगी राहत

Delhi Weather Report: दिल्ली-एनसीआर में घने कोहरे और शीतलहर की स्थिति को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है. अगले कुछ दिनों तक न्यूनतम तापमान 6-8 डिग्री के बीच रहने और दृश्यता कम रहने का अनुमान है.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Jan 04, 2026, 07:24 AM IST

दिल्ली-एनसीआर में कोहरे और शीतलहर का डबल अटैक: IMD ने जारी किया येलो अलर्ट, जानें कब मिलेगी राहत
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Delhi Weather Report: नया साल 2026 अपने साथ कड़ाके की ठंड लेकर आया है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में रविवार (4 जनवरी) को घने कोहरे और गिरते पारे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है.

कोहरे ने रोकी दिल्ली की रफ्तार

मौसम विभाग के अनुसार, रविवार सुबह दिल्ली के कई हिस्सों में मध्यम से घना कोहरा छाया रहा. पालम और सफदरजंग जैसे इलाकों में विजिबिलिटी काफी कम दर्ज की गई. इस घने कोहरे के कारण सड़कों पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई है और कई ट्रेनें अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं.

तापमान में गिरावट और शीतलहर का डर

दिल्ली में न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा रहा है. हालांकि अभी शीतलहर का आधिकारिक अलर्ट केवल कुछ हिस्सों के लिए है, लेकिन आने वाले दिनों (4 से 7 जनवरी) में इसके और गंभीर होने की संभावना जताई गई है. बर्फीली हवाओं के कारण दिन के तापमान में भी 2 डिग्री तक की गिरावट देखी गई है.

पहाड़ों पर बर्फबारी का असर

उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में बढ़ी इस ठिठुरन की मुख्य वजह पहाड़ों पर हो रही ताज़ा बर्फबारी है. जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में बर्फ की मोटी चादर जमने के कारण वहां से आने वाली सर्द हवाएं सीधे दिल्ली-एनसीआर के तापमान को प्रभावित कर रही हैं.

सोमवार से घने कोहरे में थोड़ी कमी आने की उम्मीद है, लेकिन सुबह के वक्त धुंध बनी रहेगी. दिल्ली में फिलहाल कड़ाके की ठंड से राहत मिलने की उम्मीद कम है. मौसम विभाग ने लोगों को अपडेट रहने और घर से निकलते समय मौसम की स्थिति जांचने की सलाह दी है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
भारतीय रेल के 1 पहिये की कीमत कितनी होती है? सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन वंदे भारत के व्हिल का रेट सुनकर आंखें खुली रह जाएंगी  
भारतीय रेल के 1 पहिये की कीमत कितनी होती है? सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन वंदे भारत के व्हिल का रेट सुनकर आंखें खुली रह जाएंगी
ikkis box office collection day 3: Ikkis की कमाई में वीकेंड का असर, फिल्म ने तीसरे दिन बटोरे इतने करोड़, धुरंधर से अब भी पीछे
ikkis box office collection day 3: Ikkis की कमाई में वीकेंड का असर, फिल्म ने तीसरे दिन बटोरे इतने करोड़, धुरंधर से अब भी पीछे
लाल-केसरिया या काली-कौन सी गाजर ज्यादा फायदेमंद होती है? दिल से लेकर आंख तक के लिए कौन सी खाएं, यहां पढ़ें
लाल-केसरिया या काली-कौन सी गाजर ज्यादा फायदेमंद होती है? दिल से लेकर आंख तक के लिए कौन सी खाएं, यहां पढ़ें
10 साल से गायब फिर 1 साल में कमाए 2000 करोड़, प्रभास और अल्लू अर्जुन जैसे धुरंधरों को इस बॉलीवुड हीरो ने छोड़ा पीछे
10 साल से गायब फिर 1 साल में कमाए 2000 करोड़, प्रभास और अल्लू अर्जुन जैसे धुरंधरों को इस बॉलीवुड हीरो ने छोड़ा पीछे
Dhurandhar Ban: अक्षय खन्ना की फिल्म 'धुरंधर', जिसने भारत में धूम मचा दी वो 6 देशों में प्रतिबंधित क्यों है?
अक्षय खन्ना की फिल्म 'धुरंधर', जिसने भारत में धूम मचा दी वो 6 देशों में प्रतिबंधित क्यों है?
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: इन 3 तारीखों पर जन्मी लड़कियां ब्लेम गेम खेलने में होती हैं माहिर, कही जाती हैं ड्रामा क्वीन  
इन 3 तारीखों पर जन्मी लड़कियां ब्लेम गेम खेलने में होती हैं माहिर, कही जाती हैं ड्रामा क्वीन
Eclipses In 2026: साल 2026 में कब-कब लगेंगे सूर्य और चंद्र ग्रहण? भारत में सिर्फ इस डेट और टाइम पर आएगा नजर
Eclipses In 2026: साल 2026 में कब-कब लगेंगे सूर्य और चंद्र ग्रहण? भारत में सिर्फ इस डेट और टाइम पर आएगा नजर
Numerology: नाम में एक छोटे से चेंज से बदल गई आयुष्मान खुराना की जिंदगी! ज्योतिष पिता ने दी थी ये खास सलाह
Numerology: नाम में एक छोटे से चेंज से बदल गई आयुष्मान खुराना की जिंदगी! ज्योतिष पिता ने दी थी ये खास सलाह
Paush Purnima Grah Upay: पौष पूर्णिमा पर ग्रहों की शांति के लिए आजमाएं ये उपाय, खत्म हो जाएंगी जीवन की परेशानियां
पौष पूर्णिमा पर ग्रहों की शांति के लिए आजमाएं ये उपाय, खत्म हो जाएंगी जीवन की परेशानियां
Paush Purnima 2026: कल है साल की पहली पूर्णिमा, जानें इसका शुभ मुहूर्त से लेकर स्नान दान का समय और महत्व
कल है साल की पहली पूर्णिमा, जानें इसका शुभ मुहूर्त से लेकर स्नान दान का समय और महत्व
MORE
Advertisement