Delhi News: दिल्ली के रेस्टोरेंट में सलवार कमीज़ पहनी महिला को एंट्री से रोका, ट्विटर पर भड़क गए लोग

Delhi Restaurant News: दिल्ली के पीतमपुरा मेट्रो के पास स्थिति एक स्टॉरेंट ने 3 अगस्त को एक कपल को एंट्री देने से इनकार कर दिया. कारण बताया कि महिला के कपड़े रेस्टॉरेंट के ड्रेस कोड के मुताबिक नहीं हैं, इस वजह से एंट्री नहीं दी जा सकती. आइए जानें क्या है पूरा मामला...

Delhi News- दिल्ली के पीतमपुरा मेट्रो के पास एक रेस्टोरेंट है Tubata. इस रेस्टॉरेंट ने 3 अगस्त को एक कपल को एंट्री देने से इनकार कर दिया. कारण बताया कि महिला के कपड़े रेस्टोरेंट के ड्रेस कोड के मुताबिक नहीं हैं, इस वजह से एंट्री नहीं दी जा सकती. इसका वीडियो X पर पोस्ट किया गया है. जिसके बाद लोग रेस्टोरेंट को बायकॉट करने, खराब रेटिंग देने की बात कर रहे हैं.

इतना ही नहीं इस रेस्टोरेंट को बंद करने की भी मांग होने लगी है. इस वीडियो को दिल्ली सरकार में मंत्री Kapil Mishra ने भी रीपोस्ट किया है. उन्होंने लिखा है कि दिल्ली में ऐसा होना स्वीकार्य नहीं है.

मामला क्या है?

X पर एक वीडियो वायरल है. इसमें एक शख्स दावा कर रहे हैं उन्हें उनके कपड़ों की वजह से रेस्टोरेंट में घुसने से रोका गया. शख्स ने नीली टीशर्ट और पैंट पहनी हुई थी. जबकि महिला ने पीले रंग की सलवार कमीज़ पहनी हुई थी. इस वीडियो में वो सवाल उठा रहे हैं कि महिला के कपड़ों में क्या बुराई है. इतना ही नहीं भारतीय संस्कृति के अपमान के आरोप भी रेस्टोरेंट पर लगाए जा रहे हैं.

वीडियो में ये पूछा जा रहा है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री एक महिला हैं. अगर वो साड़ी पहनकर इस रेस्टोरेंट में आती हैं तो क्या उन्हें एंट्री देने से मना कर दिया जाएगा?

See what is happening in Delhi restaurant Tubata Pitampura pic.twitter.com/Prjkt8LzQB August 7, 2025

होने लगी रेस्टोरेंट को बंद करने की मांग

एक शख्स ने लिखा, 'इन्हें हर जगह एकदम खराब रेटिंग दे दो. खरा रिव्यू दो और वहां जाना बंद कर दो. हमारी संस्कृति को लेकर गलत मानसिकता रखने वाली जगहों का बायकॉट करो.'

Give them lowest rating everywhere. Leave bad reviews and avoid going there. Boycott places like these with sick mentality towards our culture. — M Singh (@Rickshaw_wala) August 8, 2025

एक यूज़र ने लिखा, 'ये नई जनरेशन सोचती है कि इनके ऊपर कोई नहीं है. बंद करवाओ इस रेस्टोरेंट को. इसे दूसरा मौका नहीं दिया जाना चाहिए.'

Ye nayi generation sochti hai, inke upar kou nahi hai.



Bandh karvao is restaurant ko, no second chance should be given. — Shyam Panchal (Modi's Family) (@SSPanch8) August 8, 2025

एक और यूजर ने लिखा, 'इस रेस्टोरेंट को तुरंत बंद कर देना चाहिए. अगर मैं यहां अपनी मां के साथ आऊं तो ये मुझे अंदर जाने नहीं देंगे क्योंकि मेरी मां साड़ी पहनती हैं. ऐसे रेस्टोरेंट बंद होने चाहिए जो भारतीय संस्कृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं.'

This restaurant should be closed immediately. If I come here with my mother they will not allow me because my mother wears traditional Indian dress. This type of restaurant should not be there in India because it is destroying our culture. — Anand prakash (@Anandpr100) August 8, 2025

रेस्टोरेंट का क्या है अधिकार?

कुछ यूजर्स ने ये तर्क दिया कि रेस्टोरेंट एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है. उनके पास ये अधिकार है कि वो किन्हें अंदर जाने दें और किन्हें नहीं. अगर रेस्टोरेंट ने अपने गेस्ट्स के लिए कोई ड्रेस कोड तय कर रखा है तो उनके पास ऐसे लोगों को एंट्री नहीं देने का अधिकार है जो उस ड्रेस कोड का पालन नहीं करते हैं.

अंकित जैन नाम के यूज़र ने लिखा, 'कानूनी रूप से ये एक प्राइवेट कमर्शियल संस्थान है. उनके पास ड्रेस कोड तय करने का अधिकार है. उन्हें अपने ड्रेस कोड के बारे में बताकर रखना चाहिए कि ड्रेस कोड का पालन नहीं करने पर एंट्री नहीं मिलेगी... यह मुद्दा आग की तरह फैलेगा. रेस्टोरेंट की छवि खराब होगी.'

Legally:



This will be considered as Private commercial establishment, they have right to decide the dress code. Should have been disclosed. Right to deny entry if dress code is not followed. This is very contiguous issue.



Ethically:



Reputation of the restaurant will be ruined.… — Ankit Jain (@only_ankitjain) August 8, 2025

एक अन्य यूजर ने लिखा कि ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, सरकारी नहीं. इस वीडियो को अब तक 1 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा है. डेढ़ हजार से ज्यादा लोगों ने रिपोस्ट किया है और 2600 से ज्यादा लोगों ने लाइक किया है. इसके साथ ही इस वीडियो पर 250 से ज्यादा कमेंट्स हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.