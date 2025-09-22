Delhi Traffic Advisory: रामलीला, दशहरा पर दिल्ली की इन जगहों पर रूट डायवर्जन, घर से निकलने से पहले पढ़ लें ये ट्रैफिक एडवाइजरी

Delhi Traffic Advisory: नवरात्रि, रामलीला, दशहरा के मौके पर लोगों की सुविधा और यातायात व्यवस्था को बनाए रखने के लिए दिल्ली के कई इलाकों के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है.

Delhi Traffic Alert: नवरात्रि, रामलीला, दशहरा के मौके पर लोगों की सुविधा और यातायात व्यवस्था को बनाए रखने के लिए दिल्ली के कई इलाकों के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है. बता दें कि लाल किला पर आयोजित होने वाली रामलीला की वजह से आसपास के कई रास्ते सोमवार से 3 अक्टूबर तक बंद रहेंगे. क्योंकि इन 12 दिनों के दौरान लाल किला क्षेत्र में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं, स्थानीय लोगों और VIP मेहमानों के आने की उम्मीद है. ऐसे में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यातायात को सुचारु बनाए रखने के लिए नई एडवाइजरी जारी की है...

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस एडवाइजरी

बता दें कि इस साल, लाल किला मैदान में 3 प्रमुख रामलीलाओं का मंचन होगा, इसमें लव कुश रामलीला, नव श्री धार्मिक रामलीला और श्री धार्मिक रामलीला शामिल हैं. इन आयोजनों में झूले और खाने-पीने के स्टॉल भी लगाए गए हैं, इससे भारी भीड़ जमा होने की संभावना है, इसी को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है.

Traffic Advisory



In connection with Ramlila & Dussehra Parva at Red Fort from 22/09/2025 to 03/10/2025, traffic on Netaji Subhash Marg and surrounding areas is expected to be slow and congested.



Commuters are advised to avoid the area, use alternate routes, follow directions… pic.twitter.com/quTDIGHTns — Delhi Traffic Police (@dtptraffic) September 21, 2025

यह (खबर अपडेट की जा रही है)

