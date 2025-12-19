Delhi Weather Report: प्रदूषण-धुंध से बुरा हाल, दिल्ली में IMD का घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी

भारत
दिल्ली-एनसीआर में घने कोहरे, शीतलहर और जहरीली हवा का ट्रिपल अटैक जारी है. मौसम विभाग ने यलो अलर्ट जारी किया है, जहाँ विजिबिलिटी 50 मीटर तक गिर गई और AQI 400 पार पहुँच गया है.
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में आज, 19 दिसंबर 2025 को मौसम के सबसे कड़े तेवर देखने को मिल रहे हैं. कड़ाके की ठंड के साथ-साथ घने कोहरे और गंभीर स्तर के प्रदूषण ने जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है.
भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने दिल्ली-एनसीआर के लिए यलो अलर्ट जारी किया है. सुबह के समय दृश्यता कई स्थानों पर 50 से 200 मीटर के बीच दर्ज की गई, जिससे सड़क और रेल यातायात पर बुरा असर पड़ा है.
