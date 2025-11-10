Delhi Blast: दिल्ली धमाके पर अमित शाह ने दी ये अहम जानकरी, PM मोदी ने जताया दुख

Delhi Blast: दिल्ली के लाल किले के पास एक कार में धमाका होने से हड़कंप मच गया, धमाका इतना जबरदस्त था कि कार के परखच्चे उड़ गए और उसके टुकड़े कई मीटर दूर जाकर गिरे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस धमाके को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जानकारी ली है.. अमित शाह इस धमाके को लेकरी जानकारी दी है..

Delhi Blast: दिल्ली के लाल किले के पास एक कार में धमाका होने से हड़कंप मच गया, धमाका इतना जबरदस्त था कि कार के परखच्चे उड़ गए और उसके टुकड़े कई मीटर दूर जाकर गिरे. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे में 15 लोग घायल हुए हैं और अब तक 10 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है. सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पा लिया है. साथ ही इस इलाके को सुरक्षा के मद्देनज़र घेर लिया गया है और जांच जारी की जा रही है....

धमाके को लेकर अमित शाह ने दी ये जानकारी

दिल्ली में लाल किले के पास सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल के पास i20 हंडे गाड़ी में एक ब्लास्ट हुआ है. ब्लास्ट के कारण आसपास की कुछ गाड़ियां और मार्ग पर जा रहे कुछ लोगों के भी इंजर्ड होने की सूचना है. सूचना जो मिली है उसमें कुछ लोग हताहत भी हुए हैं. ब्लास्ट की सूचना आते ही 10 मिनट में दिल्ली क्राइम ब्रांच, दिल्ली स्पेशल ब्रांच की टीमें स्पॉट पर पहुंची हैं. NSG और NIA की टीम ने FSL के साथ गहन जांच शुरू कर दी है.

आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरा के जांच के आदेश दे दिए हैं. मेरी सीपी दिल्ली और स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज से बात हुई है. दोनों स्पॉट पर मौजूद हैं. हम सभी संभावनाओं को तराश रहे हैं. हम सभी संभावनाओं को ध्यान में रखकर इसकी गहन जांच की जाएगी, सभी ऑप्शन की तुरंत जांच के बाद नतीजा जो आएगा उसे हम जनता के सामने रखेंगे. मैं कुछ ही देर में स्पॉट पर जा रहा हूं और कुछ ही देर में मैं स्पॉट पर भी जाउंगा.

पीएम मोदी ने घटन पर जताया दुख

इस धमाके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है और घायलों के ठीक होने की कामना की है. PM मोदी ने एक्स पर लिखा, "आज शाम दिल्ली में हुए विस्फोट में अपनों को खोने वालों के प्रति संवेदना, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं. प्रभावित लोगों की अधिकारी सहायता कर रहे हैं. गृह मंत्री अमित शाह जी और अन्य अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की."

Condolences to those who have lost their loved ones in the blast in Delhi earlier this evening. May the injured recover at the earliest. Those affected are being assisted by authorities. Reviewed the situation with Home Minister Amit Shah Ji and other officials.@AmitShah November 10, 2025

बता दें कि घटना के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह‍ से बात की, धमाके को लेकर पीएम मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से इस पूरे मामले की विस्‍तार से जानकारी ली है. अमित शाह ने इस घटना के तुरंत बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बात की थी.

राजनाथ सिंह ने शोक व्यक्त किया

वहीं रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने घटना पर दुख जाहिर करते हुए लिखा, 'दिल्ली में हुई कार विस्फोट की घटना अत्यंत दुखद और विचलित करने वाली है. इस दुःखद घड़ी में, मैं मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं. घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं.

The car blast incident in Delhi is extremely painful and disturbing. At this moment of immense grief, I extend my sincerest condolences to the families of the deceased. Praying for the speedy recovery of those injured. — Rajnath Singh (@rajnathsingh) November 10, 2025

केजरीवाल का आया रियक्शन

इस धमाके को लेकर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रतिक्रिया दी है, उन्होंने दिल्ली ब्लास्ट को चिंताजनक बताते हुए दुख जताया है और कहा कि इस हादसे में कई लोगों की जान गई है, यह बेहद दुखद है. अरविंद केजरीवाल ने लिखा कि पुलिस और सरकार को तुरंत इसकी जांच करनी चाहिए कि ये धमाका कैसे हुआ और क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं है। दिल्ली की सुरक्षा को लेकर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती.

लाल किले के पास हुए धमाके की खबर बेहद चिंताजनक है। बताया जा रहा है कि इसमें कुछ लोगों की जान भी गई है, ये बेहद दुखद है।



पुलिस और सरकार को तुरंत इसकी जांच करनी चाहिए कि ये धमाका कैसे हुआ और क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं है। दिल्ली की सुरक्षा को लेकर लापरवाही बर्दाश्त नहीं… https://t.co/LWFm0HoDKK — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) November 10, 2025

राहुल गांधी ने क्या कहा?

राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार विस्फोट की ख़बर बेहद दर्दनाक और चिंताजनक है, इस दुखद हादसे में कई निर्दोष लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है. इस दुख की घड़ी में अपने प्रियजनों को खोने वाले शोक संतप्त परिवारों के साथ खड़ा हूं और उनको अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं. सभी घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की आशा करता हूं.

दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार विस्फोट की ख़बर बेहद दर्दनाक और चिंताजनक है। इस दुखद हादसे में कई निर्दोष लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है।



इस दुख की घड़ी में अपने प्रियजनों को खोने वाले शोक संतप्त परिवारों के साथ खड़ा हूं और उनको अपनी गहरी संवेदनाएं… — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 10, 2025

