Weather Update: दिल्ली-NCR में प्री-मॉनसून की दस्तक! झमाझम बारिश से लुढ़का पारा, इस हफ्ते फिर बरसेंगे बादल?

Delhi Weather Today: दिल्ली-NCR में प्री-मॉनसून सक्रिय होने से मौसम का मिजाज बदल गया है. इस हफ्ते हल्की बारिश और तेज हवाओं के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी.

Delhi Weather Today: देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों (Noida, Ghaziabad, Gurugram) में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है. मार्च के महीने में ही बढ़ती तपिश के बीच प्री-मॉनसून गतिविधियों के सक्रिय होने से लोगों को भीषण गर्मी से बड़ी राहत मिली है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के ताजा अनुमानों के मुताबिक, इस पूरे हफ्ते दिल्ली-NCR के आसमान में बादलों का डेरा रहेगा और रुक-रुक कर बारिश का दौर जारी रहेगा.

तापमान में भारी गिरावट

पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में धूप के तीखे तेवर देखने को मिल रहे थे, लेकिन प्री-मॉनसून की दस्तक के साथ ही अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है. ठंडी हवाओं और हल्की बूंदाबांदी ने मौसम को सुहावना बना दिया है. मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक पारा सामान्य से नीचे बना रहेगा, जिससे मार्च के अंत तक मौसम खुशनुमा रहने की उम्मीद है.

तेज हवाओं और गरज के साथ होगी बारिश

IMD के अनुसार, एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और प्री-मॉनसून नमी के मेल से उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में यह बदलाव आया है. दिल्ली-NCR में इस हफ्ते 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है. साथ ही, धूल भरी आंधी और गरज के साथ छींटे पड़ने का भी अनुमान जताया गया है. कुछ इलाकों में मध्यम दर्जे की बारिश भी हो सकती है, जो सड़कों और पेड़ों पर जमी धूल को साफ करने में मदद करेगी.

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