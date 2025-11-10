FacebookTwitterYoutubeInstagram
Delhi Traffic Alert: अगले 45 दिन तक डिस्‍टर्ब रहेगा दिल्ली का ये रूट, ये अपडेट देखकर ही घर से निकलें

12 नवंबर की परीक्षा के लिए SSC CHSL का एडमिट कार्ड जारी, ssc.gov.in से ऐसे करें डाउनलोड

चिप्स-गुटखा खाने से ट्रेन होती है लेट, लेकिन कैसे? रेल मंत्रालय की जांच में बड़ा खुलासा

Winter Body Care: गर्म या ठंडा, सर्दियों में किस पानी से नहाना है बेहतर?

भारत का वो इकलौता नवाब जिसके पास था प्राइवेट रेलवे स्टेशन, चलता-फिरता महल थीं इनकी शाही रेलगाड़ियां

मूलांक 2 वालों वालों के लिए बेहद लकी है इन अक्षरों से शुरू होने वाले नाम, जीवन में मिलती है खूब खुशी और पैसा

भारत

भारत

Delhi Traffic Alert: अगले 45 दिन तक डिस्‍टर्ब रहेगा दिल्ली का ये रूट, ये अपडेट देखकर ही घर से निकलें

Delhi Traffic Alert: दिल्ली NCR वालों के लिए Delhi Traffic Police ने एडवायजरी जारी की है, इसमें लोगों से अपील की गई है कि वे प्रभावित सड़कों और रूट पर जानें से बचें. क्योंकि ड्रेनेज मेंटेनेंस और अपग्रेडेशन काम के चलते इस रूट पर ट्रैफिक की रफ्तार धीमी पड़ सकती है ..

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Nov 10, 2025, 02:10 PM IST

Delhi Traffic Alert: अगले 45 दिन तक डिस्‍टर्ब रहेगा दिल्ली का ये रूट, ये अपडेट देखकर ही घर से निकलें

दिल्ली NCR वालों के लिए Delhi Traffic Police ने एडवायजरी जारी की है, जिसमें लोगों से अपील की गई है कि वे प्रभावित सड़कों और रूट पर जानें से बचें. इसमें बताया गया है कि ड्रेनेज मेंटेनेंस और अपग्रेडेशन काम के चलते इस रूट पर ट्रैफिक की रफ्तार धीमी पड़ सकती है.

इसको लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने वास्तविक समय की जानकारी और सहायता के लिए अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े रहने को कहा है, इसके अलावा हेल्‍पलाइन नंबर्स भी जारी किए हैं. आगे पढ़ें किस रास्ते पर आपको ट्रैफिक का सामना करना पड़ सकता है. 

इस रास्ते पर जाने से बचें

दिल्‍ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, नई रोहतक रोड (कमल टी-प्वाइंट से जखीरा फ्लाईओवर की ओर पंजाबी बाग) पर ड्रेनेज मेंटेनेंस और अपग्रेडेशन काम चल रहा है. इस वजह से सुबह 11 बजे से रात 9 बजे ट्रैफिक प्रभावित रहेगा. अगले 45 दिनों तक ये अपग्रेडेशन चलेगा. आपको इस इलाके में भारी ट्रैफिक का सामना करना पड़ सकता है. 

किस रास्ते होकर जाना सही? 

अगर आप पंजाबी बाग/वेस्ट दिल्ली की तरफ जाना चाहते हैं तो कमल टी-प्वाइंट से दाएं मुड़कर सराय रोहिल्ला की ओर जाएं और फिर वीर बंदा बैरागी मार्ग से होते हुए इंद्रलोक की तरफ बढ़ें. इससे आप मुख्य प्रभावित क्षेत्र से बच जाएंगे.

यह भी पढ़ें: RSS ने अभी तक रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराया है? मोहन भागवत ने बताई सबसे बड़ी वजह!

एडवायजरी में कहा गया है नई रोहतक रोड के प्रभावित हिस्से से बचने के लिए जहां संभव हो डायवर्जन का प्रयोग करें. इससे आपका समय बचेगा, साथ ही पूरे इलाके में ट्रैफिक का दबाव कम होगा. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

