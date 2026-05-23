प्रदूषण पर बड़ा प्रहार! दिल्ली में हाईटेक मशीनों से होगा Pollution Control, CM रेखा गुप्ता ने किया निरीक्षण 

CM Rekha Gupta Pollution Control Plan: आज दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने अपने कैबिनेट सहयोगी पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और विधायक हरीश खुराना के साथ 'Made in India' अत्याधुनिक Air Purification Technologies का ऑन-ग्राउंड निरीक्षण किया.

Delhi CM Rekha Gupta Pollution Control Plan: राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए CM रेखा गुप्ता की सरकार अब अत्याधुनिक मेड इन इंडिया तकनीकों पर जोर दे रही है. इस कड़ी में आज यानी शनिवार को CM रेखा गुप्ता ने राजधानी में लगाए गए 3 'Made in India' आधुनिक एयर प्यूरीफिकेशन और प्रदूषण नियंत्रण सिस्टम का ग्राउंड निरीक्षण किया. इस दौरान दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और विधायक हरीश खुराना भी मौजूद रहे. CM रेखा गुप्ता सरकार का दावा है कि ये नई तकनीकें दिल्ली की हवा को साफ करने में बड़ी भूमिका निभाएंगी. CM रेखा गुप्ता ने इसे केवल एक मौसम की नहीं, बल्कि 365 दिन स्वच्छ हवा और बेहतर जनस्वास्थ्य के लिए चलने वाला अभियान बताया है.

𝗦𝗧𝗥 𝟭𝟬𝟭 𝗙𝗶𝗹𝘁𝗲𝗿𝗹𝗲𝘀𝘀 𝗔𝗶𝗿 𝗣𝘂𝗿𝗶𝗳𝗶𝗲𝗿

CM रेखा गुप्ता ने सबसे पहले सत गुरु राम सिंह मार्ग पर लगाए गए एसटीआर-101 फिल्टर-रहित एयर प्यूरीफायर सिस्टम (𝗦𝗧𝗥 𝟭𝟬𝟭 𝗙𝗶𝗹𝘁𝗲𝗿𝗹𝗲𝘀𝘀 𝗔𝗶𝗿 𝗣𝘂𝗿𝗶𝗳𝗶𝗲𝗿) का निरीक्षण किया, यहां इसके 21 डिवाइस लगाए गए हैं. सरकार ने बताया कि यह प्रणाली प्रति घंटे करीब तीन लाख लीटर हवा को शुद्ध करने की क्षमता रखती है, इसके अलावा यह PM 2.5, PM 10, धूल, धुएं और अन्य प्रदूषण फैलाने वाले सूक्ष्म पदार्थ को कम करने में मदद करती है.

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𝗘𝗩-𝗺𝗼𝘂𝗻𝘁𝗲𝗱 𝗔𝗻𝘁𝗶-𝗦𝗺𝗼𝗴 𝗚𝘂𝗻

इसके बाद CM रेखा गुप्ता ने कीर्ति नगर से मायापुरी मार्ग पर संचालित भारत की पहली ईवी-माउंटेड एंटी-स्माग गन (Zero Emission Moving Anti Smog System) का निरीक्षण किया. यह खास डिवाइस सड़कों की Dust और Pollution को कम कर Clean Air Corridor बनाकर बेहतर Visibility और Breathing Comfort सुनिश्चित करेगा.

𝗣𝗔𝗪𝗔𝗡 𝗜𝗜𝗜 𝗣𝗼𝗹𝗹𝘂𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗖𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼𝗹 𝗗𝗲𝘃𝗶𝗰𝗲

आखिर में CM ने पवन III रोडसाइड एयर पाल्यूशन कंट्रोल डिवाइस (𝗣𝗔𝗪𝗔𝗡 𝗜𝗜𝗜 𝗣𝗼𝗹𝗹𝘂𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗖𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼𝗹 𝗗𝗲𝘃𝗶𝗰𝗲) का भी निरीक्षण किया, कीर्ति नगर फायर स्टेशन के पास लगाया गया है. इसकी खासियत यह है की ये System Vehicular Pollution को Source Level पर Capture और Treat करता है. इस डिवाइस से Field Trials में Particulate Pollution में लगभग 29 प्रतिशत तक कमी दर्ज की गई है.

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