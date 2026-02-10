दिल्ली में धूप ने दिखाए तेवर! यूपी-बिहार में भी चढ़ा पारा, रजाई हटाने से पहले जानें IMD का नया अलर्ट; फिर लौट सकती है ठंड?

Delhi Weather Update: उत्तर भारत में फरवरी की शुरुआत के साथ ही तापमान में भारी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है. दिल्ली में पारा 24 डिग्री के पार पहुँच गया है, हालांकि IMD ने पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश का नया अलर्ट जारी किया है.

फरवरी का महीना शुरू होते ही उत्तर भारत के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. दिल्ली-NCR समेत उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को कड़ाके की ठंड से राहत मिली है, लेकिन मौसम विभाग (IMD) की मानें तो अभी 'पिक्चर बाकी है'. रजाई और गर्म कपड़े पूरी तरह पैक करने से पहले आपको मौसम का ताजा अपडेट जान लेना चाहिए.

दिल्ली-NCR में धूप के तेवर तेज

देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में पिछले कुछ दिनों से चटख धूप निकल रही है. रविवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुँचा, जो सामान्य से अधिक है. सुबह और रात के वक्त हल्की सिहरन जरूर है, लेकिन दिन में लोगों को अब स्वेटर और जैकेट की जरूरत महसूस नहीं हो रही है.

यूपी-बिहार में भी सर्दी

उत्तर प्रदेश और बिहार में भी पछुआ हवाओं का जोर कम हुआ है, जिससे दिन के तापमान में 3 से 5 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. लखनऊ, पटना और वाराणसी जैसे शहरों में अब कोहरा लगभग खत्म हो चुका है और सुबह की गुनगुनी धूप गर्मी का एहसास कराने लगी है. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, सर्दी की विदाई का काउंटडाउन शुरू हो चुका है.

रजाई समेटने से पहले पढ़ लें IMD का अलर्ट

भले ही तापमान बढ़ रहा है, लेकिन भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने चेतावनी दी है कि एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है. इसके प्रभाव से आने वाले 48 से 72 घंटों में मौसम एक बार फिर करवट ले सकता है. पहाड़ों पर होने वाली हलचल का असर मैदानी इलाकों के तापमान पर पड़ेगा.

IMD के ताजा बुलेटिन के अनुसार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी और बारिश की संभावना है. इसका सीधा असर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों पर पड़ेगा, जहाँ हल्की बूंदाबांदी के साथ तेज ठंडी हवाएं चल सकती हैं, जिससे तापमान में फिर से गिरावट आ सकती है.

कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह?

मौसम विभाग के अनुसार, अगले एक हफ्ते तक आसमान साफ रहेगा और धूप खिली रहेगी, लेकिन न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री के बीच बना रह सकता है. फरवरी के दूसरे सप्ताह के अंत तक गर्मी का अहसास और बढ़ेगा, लेकिन बीच-बीच में चलने वाली ठंडी हवाएं ठंड की मौजूदगी का अहसास कराती रहेंगी.



