Delhi Pollution: दिल्ली में राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके से उड़कर आई धूल भरी आंधी के कारण हवा की गुणवत्ता का स्तर फिर से बिगड़ा हुआ है. इसके चलते वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने बुधवार शाम से GRAP-1 के प्रतिबंध लागू कर दिए हैं.

Delhi Pollution: दिल्ली-NCR की हवा की गुणवत्ता एक बार फिर बिगड़ गई है. हवा की गुणवत्ता खराब की श्रेणी में होने के चलते वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने बुधवार शाम को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से ग्रैप-1 (GRAP-1) के प्रतिबंध लागू कर दिए हैं. हालांकि CAQM ने यह माना है कि हवा की गुणवत्ता में पिछले दो दिन के दौरान हल्का सुधार दिखाई दिया है, लेकिन भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अपने मौसम अनुमान (IMD Weather Forecast) में अगले कुछ दिन के दौरान हवा की गुणवत्ता खराब होने की संभावना जताई है. इसके चलते ही CAQM ने ग्रैप-1 के प्रतिबंध लागू करने का फैसला लिया है. सभी विभागों को इस दौरान ग्रैप-1 से जुड़े प्रतिबंधों का पालन सख्ती से कराए जाने की ताकीद की गई है. ग्रैप-1 लागू करने का आदेश जारी होते ही दिल्ली-NCR में झमाझम बारिश हुई है, जिससे हवा की गुणवत्ता में फिर से सुधार आने के आसार बन गए हैं. कई इलाकों में भारी ओलावृष्टि भी हुई है, जिससे कई दिन से सता रहे तापमान का स्तर भी नीचे आने की उम्मीद है.

VIDEO | Rain lashes parts of Delhi. Visuals from ITO.



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/9NG7C4VPbf — Press Trust of India (@PTI_News) May 21, 2025

पहले भयानक आंधी, फिर बारिश और आखिर में पड़े ओले

दिल्ली-NCR में बुधवार शाम को एक बार फिर भयानक धूल भरी आंधी चली है. आंधी के कारण पूरे दिल्ली-NCR में हवा की गुणवत्ता का स्तर बेहद खराब हो गया. भीषण आंधी के बाद तेज बारिश ने मौसम को सुहावना बना दिया. इससे हवा में प्रदूषण का स्तर भी कम होने की संभावना है. बारिश के दौरान कई इलाकों में भारी ओलावृष्टि भी हुई है. इससे खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचने के आसार हैं. आंधी के दौरान दिल्ली-NCR में कई जगह पेड़ उखड़ने, होर्डिंग टूटकर गिरने जैसी जानकारियां मिली हैं. हालांकि अब तक किसी तरह के जान-माल के नुकसान की खबर नहीं है.

VIDEO | Delhi: Heavy rain lashes several parts of the national capital. Visuals from IGI Airport Terminal 3 (T-3).



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/LFb0fKVz8R — Press Trust of India (@PTI_News) May 21, 2025

200 के पार दर्ज हुआ है Delhi AQI

दिल्ली में हवा की गुणवत्ता का स्तर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने बुधवार शाम को 213 पर दर्ज किया है, जो मानक के मुताबिक 'खराब' की श्रेणी में आता है. शाम को चली धूलभरी भयानक आंधी के बाद गुणवत्ता में और ज्यादा खराबी आने की संभावना बन गई है. इसके बाद GRAP-1 के प्रतिबंध लागू करते हुए दिल्ली-NCR के सभी अथॉरिटीज को 27 पॉइंट्स के एक्शन प्लान को फॉलो करने का आदेश दिया गया है.

CAQM Sub-Committee on GRAP invokes Stage-I of GRAP in the entire NCR, with immediate effect.



For more details, visit: https://t.co/R03d58r6ts — Commission for Air Quality Management (@CAQM_Official) May 21, 2025

क्या-क्या प्रमुख प्रतिबंध रहेंगे 27 पॉइंट्स के एक्शन प्लान में

निर्माण और ध्वस्तीकरण से जुड़ी गतिविधियों में धूल नहीं उठने के उपाय करने होंगे.

500 वर्गमीटर या उससे बड़े प्लॉट पर निर्माण और ध्वस्तीकरण की गतिविधियों पर रोक रहेगी.

नगर निगम के कूड़े, निर्माण-ध्वस्तीकरण के मलबे और खतरनाक कचरे को सही तरीके डंप करना होगा.

धूल से निपटने के उपायों के तहत पानी का छिड़काव करना और मैकेनाइज्ड स्वीपिंग कराना होगा.

हर प्रोजेक्ट पर एंटी-स्मॉग गन का मानक के अनुसार उपयोग करना अनिवार्य हो जाएगा.

लैंडफिल साइट्स पर कूड़े में आग नहीं लग पाए, इसके उपाय सुनिश्चित करने होंगे.

ट्रैफिक जाम के कारण फैलने वाले धुएं के प्रदूषण को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस के जवानों की तैनाती होगी.

लोगों को भी करना होगा निम्न एडवाइजरी का पालन

वाहनों से धुएं का प्रदूषण कम करने के लिए इंजन की ट्यूनिंग कराएं.

वाहनों के टायरों में पर्याप्त प्रेशर मेनटेन करें. प्रदूषण सर्टिफिकेट अपडेट कराएं.

रेड लाइट्स पर इंतजार के दौरान वाहनों का इंजन चालू ना रखें.

वाहनों का प्रदूषण कम करने के लिए इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड वाहन को तरजीह दें.

