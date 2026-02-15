FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

दोनों टीमों के बीच हैंडशेक नहीं होगा-सूत्र, T-20 वर्ल्ड कप: भारत-पाकिस्तान मैच आज, शाम 7 बजे भारत-पाकिस्तान मैच शुरू होगा, आसपास की कॉलोनी के लोग घर छोड़कर भागे, भोपाल- एक फैक्ट्री में भीषण आग लगी, MP-भोपाल के कस्तूरबा नगर में भीषण आग, फैक्ट्री से लगातार धमाकों की आवाज आ रही

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Delhi ULPIN: जमीन विवाद और भ्रष्टाचार पर डिजिटल प्रहार, दिल्ली की हर जमीन को मिलेगा 14 अंकों का ‘भू आधार’

जमीन विवाद और भ्रष्टाचार पर डिजिटल प्रहार, दिल्ली की हर जमीन को मिलेगा 14 अंकों का ‘भू आधार’

PM मोदी से 5 सवाल... भारत-US ट्रेड डील को राहुल गांधी ने क्यों बताया किसानों के साथ धोखा?

PM मोदी से 5 सवाल... भारत-US ट्रेड डील को राहुल गांधी ने क्यों बताया किसानों के साथ धोखा?

CSBC Bihar Police Driver Admit Card 2026: बिहार पुलिस ड्राइवर PET का एडमिट कार्ड csbc.bihar.gov.in पर जारी, इस लिंक से फटाफट करें डाउनलोड

बिहार पुलिस ड्राइवर PET का एडमिट कार्ड csbc.bihar.gov.in पर जारी, इस लिंक से फटाफट करें डाउनलोड

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में इस भारतीय खिलाड़ी का नाम

T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में इस भारतीय खिलाड़ी का नाम

IAS की नौकरी छोड़ देश को दिया अपना कार ब्रांड, जानें मारुति मैन ऑफ इंडिया RC Bhargava की कहानी

IAS की नौकरी छोड़ देश को दिया अपना कार ब्रांड, जानें मारुति मैन ऑफ इंडिया RC Bhargava की कहानी

Numerology: डेट ऑफ बर्थ बताएगी Karmic Diseases! किन लोगों को कौन सी बीमारी का खतरा ज्यादा?

Numerology: डेट ऑफ बर्थ बताएगी Karmic Diseases! किन लोगों को कौन सी बीमारी का खतरा ज्यादा?

Homeभारत

भारत

Delhi ULPIN: जमीन विवाद और भ्रष्टाचार पर डिजिटल प्रहार, दिल्ली की हर जमीन को मिलेगा 14 अंकों का ‘भू आधार’

Delhi ULPIN: राजधानी दिल्ली में आधार कार्ड की तरह हर जमीन के हर टुकड़े की अपनी एक विशिष्ट पहचान होगी, CM रेखा गुप्ता ने हर जमीन को खास पहचान देने का फैसला किया है. यानी अब हर जमीन का 14 अंकों का डिजिटल ‘आधार कार्ड’ बनाया जाएगा.

Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Feb 15, 2026, 06:03 PM IST

Delhi ULPIN: जमीन विवाद और भ्रष्टाचार पर डिजिटल प्रहार, दिल्ली की हर जमीन को मिलेगा 14 अंकों का ‘भू आधार’

CM Rekha Gupta

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Delhi ULPIN: राजधानी दिल्ली में आधार कार्ड की तरह हर जमीन के हर टुकड़े की अपनी एक विशिष्ट पहचान होगी, दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने हर जमीन को खास पहचान देने का फैसला किया है. यानी अब हर जमीन का 14 अंकों का डिजिटल ‘आधार कार्ड’ बनाया जाएगा.  इसे नाम दिया गया है यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर (यूएलपीआईएन).  इससे जमीन के रिकॉर्ड डिजिटल रूप से सुरक्षित और व्यवस्थित हो जाएंगे. इस निर्णय को लेकर CM रेखा गुप्ता ने कहा कि इस व्यवस्था से जमीन से जुड़े विवाद कम होंगे, पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने में मदद मिलेगी.

यह केवल नंबर नहीं बल्कि भूमि विवाद और गड़बड़ियों के खिलाफ मजबूत डिजिटल हथियार है, उन्होंने यह भी कहा कि यह कदम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के ‘डिजिटल इंडिया’ अभियान को आगे बढ़ाने की दिशा में अहम और क्रांतिकारी प्रयास है, इस प्रणाली को 'भू आधार' कहा जाता है. 

