दिल्ली के द्वारका में आज और कल यातायात प्रतिबंध लागू, टाइम और रूट यहां समझ लें

भारत
आज 2 सितंबर और 3 सितंबर को दिल्ली रेलवे स्टेशनों, आईएसबीटी और अस्पतालों की यात्रा करने वालों से अनुरोध किया गया है कि वे देरी से बचने के लिए अपनी यात्रा की योजना पहले ही बना लें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें.
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 2 और 3 सितंबर के लिए एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि द्वारका के कई इलाकों में भारी ट्रैफिक व्यवस्था के चलते यातायात को नियंत्रित किया जाएगा. एडवाइजरी में कहा गया है, "पावर हाउस, मधु विहार रेड लाइट, सेक्टर-1 क्रॉसिंग, सेक्टर-6/7 क्रॉसिंग, सेक्टर-7/9 क्रॉसिंग और सेक्टर-19/20 क्रॉसिंग जैसे इलाकों में यातायात को आवश्यकतानुसार नियंत्रित किया जाएगा."
इन सड़कों पर प्रतिबंध लगाए गए
X पर जारी एडवाइजरी के अनुसार, रोड नंबर 224 और 205, रोड नंबर 221, गोल्फ लिंक रोड और UER-II पर दोनों दिन सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे तक पाबंदियाँ रहेंगी. इसमें आगे कहा गया है कि कबूतर चौक, सेक्टर-6/10 क्रॉसिंग, कारगिल चौक, गोयला डेयरी रेड लाइट, धूलसिर चौक, जानकी चौक और सेक्टर-21 रेड लाइट जैसी जगहें भी प्रभावित रहेंगी.
देरी से बचने के लिए इन मार्गों पर जाने से बचें
पुलिस ने यात्रियों को प्रतिबंधित अवधि के दौरान इन मार्गों से बचने की सलाह दी है. रेलवे स्टेशनों, आईएसबीटी और अस्पतालों की यात्रा करने वालों से अनुरोध किया गया है कि वे देरी से बचने के लिए अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें.
सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें
इसके अलावा, अधिकारियों ने सड़कों पर भीड़भाड़ कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने का आग्रह किया है और निर्देश दिया है कि वाहन केवल निर्धारित स्थानों पर ही पार्क किए जाएँ. एडवाइजरी में कहा गया है, "वाहन चालकों और आम जनता से अनुरोध है कि वे धैर्य रखें, यातायात नियमों का पालन करें और चौराहों पर तैनात पुलिसकर्मियों के साथ सहयोग करें.
