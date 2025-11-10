FacebookTwitterYoutubeInstagram
LNJP अस्पताल पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह | दिल्ली ब्लास्ट पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का बड़ा बयान: i20 कार में हुआ धमाका | दिल्ली ब्लास्ट पर अमित शाह का बड़ा बयान – NIA और NSG की टीम जांच में जुटी, कुछ लोग हुए हताहत

Rashifal 11 November 2025: वृश्चिक और धनु वालों के लिए निवेश में होगा शुभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

वृश्चिक और धनु वालों के लिए निवेश में होगा शुभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Delhi Blast: दिल्ली धमाके पर अमित शाह ने दी ये अहम जानकरी, PM मोदी ने जताया दुख

Delhi Blast: दिल्ली धमाके पर अमित शाह ने दी ये अहम जानकरी, PM मोदी ने जताया दुख

Delhi Red Fort Blast: दिल्ली पुलिस का पहला रिएक्शन, कहा- चलती कार में हुआ ब्लास्ट, लोग भी थे सवार

लाल किले के पास हुए जोरदार धमाके पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर और डीआईजी सीआरपीएफ का आया बयान

Delhi Red Fort Blast Photos: लाल किले के पास हुए धमाके के बाद भयानक था मंजर, 10 तस्वीरों में देखें

Delhi Red Fort Blast Photos: लाल किले के पास हुए धमाके के बाद भयानक था मंजर, 10 तस्वीरों में देखें

Automatic Car: ऑटोमैटिक कार खरीदने का बना रहे हैं प्लान? पहले जान लिजिए इसके 4 फायदे 3 नुकसान

Automatic Car: ऑटोमैटिक कार खरीदने का बना रहे हैं प्लान? पहले जान लिजिए इसके 4 फायदे 3 नुकसान

कितनी पढ़ी-लिखी है धर्मेंद्र की फैमिली? जानें सनी-बॉबी ईशा देओल में से किसके पास हैं सबसे ज्यादा डिग्रियां

कितनी पढ़ी-लिखी है धर्मेंद्र की फैमिली? जानें सनी-बॉबी ईशा देओल में से किसके पास हैं सबसे ज्यादा डिग्रियां

Homeभारत

भारत

कौन हैं वो 'चार,' Delhi Blast से पहले, हथियारों के जखीरे संग हुए थे गिरफ्तार?

दिल्ली धमाके से कुछ घंटे जम्मू-कश्मीर- हरियाणा पुलिस की एक संयुक्त टीम ने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों से जुड़े एक अंतरराज्यीय आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था. आइये जानें कौन हैं वो चार लोग? जिन्हें दिल्ली में हुए धमाके से पहले पुलिस ने किया था गिरफ्तार.

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Nov 10, 2025, 09:11 PM IST

कौन हैं वो 'चार,' Delhi Blast से पहले, हथियारों के जखीरे संग हुए थे गिरफ्तार?
राजधनी दिल्ली स्थित लाल किले के पास एक वैन में जोरदार धमाका हुआ, जिसके चलते आठ लोगों की मौत हो गई है. जबकि दो दर्जन लोग घायल हुए हैं, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर है. ब्लास्ट कितना तेज था? इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि, उन 5-6 गाड़ियों के भी परखच्चे उड़ गए, जो उस गाड़ी के पास खड़ी थीं जिसमें धमाका हुआ. घटना को लेकर यदि चश्मदीदों की मानें तो ऐसा लगा जैसे मौत सामने खड़ी तांडव कर रही है. 

धमाका हादसा था या फिर आतंकी साजिश? इसकी जांच के लिए एनआईए और फॉरेंसिक की की टीम मौके पर पहुंच गयी हैं और जांच में जुटी हैं. लेकिन इस धमाके से पहले हमारे लिए उन चार गिरफ्तारियों का जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है जिसने न केवल राजधानी दिल्ली बल्कि पूरे देश को हैरत में डाल दिया था. 

बता दें कि दिल्ली धमाके से कुछ घंटे पहले आतंकवाद विरोधी एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए, जम्मू-कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस की एक संयुक्त टीम ने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों से जुड़े एक अंतरराज्यीय आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था.

