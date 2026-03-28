दिल्ली-NCR में मौसम का 'यू-टर्न': सुबह सर्दी तो शाम में गर्मी, बारिश का येलो अलर्ट जारी; तेज हवाओं के साथ गिरेगा पारा

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Weather Update Today: दिल्ली-NCR में पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से मौसम का मिजाज बदल गया है. रविवार के लिए बारिश और गरज के साथ 'येलो अलर्ट' जारी किया गया है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी.
Weather Update Today: देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में मौसम एक बार फिर करवट ले रहा है. चिलचिलाती धूप के बीच शुक्रवार को हुई हल्की बूंदाबांदी ने दिल्लीवासियों को गर्मी से थोड़ी राहत दी है. सफदरजंग, लोधी रोड और मयूर विहार जैसे इलाकों में हल्की वर्षा दर्ज की गई, जिसके चलते अधिकतम तापमान में गिरावट आई है.
शुक्रवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 32.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो पिछले दिन के 34.8 डिग्री के मुकाबले कम था. हालांकि, न्यूनतम तापमान अभी भी सामान्य से 2.5 डिग्री ऊपर यानी 20.6 डिग्री दर्ज किया गया है. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, अगले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की और गिरावट आने की संभावना है, जिससे मौसम खुशनुमा बना रहेगा.
पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण रविवार को दिल्ली-NCR के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया गया है. पूर्वानुमान के मुताबिक-
शनिवार सुबह: हल्की से मध्यम बारिश के साथ बिजली कड़कने की संभावना है.
हवा की रफ्तार: 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं.
रविवार का हाल: कल भी गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने के आसार हैं.
मौसम विभाग का कहना है कि 28 और 29 मार्च को छोड़कर अगले एक हफ्ते तक तापमान सामान्य से नीचे बना रहेगा. शनिवार को बादल छाए रहने और अधिकतम तापमान 32 डिग्री के आसपास रहने की उम्मीद है. बीच-बीच में तापमान में 2-3 डिग्री की बढ़त और गिरावट का सिलसिला जारी रहेगा.
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