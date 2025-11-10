FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

LNJP अस्पताल पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह | दिल्ली ब्लास्ट पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का बड़ा बयान: i20 कार में हुआ धमाका | दिल्ली ब्लास्ट पर अमित शाह का बड़ा बयान – NIA और NSG की टीम जांच में जुटी, कुछ लोग हुए हताहत

वृश्चिक और धनु वालों के लिए निवेश में होगा शुभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Delhi Blast: दिल्ली धमाके पर अमित शाह ने दी ये अहम जानकरी, PM मोदी ने जताया दुख

लाल किले के पास हुए जोरदार धमाके पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर और डीआईजी सीआरपीएफ का आया बयान

Delhi Red Fort Blast Photos: लाल किले के पास हुए धमाके के बाद भयानक था मंजर, 10 तस्वीरों में देखें

Automatic Car: ऑटोमैटिक कार खरीदने का बना रहे हैं प्लान? पहले जान लिजिए इसके 4 फायदे 3 नुकसान

कितनी पढ़ी-लिखी है धर्मेंद्र की फैमिली? जानें सनी-बॉबी ईशा देओल में से किसके पास हैं सबसे ज्यादा डिग्रियां

भारत

Delhi Blast: दिल्ली धमाके पर अमित शाह ने दी ये अहम जानकरी, PM मोदी ने जताया दुख

Delhi Blast: दिल्ली के लाल किले के पास एक कार में धमाका होने से हड़कंप मच गया, धमाका इतना जबरदस्त था कि कार के परखच्चे उड़ गए और उसके टुकड़े कई मीटर दूर जाकर गिरे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस धमाके को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जानकारी ली है.. अमित शाह इस धमाके को लेकरी जानकारी दी है..

Abhay Sharma

Updated : Nov 10, 2025, 10:09 PM IST

Delhi Blast: दिल्ली के लाल किले के पास एक कार में धमाका होने से हड़कंप मच गया, धमाका इतना जबरदस्त था कि कार के परखच्चे उड़ गए और उसके टुकड़े कई मीटर दूर जाकर गिरे. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे में 15 लोग घायल हुए हैं और अब तक 10 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है. सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पा लिया है. साथ ही इस इलाके को सुरक्षा के मद्देनज़र घेर लिया गया है और जांच जारी की जा रही है.... 

धमाके को लेकर अमित शाह ने दी ये जानकारी 

दिल्ली में लाल किले के पास सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल के पास i20 हंडे गाड़ी में एक ब्लास्ट हुआ है. ब्लास्ट के कारण आसपास की कुछ गाड़ियां और मार्ग पर जा रहे कुछ लोगों के भी इंजर्ड होने की सूचना है. सूचना जो मिली है उसमें कुछ लोग हताहत भी हुए हैं. ब्लास्ट की सूचना आते ही 10 मिनट में दिल्ली क्राइम ब्रांच, दिल्ली स्पेशल ब्रांच की टीमें स्पॉट पर पहुंची हैं. NSG और NIA की टीम ने FSL के साथ गहन जांच शुरू कर दी है.

आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरा के जांच के आदेश दे दिए हैं. मेरी सीपी दिल्ली और स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज से बात हुई है. दोनों स्पॉट पर मौजूद हैं. हम सभी संभावनाओं को तराश रहे हैं. हम सभी संभावनाओं को ध्यान में रखकर इसकी गहन जांच की जाएगी, सभी ऑप्शन की तुरंत जांच के बाद नतीजा जो आएगा उसे हम जनता के सामने रखेंगे. मैं कुछ ही देर में स्पॉट पर जा रहा हूं और कुछ ही देर में मैं स्पॉट पर भी जाउंगा.

पीएम मोदी ने घटन पर जताया दुख

इस धमाके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है और घायलों के ठीक होने की कामना की है. PM मोदी ने एक्स पर लिखा, "आज शाम दिल्ली में हुए विस्फोट में अपनों को खोने वालों के प्रति संवेदना, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं. प्रभावित लोगों की अधिकारी सहायता कर रहे हैं. गृह मंत्री अमित शाह जी और अन्य अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की." 

बता दें कि घटना के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह‍ से बात की, धमाके को लेकर पीएम मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से इस पूरे मामले की विस्‍तार से जानकारी ली है. अमित शाह ने इस घटना के तुरंत बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बात की थी. 

राजनाथ सिंह ने शोक व्यक्त किया

वहीं रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने घटना पर दुख जाहिर करते हुए लिखा, 'दिल्ली में हुई कार विस्फोट की घटना अत्यंत दुखद और विचलित करने वाली है. इस दुःखद घड़ी में, मैं मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं. घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं.

केजरीवाल का आया रियक्शन

इस धमाके को लेकर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रतिक्रिया दी है, उन्होंने दिल्ली ब्लास्ट को चिंताजनक बताते हुए दुख जताया है और कहा कि इस हादसे में कई लोगों की जान गई है, यह बेहद दुखद है. अरविंद केजरीवाल ने लिखा कि पुलिस और सरकार को तुरंत इसकी जांच करनी चाहिए कि ये धमाका कैसे हुआ और क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं है। दिल्ली की सुरक्षा को लेकर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती. 

राहुल गांधी ने क्या कहा? 

राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार विस्फोट की ख़बर बेहद दर्दनाक और चिंताजनक है, इस दुखद हादसे में कई निर्दोष लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है. इस दुख की घड़ी में अपने प्रियजनों को खोने वाले शोक संतप्त परिवारों के साथ खड़ा हूं और उनको अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं. सभी घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की आशा करता हूं. 

वृश्चिक और धनु वालों के लिए निवेश में होगा शुभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Delhi Blast: दिल्ली धमाके पर अमित शाह ने दी ये अहम जानकरी, PM मोदी ने जताया दुख
लाल किले के पास हुए जोरदार धमाके पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर और डीआईजी सीआरपीएफ का आया बयान
Delhi Red Fort Blast के बाद UP में बढ़ी निगरानी, CM योगी ने पुलिस को दिए अलर्ट रहने के निर्देश
Delhi Car Blast: दिल्ली कार धमाके के पीछे क्या आतंकी साजिश? NSG-NIA की टीमें जांच में जुटीं
Delhi Red Fort Blast Photos: लाल किले के पास हुए धमाके के बाद भयानक था मंजर, 10 तस्वीरों में देखें
Automatic Car: ऑटोमैटिक कार खरीदने का बना रहे हैं प्लान? पहले जान लिजिए इसके 4 फायदे 3 नुकसान
कितनी पढ़ी-लिखी है धर्मेंद्र की फैमिली? जानें सनी-बॉबी ईशा देओल में से किसके पास हैं सबसे ज्यादा डिग्रियां
Dharmendra Net Worth: आलीशान फार्महाउस, लग्जरी कारें... जानें कितने अमीर हैं बॉलीवुड के 'ही-मैन' धर्मेंद्र
धर्मेंद्र की वो 10 फिल्में, जिन्हें देखने का बार-बार करता है मन, एक ने तो तोड़ दिए थे सारे रिकॉर्ड!
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