‘मिशन मोड’ में काम करेगी दिल्ली सरकार

CM रेखा गुप्ता ने योजना की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली में इस प्रणाली को लागू करने की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी, यह योजना भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय और भूमि संसाधन विभाग की है, जो देश की राजधानी के लिए बेहद आवश्यक है. उन्होंने कहा कि, केंद्र सरकार की यह योजना वर्ष 2016 की है, लेकिन पिछली सरकारों द्वारा इसे लागू नहीं किया गया, अब इसे ‘मिशन मोड’ पर लिया जा रहा है. इसे लागू करने का जिम्मा राजस्व विभाग की आईटी शाखा को सौंपा गया है, जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग से भी सहयोग प्राप्त करेगी.

यह भी पढ़ें: Adult Diaper को लेकर दिल्ली HC का बड़ा आदेश, GST छूट की मांग पर केंद्र सरकार को 6 महीने में लेना होगा फैसला

जमीन विवाद निपटने में प्रभावी

मुख्यमंत्री के अनुसार, इस प्रणाली के लागू होने से होने वाले विस्तृत लाभों की बात करें तो यह ‘भू आधार’ भूमि स्वामित्व में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा. इसका 14 अंकों का कोड भू संदर्भित (Geo-referenced) होगा, जिससे जमीन की सीमाओं को लेकर होने वाले विवादों को न्यूनतम किया जा सकेगा. यह विभिन्न सरकारी विभागों के बीच भूमि डेटा के समन्वय में मदद करेगा और धोखाधड़ी वाले लेन-देन तथा बहु पंजीकरण पर प्रभावी रोक लगाएगा,  नागरिकों के लिए इसका सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि उन्हें अपनी जमीन की पहचान के लिए कई दस्तावेजों के चक्कर नहीं लगाने होंगे, एक ही नंबर से जमीन की पूरी जानकारी सामने आ जाएगी.

यह भी पढ़ें:  महाशिवरात्रि पर अमरख महादेव में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की पूजा और देशवासियों के लिए मांगा आशीर्वाद

अत्याधुनिक तकनीक का प्रयोग 

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस योजना को लागू करने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है. भारतीय सर्वेक्षण विभाग से करीब 2 टेराबाइट का हाई-क्वालिटी भू-स्थानिक डेटा और ड्रोन से ली गई विशेष तस्वीरें (ऑर्थो रेक्टिफाइड इमेज) ली जा रही हैं, इन आंकड़ों की मदद से दिल्ली के ग्रामीण इलाकों सहित उन सभी 48 गांवों के लिए सटीक यूएलपीआईएन तैयार किए जाएंगे, जो पहले से ‘स्वामित्व योजना’ में शामिल हैं. इस योजना के लिए पहले जारी किए गए 132.07 लाख रुपये का प्रबंधन भी आईटी शाखा ने ही किया था. अब सरकार एक तय प्रक्रिया (एसओपी) और चरणबद्ध समय सीमा के तहत इसे पूरी दिल्ली में लागू करने की तैयारी कर रही है. इस योजना की सफलता का उदाहरण पश्चिमी जिले के तिलंगपुर कोटला गांव में देखा गया है, जहां पायलट प्रोजेक्ट के तहत 274 यूएलपीआईएन रिकॉर्ड सफलतापूर्वक तैयार किए जा चुके हैं.

प्रधानमंत्री मोदी का क्रांतिकारी विजन है: CM रेखा गुप्ता

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस योजना को दिल्ली के लिए बेहद उपयोगी बताया है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन का संदर्भ देते हुए कहा कि यूएलपीआईएन प्रणाली PM मोदी के ‘डिजिटल इंडिया’ संकल्प को जमीन पर उतारने की दिशा में क्रांतिकारी कदम है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का विजन है कि तकनीक का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पारदर्शी रूप से पहुंचे और ‘भू आधार’ इसी दिशा में बड़ा प्रयास है. 

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने हमेशा इस बात पर बल दिया है कि एकीकृत और आधुनिक भूमि रिकॉर्ड विकसित भारत की आधारशिला हैं, जिससे नागरिकों को संपत्ति की सुरक्षा का भरोसा मिलता है और भ्रष्टाचार पर सीधी चोट होती है, दिल्ली सरकार इसी विजन का अनुसरण करते हुए राजधानी के प्रत्येक नागरिक की भूमि को सुरक्षित और विवाद मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है.

