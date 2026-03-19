Delhi Weather Update: सावधान! दिल्ली-NCR में सुबह से रात तक छाए रहेंगे बादल, गरज-चमक के साथ बारिश की चेतावनी

Delhi Weather Today: दिल्ली में आज 19 मार्च को बादल छाए रहेंगे और गरज-चमक के साथ बारिश का 'येलो अलर्ट' है. अधिकतम तापमान 29°C रहेगा, जबकि 21 मार्च से गर्मी बढ़ने के आसार हैं.

राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज मौसम का मिजाज पूरी तरह बदला हुआ नजर आ रहा है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 19 मार्च 2026 के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया है, जिससे साफ है कि आज दिल्लीवासियों को गर्मी से राहत तो मिलेगी, लेकिन आंधी-तूफान की चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है.

आज सुबह से ही आसमान में बादलों की आवाजाही बनी हुई है. मौसम विभाग के अनुसार, दिनभर रुक-रुक कर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. इस दौरान 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. थंडरस्टॉर्म यानी गरज-चमक और बिजली गिरने की भी चेतावनी दी गई है, इसलिए बाहर निकलते समय विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

तापमान और नमी का स्तर

आज दिल्ली का अधिकतम तापमान 29°C और न्यूनतम तापमान 19°C के आसपास रहने का अनुमान है. बादलों और ठंडी हवाओं की वजह से फिलहाल चिलचिलाती धूप से राहत बनी रहेगी. हालांकि, सुबह के समय नमी का स्तर 80% तक रहने के कारण हल्की उमस महसूस की जा सकती है, जो शाम तक घटकर 50% पर आ जाएगी.

IMD की सुरक्षा एडवाइजरी

खराब मौसम को देखते हुए मौसम विभाग ने कुछ जरूरी सावधानियां बरतने को कहा है. गरज-चमक के दौरान खुले मैदान, पेड़ों या बिजली के खंभों के नीचे खड़े न हों. बारिश की वजह से सड़कों पर फिसलन हो सकती है, अतः वाहन धीमी गति से चलाएं. बिजली कड़कने के समय मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के इस्तेमाल से बचें. अचानक होने वाली बरसात से बचने के लिए छाता या रेनकोट हमेशा साथ रखें.

कब बढ़ेगी गर्मी?

राहत की बात यह है कि 20 मार्च तक बारिश और बादलों का यह सिलसिला जारी रह सकता है, जिससे तापमान नियंत्रित रहेगा. हालांकि, 21 मार्च से मौसम साफ होने लगेगा और धूप का असर बढ़ेगा. पूर्वानुमान के मुताबिक, 24 मार्च तक दिल्ली का पारा 33°C के पार जा सकता है. यानी अगले हफ्ते से राजधानी में गर्मी अपना असली रंग दिखाना शुरू कर देगी.

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