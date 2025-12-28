FacebookTwitterYoutubeInstagram
Delhi Weather Update: घना कोहरा! शीतलहर छुड़ा रही कंपकंपी, जानें दिल्ली-एनसीआर में अगले 3 दिनों तक कैसा रहेगा मौसम

दिल्ली-NCR में घने कोहरे और शीतलहर का दोहरा कहर जारी है. मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों के लिए 'येलो अलर्ट' जारी करते हुए ठिठुरन और बढ़ने की संभावना जताई है.

Pragya Bharti

Updated : Dec 28, 2025, 08:00 AM IST

Delhi Weather Update: घना कोहरा! शीतलहर छुड़ा रही कंपकंपी, जानें दिल्ली-एनसीआर में अगले 3 दिनों तक कैसा रहेगा मौसम
उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड ने जनजीवन की रफ्तार थाम दी है. दिल्ली-NCR, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में आज सुबह की शुरुआत घने कोहरे (Dense Fog) और भीषण शीतलहर के साथ हुई. विजिबिलिटी शून्य के करीब पहुँचने से यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है.

दिल्ली में आज का हाल: न्यूनतम पारा लुढ़का

आज राजधानी दिल्ली का न्यूनतम तापमान 4°C से 6°C के बीच रिकॉर्ड किया गया. सुबह 5 बजे के आसपास पालम और सफदरजंग जैसे इलाकों में दृश्यता मात्र 50 मीटर रह गई थी. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, उत्तर-पश्चिमी हवाओं ने मैदानी इलाकों में गलन काफी बढ़ा दी है.

अगले 3 दिनों का पूर्वानुमान 

मौसम विभाग ने दिल्ली-NCR और आसपास के राज्यों के लिए अगले 72 घंटों का विशेष अपडेट जारी किया है:
28 दिसंबर: घना कोहरा जारी रहेगा, दिन के तापमान में गिरावट आएगी. 'येलो अलर्ट' जारी.
29 दिसंबर: शीतलहर का प्रकोप बढ़ेगा. मैदानी इलाकों में सुबह के समय पाला (Frost) गिरने की संभावना है.
30 दिसंबर: एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बादलों की आवाजाही शुरू हो सकती है, जिससे रात के तापमान में मामूली बढ़ोतरी लेकिन दिन में ठिठुरन बनी रहेगी.

प्रदूषण और ठंड का 'घातक' कॉम्बिनेशन

ठंड के साथ-साथ दिल्ली की हवा भी 'गंभीर' श्रेणी में बनी हुई है. कम तापमान और धीमी हवाओं के कारण प्रदूषक तत्व जमीन के करीब जमा हो गए हैं, जिससे सांस के मरीजों और बुजुर्गों के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं.