पुलिस ने हरियाणा के फरीदाबाद स्थित एक मेडिकल कॉलेज से जुड़े डॉक्टरों के पास से 2,900 किलोग्राम से ज़्यादा संदिग्ध अमोनियम नाइट्रेट (विस्फोटक बनाने में इस्तेमाल होने वाला रसायन), एक असॉल्ट राइफल और हथियारों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया था.

अधिकारियों ने बताया कि 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट की बरामदगी के बाद, 2,500 किलोग्राम विस्फोटक बनाने वाला रसायन भी ज़ब्त किया गया. अधिकारियों ने बताया था कि बरामद सामग्री से बने सैकड़ों शक्तिशाली आईईडी का इस्तेमाल करके दिल्ली को दहलाने की साजिश रची जा रही थी.

तो आइये जानें कौन हैं वो चार लोग? जिन्हें दिल्ली में हुए धमाके से पहले पुलिस ने किया था गिरफ्तार...

डॉ. मुज़म्मिल शकील

मेडिकल कॉलेज में कार्यरत डॉक्टर मुज़म्मिल शकील को रविवार को अल फलाह अस्पताल के पास उनके किराए के घर से रसायन बरामद होने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया.

डॉ. शाहीन शाहिद

प्राप्त जानकारी के अनुसार उसी अस्पताल में कार्यरत एक महिला डॉक्टर की कार से एक क्रिंकोव असॉल्ट राइफल भी मिली. उसे पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है. महिला की पहचान लखनऊ के लाल बाग निवासी डॉ. शाहीन के रूप में हुई है. अधिकारियों के अनुसार, डॉ. शाहीन शाहिद की कार का इस्तेमाल डॉ. मुज़म्मिल कर रहा था. इसी कार से एक राइफल और कारतूस बरामद किए गए.

डॉ. अदील अहमद राठेर

एक अन्य डॉक्टर, डॉ. अदील अहमद राठेर को पहले उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से श्रीनगर में आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के समर्थन में पोस्टर लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. रविवार की छापेमारी उनसे पूछताछ के दौरान मिले महत्वपूर्ण सुरागों के आधार पर की गई.

मौलवी इश्तियाक

फरीदाबाद की एक मस्जिद के इमाम इश्तियाक को भी जांच दल ने गिरफ्तार कर लिया है, जो मुज़म्मिल के नियमित संपर्क में था. फरीदाबाद और उसके आसपास एक अन्य डॉक्टर की तलाश में तलाशी अभियान जारी है, जिसके कथित नेटवर्क का हिस्सा होने का संदेह है.

बता दें की ज़ब्त की गई वस्तुओं में एक असॉल्ट राइफल, तीन मैगज़ीन और 83 ज़िंदा कारतूस, एक पिस्तौल, आठ ज़िंदा कारतूस, दो खाली कारतूस, दो अतिरिक्त मैगज़ीन, आठ बड़े सूटकेस, चार छोटे सूटकेस और संदिग्ध विस्फोटक रसायन शामिल हैं.

पुलिस ने बैटरियों वाले 20 टाइमर, 24 रिमोट कंट्रोल, पांच किलोग्राम भारी धातु, वॉकी-टॉकी सेट, बिजली के तार, बैटरियां और अन्य प्रतिबंधित सामग्री भी बरामद की है. महिला डॉक्टर की मारुति स्विफ्ट कार ज़ब्त कर ली गई है.

जांच से पता चला कि डॉ. शकील ने फरीदाबाद के धोज इलाके में एक कमरा किराए पर लिया था, जहां अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ था. लगभग 15 दिन पहले पहुंचाया  गया यह रसायन आठ बड़े और चार छोटे सूटकेस में छिपा हुआ था. पुलिस ने इससे पहले कश्मीर घाटी में डॉ. राठेर के लॉकर से एक एके-47 राइफल और गोला-बारूद बरामद किया था.

फरीदाबाद के पुलिस आयुक्त सतेंद्र कुमार गुप्ता ने बताया कि शकील श्रीनगर में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के समर्थन में पोस्टर लगाने के मामले में भी वांछित था.

