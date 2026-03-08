सावधान! दिल्ली से लखनऊ तक 36°C चढ़ा पारा, जानें कैसा रहेगा आज का मौसम

भारत
दिल्ली और लखनऊ में आज मौसम साफ रहेगा, जहां दिल्ली में पारा 36°C तक जा सकता है. लखनऊ में अधिकतम तापमान 34°C रहने का अनुमान है. दोनों शहरों में गर्मी बढ़ने के आसार हैं.
मार्च के महीने में ही उत्तर भारत के मौसम ने करवट लेनी शुरू कर दी है. दिल्ली-NCR और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सूरज की तपिश बढ़ने लगी है. रविवार, 8 मार्च 2026 को दोनों ही प्रमुख शहरों में आसमान साफ रहेगा और चिलचिलाती धूप का असर दिखेगा.
देश की राजधानी दिल्ली में आज आसमान मुख्य रूप से साफ और हवादार रहेगा. हालांकि, तापमान में बढ़ोत्तरी दर्ज की जा रही है.
तापमान: अधिकतम तापमान 36°C और न्यूनतम 17°C के आसपास रहने की संभावना है.
आर्द्रता (Humidity): आज हवा में नमी का स्तर 85% तक रह सकता है, जिससे दिल्लीवासियों को सामान्य से अधिक गर्मी और बेचैनी महसूस हो सकती है.
दोपहर के समय बाहर निकलते समय सनस्क्रीन का उपयोग करें और हल्के सूती कपड़े पहनें. हालांकि, रात में हल्की ठंडक बरकरार रहेगी.
नवाबों के शहर लखनऊ में भी आज मौसम पूरी तरह शुष्क और साफ रहेगा. यहां अधिकतम तापमान 34°C और न्यूनतम 19°C के आसपास रहेगा. आर्द्रता का स्तर 70% रहने के कारण दिन में धूप तेज लगेगी, लेकिन रातें सुखद और हल्की ठंडी रहेंगी. धूप के सीधे संपर्क से बचने के लिए टोपी और चश्मे का प्रयोग करना बेहतर होगा.
आने वाले हफ्ते में गर्मी से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है. 9 से 13 मार्च के बीच दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन तापमान 36-37°C के स्थिर दायरे में बना रहेगा.लखनऊ में मौसम साफ बना रहेगा और तापमान धीरे-धीरे बढ़कर 36°C तक पहुंच सकता है.
