Delhi Police की रेड में फिदायीन हमले की ट्रेनिंग ले रहे 2 आतंकी गिरफ्तार, ISIS से था कनेक्शन 

भारत
ISIS module busted in Delhi: खूंखार आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट (ISIS) से जुड़े 2 आतंकियों को दिल्ली पुलिस की रेड में गिरफ्तार किया गया है. बता दें कि साउथ दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से एक आतंकी और दूसरे आतंकी को मध्य प्रदेश के राजगढ़ से अरेस्ट किया गया है.
ये दोनों आतंकी फिदीयीन हमले की ट्रेनिंग भी ले रहे थे. फिलहाल गिरफ्तार किए गए दोनों आंतकियों से पुलिस की टीम पूछताछ कर रही है और उनके मकसद को जानने की कोशिश कर रही है.ॉ
पुलिस ने बतााय कि गिरफ्तार संदिग्ध आतंकियों के पास से कई संदिग्ध सामग्री बरामद हुई हैं और शुरूआती पूछताछ में इनका पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के हैंडलर्स से सीधे संपर्क का खुलासा हुआ है. बताया जा रहा है कि ये आतंकी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में थे.
भोपाल और दिल्ली से गिरफ्तार किए गए दोनों आतंकियों के नाम अदनान हैं और दोनों फिदायीन हमले की ट्रेनिंग ले रहे थे. भोपाल से गिरफ्तार हुआ आंतकी अदनान करोंद इलाके का रहने वाला है. करीब 20 वर्षीय आतंकी अदनान सोशल मीडिया के जरिए कट्टरपंथी समूहों से जुड़ा था और आरोपी आईएसआईएस के साथ संदिग्ध संबंधों को लेकर रडार पर था.
बताया जा रहा है कि करीब 20 वर्षीय आतंकी अदनान सोशल मीडिया के जरिए कट्टरपंथी समूहों से जुड़ा था. इसके अलावा आरोपी आईएसआईएस के साथ संदिग्ध संबंधों को लेकर रडार पर था.
इससे पहले 11 सितंबर को भी पुलिस ने चार राज्यों में फैले आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए बड़ी सफलता हासिल की थी. पाकिस्तान के हैंडलर द्वारा संचालित और आईएसआईएस-प्रेरित घरेलू मॉड्यूल के रूप में छुपाए गए इस नेटवर्क को तोड़ने के लिए दिल्ली, झारखंड, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पुलिस ने संयुक्त छापेमारी की थी, जिसमें पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था. इनपर देश में बड़े आतंकी हमले की साजिश करने का आरोप है.
