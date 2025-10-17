FacebookTwitterYoutubeInstagram
एग्जाम कैंसल कराने के लिए स्टूडेंट ने E-Mail पर दी स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी, IP एड्रेस से खुला राज

एग्जाम की तैयारी न होने और स्कूल की छुट्टी कराने के लिए एक स्टूडेंट ने ही स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दे दी. पुलिस ने इसका खुलासा आईडी ऐड्रस को ट्रेक करके किया. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

नितिन शर्मा

Updated : Oct 17, 2025, 11:00 AM IST

दिल्ली के एक प्राइवेट स्कूल को ईमेल कर बम से उड़ाने की धमकी दी गई. यह देखते स्कूल से लेकर पुलिस तक में हड़कंप मच गया. स्कूल से लेकर ईमेल की जांच की गई तो बम की सूचना तो झूठी निकली, लेकिन इसके पीछे का मंशा ने सभी को हिला दिया. जांच में पता चला कि बम की धमकी किसी अपराधी ने नहीं, बल्कि स्कूल के ही 15 वर्षीय बच्चे ने दे दी. इसका पता शुक्रवार को जांच के दौरान लगा. 

पुलिस के अनुसार, पश्चिम विहार पूर्व पुलिस थाने को गुरुवार को पीसीआर कॉल प्राप्त हुई. कॉल में विशाल भारती पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य ने बताया कि उन्हें एक ई-मेल मिला है, जिसमें परिसर में बम होने का दावा किया गया है. साथ ही कहा गया कि स्कूल को बम से उड़ा दिया जाएगा. स्कूल से शिकायत मिलते ही पुलिस की कई टीमें समेत बम निरोधी दस्ता पहुंचा. यहां घंटों की जांच के बाद कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिलने पर बम की धमकी फर्जी साबित हुई. 

पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच

पुलिस ने स्कूल को बम से उड़ाने की फर्जी सूचना देने वाले के​ खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी. इसमें साइबर टीम ने धमकी वाले मेल की जांच की तो पता चला कि यह फर्जी मेल है. इसका आईपी एड्रेस ट्रेस किया गया तो पता चला कि यह स्कूल के ही एक छात्र का है. जैसे ही पुलिस की टीम ट्रेक करते हुए स्कूली स्टूडेंट के घर पहुंची तो सभी लोग हैरान रह गये. छात्र ने पूछताछ में अपना गुनाह स्वीकार किया. साथ ही इसकी वजह भी बताई.

छात्र ने बताई चौंकाने वाली वजह

पुलिस ने छात्र से फर्जी बम की सूचना देने की वजह पूछी तो उसने बताया कि स्कूल में एग्जाम शुरू हो रहे थे, लेकिन उसकी तैयारी नहीं थी. ऐसे में स्कूल की छुट्टी और एग्जाम को रद्द कराने के लिए उसने स्कूल की ईमेल आईडी पर फर्जी मेल कर बम से उड़ाने की धमकी दे दी. पुलिस ने स्टूडेंट के कंप्यूटर सिस्टम जिससे फर्जी मेल किया गया था. उसे जब्त कर लिया है. वहीं पुलिस अधिकारियों की मानें तो आरोपी स्टूडेंट पर कार्रवाई की जाएगी. यह एक मजाक नहीं है, जिसे आसानी से माफ कर छोड़ दिया जाये.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

