महज 21 मिनट में तय होगा 62 किमी का सफर, दिल्ली-नोएडा एयरपोर्ट के बीच दौड़ेगी हाई-स्पीड रेल, बनेंगे 2 नए स्टेशन

Noida Delhi Varanasi High Speed Rail: दिल्ली-नोएडा एयरपोर्ट हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर पर काम तेजी से आगे बढ़ रहा है और इस प्रोजेक्ट के लिए डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) तैयार की जा रही है, जो दिल्ली-वाराणसी हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर का हिस्सा है. आइए जानें इसके बारे में...

Noida Delhi Varanasi High Speed Rail Project: दिल्ली से वाराणसी तक प्रस्तावित हाईस्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट अब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर एयरपोर्ट) को भी सीधे जोड़ने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिल्ली-नोएडा एयरपोर्ट हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर पर काम तेजी से आगे बढ़ रहा है और इस प्रोजेक्ट के लिए डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) तैयार की जा रही है, जो दिल्ली-वाराणसी हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर का हिस्सा है. इसके अलावा काॅरिडोर का एलाइनमेंट तय करने के लिए प्रस्तावित रूट की जानकारी जुटाने के लिए नेशनल हाई स्पीड रेल कारपोरेशन लि. (NHSRCL) ने अधिकारियों से संपर्क किया है. दिल्ली-NCR के लोगों के लिए यह एक बड़ा सौगात है. इसके जरिए दिल्ली से नोएडा एयरपोर्ट का सफर सिर्फ 21 मिनट में पूरा किया जा सकेगा.

गौतम बुद्ध नगर में बनेंगे 2 नए स्टेशन

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए गौतम बुद्ध नगर में 2 नए स्टेशन बनेंगे. इसमें से एक स्टेशन नोएडा में होगा और दूसरा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बनेगा. बताया जा रहा है कि यह रेल लाइन दिल्ली और नोएडा एयरपोर्ट के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगी. इसके जरिए करीब 62 किमी का सफर सिर्फ 21 मिनट में पूरा किया जा सकेगा. बता दें कि दिल्ली से वाराणसी तक बनने वाला यह हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर करीब 800 किमी लंबा होगा.

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रूट तय करने के लिए बैठक

बता दें कि YEIDA क्षेत्र में रेल कॉरिडोर का रूट तय करने के लिए NHSRCL अधिकारियों ने YEIDA के अधिकारियों के साथ बैठक की है. इस दौरान मास्टर प्लान 2041, सड़कें, बिजली, पानी, गैस पाइपलाइन और अन्य प्रोजेक्ट्स की भी जानकारी ली गई. इसके अलावा इस बैठक में मथुरा-आगरा के बीच एक्सप्रेसवे के पास 12 मीटर गहराई में बिछाई गई गंगा पानी की पाइपलाइन की जानकारी भी मांगी गई है. अब NHSRCL की अगली बैठक जल्द ही आगरा में होगी, जिसमें प्रशासन, नगर निगम, विकास प्राधिकरण, NHAI, PWD, बिजली विभाग और अन्य विभाग शामिल हो सकते हैं.

इन बड़े शहरों से कनेक्टिविटी होगी बेहतर

दिल्ली से वाराणसी तक बनने वाला यह हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर करीब 800 किमी लंबा होगा. यह रेल कॉरिडोर मथुरा, आगरा, इटावा, लखनऊ, रायबरेली, प्रयागराज और भदोही जैसे कई शहरों से होकर गुजरेगा, जिससे कनेक्टिविटी और ज्यादा बेहतर होगी.

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