लंबित चालान निपटारे के लिए दिल्ली पुलिस लगाएगी विशेष लोक अदालत, जानें कैसे करें रजिस्ट्रेशन 

दिल्ली में 8 नवंबर, 2025 को रियायती दरों पर यातायात जुर्माने के निपटारे के लिए एक अलग राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी. इस अदालत का आयोजन दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (DSLSA) द्वारा किया जा रहा है. आगामी लोक अदालत यातायात चालानों पर केंद्रित होगी और 31 जुलाई, 2025 तक दिल्ली यातायात पुलिस पोर्टल पर पंजीकृत और वर्चुअल कोर्ट को भेजे गए चालानों पर कार्रवाई की जाएगी.

अधिकारियों ने बताया कि सोमवार को पहले दिन लगभग 50,000 चालान डाउनलोड किए गए. इसका उद्देश्य वाहन मालिकों को अपने लंबित यातायात चालानों का कम दरों पर निपटान कराने की सुविधा प्रदान करना है.

इस तरह की कार्रवाई से चालानों का समय पर भुगतान करने को प्रोत्साहित करने और नियमित अदालतों पर लंबित मामलों का बोझ कम करने में मदद मिलेगी.

दिल्ली लोक अदालत में कौन से चालान माफ़ी के पात्र/अपात्र हैं?

दिल्ली यातायात पुलिस पोर्टल पर 31 जुलाई, 2025 तक दर्ज किए गए मामूली यातायात उल्लंघनों, जैसे सीट बेल्ट न पहनना, बिना हेलमेट के गाड़ी चलाना और अनुचित पार्किंग, को लोक अदालत के दौरान निपटाया जा सकता है.

हालांकि, नशे में गाड़ी चलाने, सिग्नल तोड़ने और यहां तक कि दुर्घटनाओं जैसे गंभीर मामलों को भी निपटारा प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बनाया जाता है.

दिल्ली लोक अदालत टोकन के लिए कैसे पंजीकरण करें आप?

वाहन मालिकों को सबसे पहले राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) की वेबसाइट से ऑनलाइन टोकन पंजीकरण पूरा करना होगा. यहां, वाहन मालिकों को पहले एक आवेदन पत्र भरना होगा और आवश्यक दस्तावेज़ जमा करने होंगे.

मालिकों को फ़ोन या ईमेल के माध्यम से एक टोकन नंबर और एक नियुक्ति पत्र प्राप्त होगा. इसके बाद उन्हें अपने चालान डाउनलोड करने होंगे और एक समय सीमा दी जाएगी. उस समय, उन्हें अपने दस्तावेज़ों के साथ लोक अदालत में उपस्थित होना होगा.

लोक अदालत में पंजीकरण के लिए अपनाएं ये चरण:

-डीएसएलएसए का लक्ष्य इस विशेष लोक अदालत के माध्यम से दो लाख लंबित ट्रैफ़िक चालानों का निपटारा करना है.

-वाहन मालिकों को आधिकारिक वेबसाइट traffic.delhipolice.gov.in/notice/lokadalat पर जाना होगा.

-वाहन का चेसिस नंबर और इंजन नंबर के अंतिम पांच अंक दर्ज करें.

-आवश्यक अदालत, न्यायालय संख्या और समय चुनें.

-फिर चालान डाउनलोड करें.

-प्रति वाहन केवल पांच चालान की अनुमति है.

दिल्ली में किन स्थानों पर किया जाएगा लोक अदालत का आयोजन?

यह अनूठी लोक अदालत दिल्ली के सात जिला न्यायालय परिसरों, अर्थात् तीस हज़ारी, कड़कड़डूमा, साकेत, पटियाला हाउस, राउज़ एवेन्यू, द्वारका और रोहिणी में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित की जाएगी.