दिल्ली-एनसीआर में कोहरे और शीतलहर का डबल अटैक: IMD ने जारी किया येलो अलर्ट, जानें कब मिलेगी राहत

Delhi Weather Report: दिल्ली-एनसीआर में घने कोहरे और शीतलहर की स्थिति को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है. अगले कुछ दिनों तक न्यूनतम तापमान 6-8 डिग्री के बीच रहने और दृश्यता कम रहने का अनुमान है.

Delhi Weather Report: नया साल 2026 अपने साथ कड़ाके की ठंड लेकर आया है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में रविवार (4 जनवरी) को घने कोहरे और गिरते पारे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है.

कोहरे ने रोकी दिल्ली की रफ्तार

मौसम विभाग के अनुसार, रविवार सुबह दिल्ली के कई हिस्सों में मध्यम से घना कोहरा छाया रहा. पालम और सफदरजंग जैसे इलाकों में विजिबिलिटी काफी कम दर्ज की गई. इस घने कोहरे के कारण सड़कों पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई है और कई ट्रेनें अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं.

तापमान में गिरावट और शीतलहर का डर

दिल्ली में न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा रहा है. हालांकि अभी शीतलहर का आधिकारिक अलर्ट केवल कुछ हिस्सों के लिए है, लेकिन आने वाले दिनों (4 से 7 जनवरी) में इसके और गंभीर होने की संभावना जताई गई है. बर्फीली हवाओं के कारण दिन के तापमान में भी 2 डिग्री तक की गिरावट देखी गई है.

पहाड़ों पर बर्फबारी का असर

उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में बढ़ी इस ठिठुरन की मुख्य वजह पहाड़ों पर हो रही ताज़ा बर्फबारी है. जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में बर्फ की मोटी चादर जमने के कारण वहां से आने वाली सर्द हवाएं सीधे दिल्ली-एनसीआर के तापमान को प्रभावित कर रही हैं.

सोमवार से घने कोहरे में थोड़ी कमी आने की उम्मीद है, लेकिन सुबह के वक्त धुंध बनी रहेगी. दिल्ली में फिलहाल कड़ाके की ठंड से राहत मिलने की उम्मीद कम है. मौसम विभाग ने लोगों को अपडेट रहने और घर से निकलते समय मौसम की स्थिति जांचने की सलाह दी है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से