Delhi Rain: दिल्ली-NCR में शुक्रवार को दिन छिपते ही जमकर बारिश हुई है. दिल्ली से नोएडा तक कई इलाकों में तूफानी हवाओं के बीच कहीं हल्की और कहीं तेज बौछारों ने सभी को भिगो दिया है. इससे अचानक बदले मौसम का असर हरियाणा और राजस्थान में भी दिखाई दिया है. जहां कई इलाकों में बारिश के साथ ही ओलों की भी बरसात हुई है, जिससे गेहूं की फसल को भारी नुकसान पहुंचने की आशंका है. मौसम की इस पलटी का असर तापमान पर भी पड़ा है. बारिश और ओलावृष्टि के कारण हवा में ठंडक बढ़ गई है और न्यूनतम तापमान में कमी आई है. मौसम विभाग ने दिल्ली-NCR में शनिवार शाम से मौसम के सामान्य होने का अनुमान जताया है. हालांकि न्यूनतम तापमान में 3 मार्च तक गिरावट जारी रहेगी. इसके बाद मौसम फिर से गर्म होना शुरू हो जाएगा.

दिल्ली में कल भी हो सकती है तेज बारिश

दिल्ली-NCR में शुक्रवार शाम को हुई बारिश से कई जगह जलभराव हो गया है. इससे कई जगह ट्रैफिक जाम की भी स्थिति बनी है. IMD का अनुमान है कि शनिवार (1 मार्च) को भी कई जगह तेज बारिश हो सकती है और आंधी तूफान चल सकते हैं. इससे तापमान में और ज्यादा गिरावट आएगी.

VIDEO | Rainfall lashes parts of Delhi. Visuals from India Gate.



(Full video available on PTI Videos- https://t.co/dv5TRAShcC)#DelhiRain #Delhi pic.twitter.com/IZPf2WxG1L