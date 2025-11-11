Delhi Red Fort Blast: संदिग्ध डॉ.उमर की भाभी का बड़ा खुलासा, खोल दी कई राज की बातें

दिल्ली ब्लास्ट के संदिग्ध डॉ. उमर मोहम्मद की भाभी से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने आतंकी डॉ. उमर मोहम्मद की पूरी कुंडली खोल के रख दी है.

दिल्ली में कल शाम हुए धमाके ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है. दिल्ली में एक कार में हुए धमाके के बाद स्थानीय पुलिस और जांच एजेंसियां ​​सक्रिय हो गई हैं. दिल्ली और मुंबई में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है. देश के अन्य बड़े शहरों में भी अलर्ट घोषित किया गया है. बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन समेत सार्वजनिक जगहों पर जांच चल रही है.

राज्य की सीमाओं पर भी वाहनों की चेकिंग की जा रही है. कहा जा रहा है कि इस धमाके को आतंकी डॉ. उमर मोहम्मद ने अंजाम दिया है. अभी तक की जानकारी के मुताबिक, लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास जब धमाका हुआ, उस वक्त आतंकी उमर मोहम्मद कार में ही मौजूद था. उसने काला मास्क पहना हुआ था.



आतंकी उमर मोहम्मद अलफलाह मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के पद पर कार्यरत था. वह जम्मू-कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला था. फिलहाल, आतंकी डॉ. उमर के दो भाइयों आशिक अहमद और पूजा अहमद को जांच एजेंसियों ने हिरासत में ले लिया है. इसके साथ ही, उमर की मां को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. जांच एजेंसियां ​​फिलहाल हर पहलू से जांच कर रही हैं.



उमर की भाभी ने क्या कहा?

उमर की भाभी से खास बातचीत की. डॉ. उमर की भाभी ने बताया, "उमर दो महीने पहले घर आए थे. वह फरीदाबाद के एक कॉलेज में प्रोफेसर हैं. शुक्रवार को जब हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि वह तीन दिन बाद घर आएंगे. उमर पिछले दो साल से फरीदाबाद में रह रहे हैं. मुझे याद नहीं कि उनके पास कोई कार थी, हो सकता है कि वह कोई पुरानी कार हो."



'वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था'

डॉ. उमर की भाभी ने बताया, "उसका स्वभाव पहले से ही ऐसा था कि वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था और अपने काम में ही व्यस्त रहता था. पुलिस ने उमर के दो भाइयों को सोमवार रात गिरफ़्तार कर लिया था. मंगलवार सुबह उमर की माँ को भी गिरफ़्तार कर लिया गया."



विस्फोट की जानकारी उन्हें कहां से मिली, इस सवाल के जवाब में उमर की भाभी ने कहा कि जब पुलिस घर आई तो उन्हें पता चला कि विस्फोट हुआ है और उमर पर इसमें शामिल होने का संदेह है.