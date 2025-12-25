Delhi Weather: क्रिसमस पर ठंड का सितम, 25 दिसंबर को 'घने कोहरे' का अलर्ट और लुढ़कता पारा

Delhi Weather Report: दिल्ली-NCR में क्रिसमस पर कड़ाके की ठंड और मध्यम कोहरे का असर जारी है. मौसम विभाग ने 26 दिसंबर के लिए घने कोहरे का अलर्ट जारी करते हुए तापमान गिरने की चेतावनी दी है.

देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों (NCR) में सर्दी ने अपना कड़ा रुख दिखाना शुरू कर दिया है. आज, 25 दिसंबर को क्रिसमस के मौके पर दिल्लीवासियों की सुबह धुंध और ठिठुरन के साथ हुई. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, आने वाले दिनों में उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में ठंड और कोहरे का प्रकोप और बढ़ने वाला है.

क्रिसमस पर कैसा रहेगा मौसम?

आज दिल्ली का न्यूनतम तापमान 7°C से 9°C के बीच दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 21°C के आसपास रहने का अनुमान है. सुबह के समय मध्यम स्तर का कोहरा छाया रहा, जिससे सड़कों पर विजिबिलिटी प्रभावित हुई. हालांकि, दिन चढ़ने के साथ धूप खिलने से हल्की राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन शाम होते ही गलन फिर से बढ़ जाएगी.

कल के लिए 'घना कोहरा' अलर्ट

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि राहत का यह दौर छोटा हो सकता है. 26 दिसंबर की सुबह दिल्ली-NCR के कई हिस्सों में 'घना कोहरा' छाने की प्रबल संभावना है. इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. कोहरे के कारण सड़क यातायात, रेल सेवाओं और हवाई उड़ानों पर असर पड़ सकता है, इसलिए यात्रियों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

तापमान में गिरावट की वजह

पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का सीधा असर मैदानी इलाकों में दिख रहा है. उत्तर-पश्चिमी बर्फीली हवाओं के कारण आने वाले 48 घंटों में दिल्ली के न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की और गिरावट आ सकती है. दिसंबर के आखिरी हफ्ते में पारा 5°C तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है.

प्रदूषण और AQI का हाल

ठंड और स्थिर हवाओं के कारण दिल्ली की हवा एक बार फिर 'बेहद खराब' श्रेणी में पहुंच गई है. कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 350 से 400 के बीच बना हुआ है. कोहरे और धुंध (Smog) के मिलन से सांस लेने में तकलीफ और आंखों में जलन जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं.

