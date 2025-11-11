FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

पाकिस्तान- इस्लामाबाद कोर्ट में बम ब्लास्ट, यूनिवर्सिटी से 6 से 8 लोगों को हिरासत में लिया | पाकिस्तान में एक के बाद एक दो ब्लास्ट

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
CAT Admit Card 2025: 12 नवंबर को आएगा कैट परीक्षा का एडमिट कार्ड, iimcat.ac.in से यूं कर पाएंगे डाउनलोड

12 नवंबर को आएगा कैट परीक्षा का एडमिट कार्ड, iimcat.ac.in से यूं कर पाएंगे डाउनलोड

Utpanna Ekadashi 2025: कब है उत्पन्ना एकादशी, जानें पूजा विधि से लेकर शुभ मुहूर्त और नियम

कब है उत्पन्ना एकादशी, जानें पूजा विधि से लेकर शुभ मुहूर्त और नियम

Delhi Red Fort Blast: संदिग्ध डॉ.उमर की भाभी का बड़ा खुलासा, खोल दी कई राज की बातें

संदिग्ध डॉ.उमर की भाभी का बड़ा खुलासा, खोल दी कई राज की बातें

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Delhi Red Fort Blast: क्या भीड़ बढ़ने का इंतज़ार कर रहा था उमर? 3 बड़े सवाल जिनके जवाब ढूंढने में जुटी जांच एंजेंसियां

Delhi Red Fort Blast: क्या भीड़ बढ़ने का इंतज़ार कर रहा था उमर? 3 बड़े सवाल जिनके जवाब ढूंढने में जुटी जांच एंजेंसियां

Delhi Blast: कौन हैं वो 5 डॉक्टर जिन्होंने रची दिल्ली को दहलाने की साजिश? कश्मीर से लेकर अहमदाबाद तक जुड़े आतंक के तार

Delhi Blast: कौन हैं वो 5 डॉक्टर जिन्होंने रची दिल्ली को दहलाने की साजिश? कश्मीर से लेकर अहमदाबाद तक जुड़े आतंक के तार

धर्मेंद्र की इस हरकत से कांप गई थी हेमा मालिनी की रूह, देखते ही बचकर निकल जाती थी एक्ट्रेस

धर्मेंद्र की इस हरकत से कांप गई थी हेमा मालिनी की रूह, देखते ही बचकर निकल जाती थी एक्ट्रेस

Homeभारत

भारत

Delhi Red Fort Blast: जिस i20 Car से ब्लास्ट हुआ वो दिल्ली में कैसे घुसी, धमाके से पहले कहां-कहां गई कार

Delhi Red Fort Blast: दिल्ली में लाल किले के पास जिस i20 कार में ब्लास्ट हुआ, वह कार कब और कैसे दिल्ली में दाखिल हुई? इसको लेकर जांच एजेंसियों ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से कुछ जानकारी जुटाई है..

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Nov 11, 2025, 02:12 PM IST

Delhi Red Fort Blast: जिस i20 Car से ब्लास्ट हुआ वो दिल्ली में कैसे घुसी, धमाके से पहले कहां-कहां गई कार

Delhi Red Fort Blast Update 

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Delhi Red Fort Blast: दिल्ली के लाल किला में 10 नवंबर की शाम को i20 हंडे कार में धमाका हुआ. धमाका इतना जबरदस्त था कि कार के आसपास मौजूद कई गाड़ियां और वहां से गुज़र रहे लोग ब्लास्ट की चपेट में आ गए. ब्लास्ट में 9 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, वहीं 15 लोग घायल हैं. अब सवाल उठ रहे हैं कि ये i20 कार दिल्ली में दाखिल कैसे और कब हुई? जांच एजेंसियों ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से जानकारी जुटाई है कि कार 10 नवंबर की सुबह ही दिल्ली में घुसी थी..

i20 कार ब्लास्ट से पहले कहां-कहां गई?

इंटेलिजेंस एजेंसियों से मिली जानकारी और सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक, i20 कार 10 नवंबर, 2025 सोमवार को सुबह साढ़े 7 बजे फरीदाबाद के एशियन अस्पताल के बाहर सबसे पहले दिखाई दी, सुबह 8 बजकर 13 मिनट पर दिल्ली में दाखिल हुई. कार बदरपुर टोल बूथ से होते हुए दिल्ली पहुंची. सुबह करीब 8 बजकर 20 मिनट पर कार ओखला इंटस्ट्रियल एरिया के पास मौजूद एक पेट्रोल पंप पर दिखी. इसके बाद कार अलग-अलग समय पर दरियागंज, कश्मीरी गेट और सुनहरी मस्जिद के आसपास दिखी. दोपहर 3 बजकर 19 मिनट पर कार लाल किला के पास दिखी, कार यहां पार्किंग एरिया में दाखिल हुई थी. शाम 6 बजकर 28 मिनट पर कार पार्किंग एरिया से बाहर निकली और 6 बजकर 52 मिनट पर कार में धमाका हो गया.

 

कार पार्किंग एरिया से बाहर निकलने के  सिर्फ 24 मिनट बाद, यानी शाम 6:52 बजे चलती कार में जोरदार धमाका हुआ...अब जांच एजेंसियां ये पता कर रही है कि लाल किले के सामने कार किस रुट से पहुंची.. 

- बता दें कि यहां पहुंचने के दो रास्ते हैं पहला.. कार पार्किंग से निकली और लेफ्ट होते हुए लाल किले के पीछे के रास्ते से हनुमान मंदिर होते हुए लाल किले की रेड लाइट पर पहुंची.. 

