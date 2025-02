Delhi New CM Announcement Live: दिल्ली में भाजपा मुख्यालय पर जश्न का माहौल है. अगले एक-डेढ़ घंटे के अंदर यह तय होने जा रहा है कि 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में लौट रही भाजपा का नेतृत्व कौन करेगा. भाजपा मुख्यालय में विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है. बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर रविशंकर प्रसाद और ओमप्रकाश धनखड़ शामिल हो रहे हैं. बैठक में नए मुख्यमंत्री का नाम तय होने के बाद पर्यवेक्षक उस नाम को सबके सामने सार्वजनिक करेंगे. माना जा रहा है कि बुधवार (19 फरवरी) रात 8 बजे तक मुख्यमंत्री कौन होगा, ये सबके सामने आ जाएगा. भाजपा की तरफ से पहले ही घोषणा की जा चुकी है कि नया मुख्यमंत्री 20 फरवरी को रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण करेगा, जिसके लिए दिल्ली पुलिस भी एडवाइजरी जारी कर चुकी हैं.

मुख्यमंत्री चयन की इस प्रक्रिया के पल-पल के अपडेट्स-

भाजपा विधायक दल की बैठक शुरू

प्रवेश वर्मा और विजेंदर गुप्ता से अलग बैठक कर रहे पर्यवेक्षक

भाजपा विधायक दल की बैठक अब तक शुरू नहीं हो सकी है. भाजपा सूत्रों के मुताबिक, कुछ विधायकों के नहीं पहुंचने के कारण बैठक में देरी हुई है. इससे पहले पर्यवेक्षक रविशंकर प्रसाद और ओमप्रकाश धनखड़ ने प्रवेश वर्मा, विजेंदर गुप्ता,रेखा गुप्ता और सतीश उपाध्याय के साथ अलग से बैठक की है. इन तीनों के साथ अलग से बैठक होने के चलते अटकलों के दौर शुरू हो गए हैं.

रेखा गुप्ता का नाम RSS ने किया प्रस्तावित?

दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री बनने के लिए रेखा गुप्ता का भी नाम चर्चा में है. भाजपा सूत्रों का दावा है कि रेखा गुप्ता का नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की तरफ से प्रस्तावित किया गया है. भाजपा का थिंकटैंक कहलाने वाले संघ की बात को पार्टी में अमू्मन टाला नहीं जाता है. ऐसे में नॉर्थ दिल्ली की मेयर रह चुकीं रेखा गुप्ता की दावेदारी बेहद मजबूत मानी जा रही है. शालीमार बाग सीट पर आप की वंदना कुमारी को करीब 30 हजार वोट के भारी-भरकम अंतर से हराने वालीं रेखा गुप्ता दिल्ली में पार्टी का महिला चेहरा होने के साथ ही हरियाणा के जींद की मूल निवासी होने से वहां भी असर रखती हैं. रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनीं तो वे भाजपा शासित राज्यों में पहली महिला मुख्यमंत्री बनेंगी.

VIDEO | Women BJP workers dance and celebrate at party office in Delhi as they await announcement of the name of new CM, which will be decided in the legislative party meeting this evening.



