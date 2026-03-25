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Aaj Ka Mausam: दिल्ली-NCR की हवाओं में घुलेगी ठंडक: मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट

Weather Today: पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से दिल्ली-NCR, यूपी और पंजाब के मौसम में बदलाव आने वाला है. अगले 48 घंटों में तेज हवाओं के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की संभावना है.

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Pragya Bharti

Updated : Mar 25, 2026, 07:38 AM IST

Aaj Ka Mausam: दिल्ली-NCR की हवाओं में घुलेगी ठंडक: मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट
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उत्तर भारत के राज्यों में इन दिनों मौसम के दो अलग-अलग रंग देखने को मिल रहे हैं. जहां एक तरफ मैदानी इलाकों में सूरज की तपिश बढ़ने लगी है, वहीं दूसरी ओर पहाड़ों पर सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ मैदानी राज्यों के तापमान को नियंत्रित कर रहा है. मौसम विभाग के अनुसार, अगले 24 से 48 घंटों के भीतर उत्तर-पश्चिम भारत के मौसम में बड़ा बदलाव आ सकता है.

दिल्ली-NCR में छाएंगे बादल

देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों (नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद) में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है. मौसम विभाग के मुताबिक, दिल्ली का अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 17 डिग्री के आसपास दर्ज किया जाएगा. बादल छाए रहेंगे. इससे से धूप का असर कम रहेगा और लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी.

उत्तर प्रदेश और पंजाब में बारिश की चेतावनी

उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों जैसे मेरठ, अलीगढ़, सहारनपुर और मुरादाबाद में आज शाम को गरज-चमक के साथ झमाझम बारिश हो सकती है. हालांकि, पूर्वी यूपी में सुबह बादल तो छाए रहेंगे, पर दिन में आसमान साफ होने की उम्मीद है.
वहीं, पंजाब और हरियाणा के मैदानी क्षेत्रों में भी तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है, हालांकि कल यानी 26 मार्च से इन राज्यों में बूंदाबांदी और तेज हवाएं चलने का पूर्वानुमान है. पश्चिमी विक्षोभ के कारण पिछले तीन दिनों से इलाके में जो हल्की ठंडक बनी हुई थी, वह अगले दो दिनों तक बरकरार रह सकती है.

पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में असर

पर्वतीय राज्यों की बात करें तो जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ऊंचे इलाकों में आज भी हल्की बर्फबारी की संभावना है. निचले क्षेत्रों में छिटपुट बारिश के कारण ठिठुरन बनी हुई है. श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री तक आ सकता है, जबकि शिमला में मौसम काफी सुहावना बना रहेगा. पहाड़ों से आने वाली ठंडी हवाओं का सीधा असर मैदानी इलाकों के तापमान पर पड़ेगा, जिससे अचानक गर्मी में राहत मि सकती है. .

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