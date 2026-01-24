सावधान! अगले 48 घंटे तक दिल्ली-यूपी में शीतलहर का अलर्ट, शिमला-मनाली में बर्फबारी से रास्ते बंद; जानें कब जाएगी ठंड?

Delhi-NCR Weather Update: हिमाचल के शिमला-मनाली में सीजन की पहली भारी बर्फबारी से हजारों पर्यटक फंस गए हैं. वहीं, दिल्ली-यूपी सहित उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में बारिश ने ठिठुरन और कड़ाके की ठंड बढ़ा दी है.

उत्तर भारत में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है, जिससे जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है. हिमाचल प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों जैसे- शिमला और मनाली में सीजन की पहली भारी बर्फबारी दर्ज की गई है. लंबे समय के इंतजार के बाद हुई इस बर्फबारी ने जहां एक ओर पर्यटकों के चेहरे पर मुस्कान बिखेरी, वहीं दूसरी ओर इसने प्रशासन और स्थानीय लोगों के लिए मुश्किलें भी खड़ी कर दी हैं.

पहाड़ों पर सैलानियों की मुसीबत जानकारी के अनुसार, शिमला और मनाली के ऊपरी इलाकों में भारी हिमपात की वजह से सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं. बताया जा रहा है कि बर्फबारी के कारण कुफरी, नारकंडा और अटल टनल के पास हजारों सैलानी अपने वाहनों के साथ फंस गए हैं. सड़कों पर फिसलन बढ़ने के कारण यातायात को एहतियातन रोक दिया गया है. प्रशासन फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने के लिए बचाव कार्य में जुटा हुआ है.

कब तक रहेगा ठंड का प्रकोप?

दिल्ली-यूपी में बारिश और ठिठुरन सिर्फ पहाड़ ही नहीं, बल्कि मैदानी इलाके भी ठंड की चपेट में हैं. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में शुक्रवार को हुई अचानक बारिश ने फिजा बदल दी. बारिश के साथ चली बर्फीली हवाओं ने कनकनी बढ़ा दी है, जिससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई. मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले 24 से 48 घंटों में शीत लहर का प्रकोप और अधिक बढ़ सकता है.

रेल और सड़र मार्ग पर परेशानी

आवाजाही पर पड़ा असर बर्फबारी और कोहरे के कारण हवाई और रेल सेवाओं पर भी असर पड़ा है. कई उड़ानें देरी से चल रही हैं, जबकि पहाड़ों को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाहनों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं. बिजली आपूर्ति और पेयजल की व्यवस्था भी कुछ इलाकों में बर्फबारी की वजह से ठप हो गई है.

फिलहाल ऊंचे क्षेत्रों में जाने से बचें और मौसम की सटीक जानकारी लेने के बाद ही अपनी यात्रा की योजना बनाएं. बुजुर्गों और बच्चों को इस बढ़ती ठिठुरन से बचने की हिदायत दी गई है.

