Delhi Weather Report: प्रदूषण-धुंध से बुरा हाल, दिल्ली में IMD का घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी

हजारों करोड़ के लोन घोटाले मामले में समीर गहलोत समेत 5 कंपनियों पर ED का शिकंजा, FIR भी दर्ज

Vitamin Deficiency: इम्युनिटी कमजोर और त्वचा रहती है रूखी? कहीं शरीर में इस विटामिन की कमी तो नहीं 

8th Pay Commission: 8वां वेतन आयोग 1 साल लेट हुआ तो कर्मचारियों को कितना एरियर मिलेगा? जानिए पूरा कैलकुलेशन

Numerology: धैर्यवान, दृढ़ निश्चयी और गहरी सोच वाले होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, पर इस कमी से रह जाते हैं पीछे

Phone Privacy: आपका फोन आपकी जासूसी तो नहीं कर रहा? प्राइवेसी चाहिए तो ये 3 सेटिंग्स तुरंत कर दें ऑफ

भारत

भारत

Delhi Weather Report: प्रदूषण-धुंध से बुरा हाल, दिल्ली में IMD का घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी

दिल्ली-एनसीआर में घने कोहरे, शीतलहर और जहरीली हवा का ट्रिपल अटैक जारी है. मौसम विभाग ने यलो अलर्ट जारी किया है, जहाँ विजिबिलिटी 50 मीटर तक गिर गई और AQI 400 पार पहुँच गया है.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Dec 19, 2025, 06:44 AM IST

Delhi Weather Report: प्रदूषण-धुंध से बुरा हाल, दिल्ली में IMD का घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में आज, 19 दिसंबर 2025 को मौसम के सबसे कड़े तेवर देखने को मिल रहे हैं. कड़ाके की ठंड के साथ-साथ घने कोहरे और गंभीर स्तर के प्रदूषण ने जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है.

मौसम विभाग की चेतावनी (Yellow Alert)

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने दिल्ली-एनसीआर के लिए यलो अलर्ट जारी किया है. सुबह के समय दृश्यता कई स्थानों पर 50 से 200 मीटर के बीच दर्ज की गई, जिससे सड़क और रेल यातायात पर बुरा असर पड़ा है.

तापमान का हाल

  • न्यूनतम तापमान: आज सुबह पारा गिरकर 7°C से 9°C के बीच रिकॉर्ड किया गया.
  • अधिकतम तापमान: दिन में धूप हल्की रहने के कारण अधिकतम तापमान 22°C के आसपास रहने का अनुमान है.
  • पूर्वानुमान: आने वाले 48 घंटों में पहाड़ों से आने वाली सर्द हवाओं के कारण ठंड और बढ़ने की संभावना है.

वायु गुणवत्ता (AQI) - गंभीर स्थिति

  • दिल्ली की हवा एक बार फिर "जहरीली" श्रेणी में पहुँच गई है:
  • अधिकांश इलाकों में AQI 400 से 500 के बीच बना हुआ है, जिसे 'गंभीर' माना जाता है.
  • नोएडा और गाजियाबाद में भी प्रदूषण का स्तर चिंताजनक है, जहाँ स्मॉग की मोटी चादर साफ देखी जा सकती है.
  • कम हवा की गति के कारण प्रदूषक तत्व वातावरण में ही टिके हुए हैं, जिससे सांस लेने में कठिनाई और आंखों में जलन जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं.