- दूसरा कार पार्किंग से निकली..राइट साइड से लाल मंदिर के सामने से होते हुए यू टर्न किया और लाल किले की रेड लाइट पर पहुंची.. 

उठ रहे गंभीर सवाल

एक बड़ृा सवाल ये उठ रहा है कि सोमवार को लाल किला पर्यटकों के लिए बंद होता है. लाल किले की पार्किंग भी बंद होती है. ऐसे में कार को लाल किला परिसर के पास स्थित पार्किंग में एंट्री कैसे दी गई और तीन घंटे तक उसे वहां रुकने की अनुमति कैसे मिल गई. 

यह भी पढ़ें: क्या हड़बड़ी में आतंकी ने बनाया दिल्ली ब्लास्ट का प्लान, किस चीज से परेशान था डॉ. उमर, जांच में हुए कई खुलासे

कौन चला रहा था कार?

इंटेलिजेंस एजेंसियों से मिली जानकारी के मुताबिक, जिस i20 कार से ब्लास्ट हुआ उसे उमर मोहम्मद चला रहा था. सूत्रों के मुताबिक, उमर मोहम्मद सुबह से लेकर ब्लास्ट के वक्त तक एक मिनट के लिए भी कार से अलग नहीं हुआ.  

कई बार बेची गई थी ब्लास्ट में शामिल कार

जांच में सामने आया कि कार उमर मोहम्मद की थी. हालांकि, ब्लास्ट में शामिल इस कार को कई बार खरीदा और बेचा गया था. शुरुआत में यह कार सलमान नाम के शख्स थी. सलमान ने कार आमिर को बेची. आमिर ने तारीक को कार बेची थी, जिसे जम्मू-कश्मीर पुलिस ने पुलवामा में गिरफ्तार किया था. तारीक के बाद यह कार उमर ने खरीदी.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
CAT Admit Card 2025: 12 नवंबर को आएगा कैट परीक्षा का एडमिट कार्ड, iimcat.ac.in से यूं कर पाएंगे डाउनलोड
12 नवंबर को आएगा कैट परीक्षा का एडमिट कार्ड, iimcat.ac.in से यूं कर पाएंगे डाउनलोड
Utpanna Ekadashi 2025: कब है उत्पन्ना एकादशी, जानें पूजा विधि से लेकर शुभ मुहूर्त और नियम
कब है उत्पन्ना एकादशी, जानें पूजा विधि से लेकर शुभ मुहूर्त और नियम
Delhi Red Fort Blast: संदिग्ध डॉ.उमर की भाभी का बड़ा खुलासा, खोल दी कई राज की बातें
संदिग्ध डॉ.उमर की भाभी का बड़ा खुलासा, खोल दी कई राज की बातें
हेमा मालिनी से बिछड़ने की बात पर जब रो पड़े थे धर्मेंद्र, बेटी ईशा देओल ने यूं बहलाया था पापा का मन
हेमा मालिनी से बिछड़ने की बात पर जब रो पड़े थे धर्मेंद्र, बेटी ईशा देओल ने यूं बहलाया था पापा का मन
Delhi Red Fort Blast: जिस i20 Car से ब्लास्ट हुआ वो दिल्ली में कैसे घुसी, धमाके से पहले कहां-कहां गई कार
Delhi Red Fort Blast: जिस i20 Car से ब्लास्ट हुआ वो दिल्ली में कैसे घुसी, धमाके से पहले कहां-कहां गई कार
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Delhi Red Fort Blast: क्या भीड़ बढ़ने का इंतज़ार कर रहा था उमर? 3 बड़े सवाल जिनके जवाब ढूंढने में जुटी जांच एंजेंसियां
Delhi Red Fort Blast: क्या भीड़ बढ़ने का इंतज़ार कर रहा था उमर? 3 बड़े सवाल जिनके जवाब ढूंढने में जुटी जांच एंजेंसियां
Delhi Blast: कौन हैं वो 5 डॉक्टर जिन्होंने रची दिल्ली को दहलाने की साजिश? कश्मीर से लेकर अहमदाबाद तक जुड़े आतंक के तार
Delhi Blast: कौन हैं वो 5 डॉक्टर जिन्होंने रची दिल्ली को दहलाने की साजिश? कश्मीर से लेकर अहमदाबाद तक जुड़े आतंक के तार
धर्मेंद्र की इस हरकत से कांप गई थी हेमा मालिनी की रूह, देखते ही बचकर निकल जाती थी एक्ट्रेस
धर्मेंद्र की इस हरकत से कांप गई थी हेमा मालिनी की रूह, देखते ही बचकर निकल जाती थी एक्ट्रेस
धर्मेंद्र ने अचानक क्यों छोड़ दी थी राजनीति, क्या आप जातने हैं ही-मैन का ये अनसुना राज
धर्मेंद्र ने अचानक क्यों छोड़ दी थी राजनीति, क्या आप जातने हैं ही-मैन का ये अनसुना राज
'शोले' से 'यमला पगला दीवाना' तक, इन फिल्मों में दिखे Dharmendra के 10 Popular Dailogues.. आखिरी सुन पेट पकड़ लेंगे आप
'शोले' से 'यमला पगला दीवाना' तक, इन फिल्मों में दिखे Dharmendra के 10 Popular Dailogues.. आखिरी सुन पेट पकड़ लेंगे आप
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE