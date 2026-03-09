FacebookTwitterYoutubeInstagram
Delhi Weather Report: दिल्ली और लखनऊ में आज आसमान साफ रहेगा और पारा 36°C तक पहुंचने का अनुमान है. बढ़ती उमस और तेज धूप के बीच मार्च में ही भीषण गर्मी का अहसास होने लगा है.

Pragya Bharti

Updated : Mar 09, 2026, 07:33 AM IST

मार्च में ही जेठ की तपिश! दिल्ली-NCR से यूपी तक 36°C पहुंचा पारा, क्या टूटेंगे गर्मी के सारे रिकॉर्ड?
उत्तर भारत में मौसम के मिजाज ने तेजी से करवट लेनी शुरू कर दी है. मार्च का महीना अभी आधा भी नहीं बीता है और दिल्ली-NCR समेत उत्तर प्रदेश में सूरज के तेवर तल्ख होने लगे हैं. आज, 9 मार्च 2026 को दिल्ली और लखनऊ दोनों ही शहरों में चिलचिलाती धूप और बढ़ते तापमान ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं.

दिल्ली का हाल: गर्मी और उमस का डबल अटैक

देश की राजधानी दिल्ली में आज आसमान पूरी तरह साफ रहेगा, लेकिन गर्मी अपनी मौजूदगी का अहसास कराएगी.
तापमान: आज अधिकतम तापमान 36°C और न्यूनतम तापमान 17°C रहने की संभावना है.
उमस की मार: हवा में आर्द्रता का स्तर 85% तक जा सकता है, जिसके कारण लोगों को चिपचिपी गर्मी और बेचैनी महसूस होगी.
सावधानी: दोपहर के समय सीधी धूप से बचें. बाहर निकलते समय सनस्क्रीन का प्रयोग करें और शरीर में पानी की कमी न होने दें. हालांकि, रात के समय हल्की ठंडक राहत प्रदान करेगी.

लखनऊ का मौसम: शुष्क और गर्म दिन

नवाबों के शहर लखनऊ में भी आज मौसम पूरी तरह शुष्क बना रहेगा.
तापमान: यहां अधिकतम तापमान 34°C और न्यूनतम 19°C के आसपास दर्ज किया जा सकता है.
धूप का असर: आर्द्रता का स्तर 70% रहने के कारण दिन में धूप काफी तेज लगेगी. धूल और धूप से बचाव के लिए चश्मा और टोपी पहनना एक बेहतर विकल्प होगा.

