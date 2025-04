Delhi Rain Updates: दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों को गर्मी के तीखेपन में गुरुवार शाम को राहत की बारिश मिल गई है. पिछले कई दिन से 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच रहे तापमान के कारण हीटवेव से जूझ रहे दिल्ली-NCR में धूल भरी आंधी के बाद हल्की बारिश ने मौसम पलट दिया है. दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद समेत पूरे NCR में मौसम खुशगवार हो गया है और गर्मी में भी राहत मिली है. इससे अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कमी आने के आसार हैं, जिससे दिल्ली-NCR में रहने वालों को थोड़ी राहत मिलने की संभावना है.

बुधवार को रही थी इस सीजन की सबसे गर्म रात

दिल्ली-NCR में बारिश की बूंदों ने ये राहत इस सीजन की सबसे गर्म रात के बाद दी है. बुधवार रात को दिल्ली का न्यूनतम तापमान भी सामान्य से करीब 6 डिग्री ज्यादा 25.9 डिग्री सेल्सियस पर दर्ज हुआ था, जो इस सीजन में सबसे ज्यादा है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के ऑफिशियल रिकॉर्ड के मुताबिक, पारे ने बुधवार को जब 25.6 का न्यूनतम स्तर पार किया था, तभी उसने पिछले तीन साल में अप्रैल माह का सबसे ज्यादा न्यूनतम तापमान का रिकॉर्ड तोड़ दिया था.

VIDEO | Rain lashes parts of Delhi. Visuals from AIIMS.



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvqRQz) pic.twitter.com/jSLKJTVgvO