हर इंच जमीन का डिजिटल हिसाब होगा

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार राजधानी के हर नागरिक की संपत्ति और उसके अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, ‘भू आधार’ केवल नंबर नहीं है, बल्कि यह भ्रष्टाचार और भूमि विवादों के खिलाफ शक्तिशाली डिजिटल हथियार है. उन्होंने कहा कि अक्सर हम देखते हैं कि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अपनी जीवन भर की कमाई से जमीन खरीदते हैं, लेकिन अस्पष्ट रिकॉर्ड्स के कारण वे कानूनी विवादों में फंस जाते हैं. ‘विशिष्ट भू खंड पहचान संख्या’ इस अनिश्चितता को समाप्त करेगी. यह ‘भूमि के लिए आधार’ के रूप में काम करेगा, जिससे हर इंच जमीन का डिजिटल हिसाब होगा.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में इस भारतीय खिलाड़ी का नाम
T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में इस भारतीय खिलाड़ी का नाम
IAS की नौकरी छोड़ देश को दिया अपना कार ब्रांड, जानें मारुति मैन ऑफ इंडिया RC Bhargava की कहानी
IAS की नौकरी छोड़ देश को दिया अपना कार ब्रांड, जानें मारुति मैन ऑफ इंडिया RC Bhargava की कहानी
Numerology: डेट ऑफ बर्थ बताएगी Karmic Diseases! किन लोगों को कौन सी बीमारी का खतरा ज्यादा?
Numerology: डेट ऑफ बर्थ बताएगी Karmic Diseases! किन लोगों को कौन सी बीमारी का खतरा ज्यादा?
हीरो से ज्यादा फीस लेने वाला वो खलनायक, जिसके खौफ से असल जिंदगी में भी थर-थर कांपते थे लोग; कौन था बॉलीवुड का 'शेर खान'?
हीरो से ज्यादा फीस लेने वाला वो खलनायक, जिसके खौफ से असल जिंदगी में भी थर-थर कांपते थे लोग; कौन था बॉलीवुड का 'शेर खान'?
भारत के किस राज्य में बन रही है देश की पहली AI यूनिवर्सिटी? जानें यहां कैसे मिलेगा दाखिला
भारत के किस राज्य में बन रही है देश की पहली AI यूनिवर्सिटी? जानें यहां कैसे मिलेगा दाखिला
MORE
Advertisement
धर्म
साल में 12 शिवरात्रि और 1 महाशिवरात्रि क्यों होती है? दोनों में क्या है अंतर?
साल में 12 शिवरात्रि और 1 महाशिवरात्रि क्यों होती है? दोनों में क्या है अंतर?
Mahashivratri Rudrabhishek Samay: महाशिवरात्रि पर रुद्राभिषेक का सबसे शुभ समय कब है? पूजा के 4 प्रहर, भद्रा काल के साथ सही विधि और नियम जानें
महाशिवरात्रि पर रुद्राभिषेक का सबसे शुभ समय कब है? पूजा के 4 प्रहर, भद्रा काल के साथ सही विधि और नियम जानें
Agni Panchak: 17 फरवरी से 5 दिन होंगे सबसे खतरनाक, जानिए अग्नि पंचक में क्या करें और क्या नहीं?  
17 फरवरी से 5 दिन होंगे सबसे खतरनाक, जानिए अग्नि पंचक में क्या करें और क्या नहीं?
महाशिवरात्रि पर शिवजी की प्रिय ये 4 चीजे घर ले आएं और देखिए कैसे अचानक से खुलते जाएंगे तरक्की के रास्ते
महाशिवरात्रि पर शिवजी की प्रिय ये 4 चीजे घर ले आएं और देखिए कैसे अचानक से खुलते जाएंगे तरक्की के रास्ते
शनि प्रदोष आज लेकिन पूजा शाम को क्यों की जाती है? जानिए भगवान शंकर और शनिदेव की संध्याकाल पूजा का शुभ मुहूर्त
शनि प्रदोष आज लेकिन पूजा शाम को क्यों की जाती है? जानिए भगवान शंकर और शनिदेव की संध्याकाल पूजा का शुभ मुहूर्त
MORE
Advertisement