ब्रेकिंग न्यूज़

कर्नाटक के चित्रदुर्ग में भीषण सड़क हादसा, बेंगलुरु से गोकर्ण जा रही थी बस, हादसे में 15 लोग घायल और 17 लोगों की मौत | दिल्ली के नरेला में पुलिस-बदमाशों की मुठभेड़, मुठभेड़ में बदमाश चंदन और अफजल गिरफ्तार, मुठभेड़ में दो बदमाशों के पैर में लगी गोली

कर्नाटक में बड़ा सड़क हादसा, यात्रियों से भरी बस में आग लगने से मची चीख-पुकार, 10 से ज्यादा जिंदा जले

क्यों मनाया जाता है क्रिसमस डे, जानें 25 दिसंबर का Christmas से जुड़ा इतिहास, महत्व और इस दिन से जुड़ी परंपराएं

विजय हजारे ट्रॉफी के पहले दिन टूटे कई वर्ल्ड रिकॉर्ड, वैभव के 190 और गनी का शतक, बिहार ने जड़ दिए 574

डायबिटीज और हाई कोलेस्ट्रॉल का संकेत देते हैं आंखों में दिखने वाले ये निशान, इन लक्षणों को गलती से भी न करें इग्नोर

नए साल में नहीं होगी पैसों की परेशानी, बस फॉलो करें ये 10 आसान बजट टिप्स

Numerology: सेल्फ डाउट में रहते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, ओवरथिंकिंग से बिगाड़ लेते हैं बना हुआ काम

भारत

भारत

Delhi Weather: क्रिसमस पर ठंड का सितम, 25 दिसंबर को 'घने कोहरे' का अलर्ट और लुढ़कता पारा

Delhi Weather Report: दिल्ली-NCR में क्रिसमस पर कड़ाके की ठंड और मध्यम कोहरे का असर जारी है. मौसम विभाग ने 26 दिसंबर के लिए घने कोहरे का अलर्ट जारी करते हुए तापमान गिरने की चेतावनी दी है.

Pragya Bharti

Updated : Dec 25, 2025, 06:55 AM IST

Delhi Weather: क्रिसमस पर ठंड का सितम, 25 दिसंबर को 'घने कोहरे' का अलर्ट और लुढ़कता पारा
देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों (NCR) में सर्दी ने अपना कड़ा रुख दिखाना शुरू कर दिया है. आज, 25 दिसंबर को क्रिसमस के मौके पर दिल्लीवासियों की सुबह धुंध और ठिठुरन के साथ हुई. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, आने वाले दिनों में उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में ठंड और कोहरे का प्रकोप और बढ़ने वाला है.

क्रिसमस पर कैसा रहेगा मौसम?

आज दिल्ली का न्यूनतम तापमान 7°C से 9°C के बीच दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 21°C के आसपास रहने का अनुमान है. सुबह के समय मध्यम स्तर का कोहरा छाया रहा, जिससे सड़कों पर विजिबिलिटी प्रभावित हुई. हालांकि, दिन चढ़ने के साथ धूप खिलने से हल्की राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन शाम होते ही गलन फिर से बढ़ जाएगी.

कल के लिए 'घना कोहरा' अलर्ट

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि राहत का यह दौर छोटा हो सकता है. 26 दिसंबर की सुबह दिल्ली-NCR के कई हिस्सों में 'घना कोहरा' छाने की प्रबल संभावना है. इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. कोहरे के कारण सड़क यातायात, रेल सेवाओं और हवाई उड़ानों पर असर पड़ सकता है, इसलिए यात्रियों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

तापमान में गिरावट की वजह

पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का सीधा असर मैदानी इलाकों में दिख रहा है. उत्तर-पश्चिमी बर्फीली हवाओं के कारण आने वाले 48 घंटों में दिल्ली के न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की और गिरावट आ सकती है. दिसंबर के आखिरी हफ्ते में पारा 5°C तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है.

प्रदूषण और AQI का हाल

ठंड और स्थिर हवाओं के कारण दिल्ली की हवा एक बार फिर 'बेहद खराब' श्रेणी में पहुंच गई है. कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 350 से 400 के बीच बना हुआ है. कोहरे और धुंध (Smog) के मिलन से सांस लेने में तकलीफ और आंखों में जलन जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

