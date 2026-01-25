Delhi-Ncr Weather: बर्फबारी, शीतलहर और बारिश की चपेट में उत्तर भारत; दिल्ली से लेकर यूपी तक कंपकंपी

Delhi-NCR Weather: हिमालयी क्षेत्रों में भारी हिमपात से जनजीवन अस्त-व्यस्त है. मैदानी इलाकों जैसे दिल्ली-यूपी में शीतलहर का प्रकोप बढ़ा है, जबकि पंजाब और हरियाणा में बारिश के चलते अलर्ट जारी किया गया है.

हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में पिछले 48 घंटों से रुक-रुक कर भारी हिमपात हो रहा है. इसके कारण पहाड़ों पर कई संपर्क मार्ग बंद हो गए हैं और बिजली-पानी जैसी बुनियादी सेवाएं प्रभावित हुई हैं. शिमला, मनाली और बद्रीनाथ जैसे क्षेत्रों में तापमान शून्य से नीचे चला गया है.

दिल्ली-यूपी में शीतलहर का सितम

पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं ने दिल्ली-एनसीआर और उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया है. राष्ट्रीय राजधानी में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है. मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए कई जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है.

पंजाब और हरियाणा में बारिश का अलर्ट

पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में बारिश की चेतावनी दी गई है. मौसम विभाग के अनुसार, इन राज्यों में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जिससे ठिठुरन और अधिक बढ़ेगी. ओलावृष्टि की संभावना ने किसानों की चिंता भी बढ़ा दी है.

यातायात पर पड़ा बुरा असर

बर्फबारी और मैदानों में छाए घने कोहरे की वजह से यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है. पहाड़ों को जाने वाले कई राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाहनों की लंबी कतारें लगी हैं. इसके अलावा, कम दृश्यता के कारण दिल्ली आने-जाने वाली दर्जनों ट्रेनें और उड़ानें अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं.

तापमान में भारी गिरावट की संभावना

मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगले 72 घंटों तक उत्तर भारत में स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी. बर्फीली हवाओं के चलते रात के तापमान में 2 से 4 डिग्री की और गिरावट आ सकती है. राजस्थान के कुछ हिस्सों में पारा जमाव बिंदु तक पहुँचने का अनुमान लगाया गया है.