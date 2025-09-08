दिल्ली-एनसीआर में कैसा रहेगा आज का मौसम? नोएडा-गाजियाबाद या गुरुग्राम में बारिश होगी?

दिल्ली-एनसीआर मौसम आज कैसा रहेगा और बारिश के कितने आसार हैं, चलिए पूरी डिटेल में मौसम का हाल जानें.

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने राजधानी में अधिकतम तापमान लगभग 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया है. दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में सोमवार को मौसम अस्थिर रहेगा, जहाँ उच्च आर्द्रता और बढ़ते तापमान का दैनिक जीवन पर असर जारी रहेगा. बीच-बीच में बादल छाए रहने और कुछ इलाकों में हल्की, छिटपुट बारिश की संभावना के बावजूद, आज क्षेत्र के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है.

मौसम में उतार-चढ़ाव, साफ आसमान से कुछ ही मिनटों में बादल छा जाना, फिर हल्की बारिश और अचानक धूप खिल जाना, इन सबने निवासियों की बेचैनी बढ़ा दी है. इस वजह से मौसमी बीमारियों, खासकर वायरल बुखार, सर्दी-जुकाम और गले के संक्रमण के मामलों में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है.



दिल्ली-एनसीआर मौसम: आईएमडी पूर्वानुमान देखें

- नोएडा और गाजियाबाद: न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33-34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है.

- गुरुग्राम : तापमान 26 डिग्री सेल्सियस (न्यूनतम) और 33 डिग्री सेल्सियस (अधिकतम) के बीच रहने की संभावना है.

- फरीदाबाद : न्यूनतम और अधिकतम तापमान क्रमशः 28 डिग्री सेल्सियस और 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

रविवार को दिल्ली-एनसीआर का मौसम

रविवार, 7 सितंबर को दिल्ली में अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 25.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जो मौसमी औसत से थोड़ा कम है. शाम 5:30 बजे सापेक्ष आर्द्रता 80% रही, जिससे बेचैनी और बढ़ गई.

आईएमडी के नवीनतम बुलेटिन के अनुसार, आज भारी बारिश की कोई चेतावनी नहीं है, हालाँकि बादलों की आवाजाही के कारण कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है. हालाँकि, लगातार बारिश की संभावना कम है, और अगले कुछ दिनों तक मौसम की यही स्थिति बनी रहने की उम्मीद है.

रविवार को शहर भर में बारिश की गतिविधि न्यूनतम थी. सबसे अधिक बारिश मयूर विहार में 16 मिमी, रिज में 5.7 मिमी, पीतमपुरा में 1.5 मिमी दर्ज की गई. सफदरजंग, पालम, आयानगर, पूसा, जनकपुरी और नजफगढ़ सहित अन्य मौसम केंद्रों ने औसत दर्जे की बारिश की सूचना नहीं दी.



इस बीच, शहर की वायु गुणवत्ता रविवार को शाम 4 बजे 74 के वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) के साथ 'संतोषजनक' श्रेणी में रही.

नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे पड़ोसी शहरों में भी मौसम की स्थिति ऐसी ही रही, तापमान में वृद्धि और सीमित वर्षा दर्ज की गई. निवासियों ने कुछ ही मिनटों तक हल्की बारिश का अनुभव किया, जिसके बाद बीच-बीच में धूप खिली, जिससे आर्द्रता बढ़ गई.



मौसम में उतार-चढ़ाव का असर यमुना नदी के जलस्तर पर भी पड़ रहा है, जो धीरे-धीरे कम हो रहा है. भारी बारिश की उम्मीद न होने के कारण, बाढ़ का खतरा काफी कम हो गया है और आने वाले दिनों में स्थिति और स्थिर होने की संभावना है.

