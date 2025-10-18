दिल्ली में दिवाली से पहले प्रदूषण का तांडव, 390 पहुंचा AQI; जानें जहरीली चादर में लिपटी राजधानी का हाल

Dhanteras Rangoli Design 2025: धनतेरस पर ट्राई करें ये रंगोली डिजाइन, दीयों से जगमगा उठेगी घर की दहलीज
Delhi NCR Weather Today: दिल्ली-एनसीआर में दोपहर में गर्मी और रात में हल्की ठंड महसूस हो रही है. 19 से 21 अक्टूबर के बीच हल्का कोहरा छाने का अनुमान है. हवा की धीमी गति के कारण प्रदूषण बढ़ रहा है, गाजियाबाद दिल्ली-एनसीआर के कई इलाके में AQI सबसे खराब रहा है.
Delhi NCR Weather Today: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उसके आस-पास के क्षेत्रों में इन दिनों मौसम का मिजाज अजीब बना हुआ है. पिछले 24 घंटों से, लोग दोपहर के वक्त जहां तेज गर्मी और उमस महसूस कर रहे हैं, वहीं रात होते ही हल्की सिहरन और ठंडक महसूस हो रही है. लोग दिन में एसी चला रहे हैं, जबकि रात में हल्के गर्म कपड़ों की जरूरत पड़ रही है. हालांकि, मौसम विभाग के अनुसार, 19 अक्टूबर से मौसम में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं.
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, आज (18 अक्टूबर) दिल्ली-एनसीआर का मौसम शुष्क रहने का अनुमान है. लगभग 31 से 32 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. 18 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है. हवाएं 10 किलोमीटर प्रति घंटे की धीमी रफ्तार से चलेंगी. मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, पिछले चार दिनों से हवाओं की गति धीमी बनी हुई है, जो दोपहर की गर्मी और बढ़ते प्रदूषण दोनों का एक मुख्य कारण है. फिलहाल अगले कुछ घंटों में हवा की गति बढ़ने की कोई संभावना नहीं है.
IMD के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. आरके जेनामणि के ताजा अपडेट के अनुसार, आने वाले दिनों में दृश्यता में कमी आ सकती है. 19 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर के बीच दिल्ली-एनसीआर में सुबह के वक्त हल्का कोहरा (Fog) छाया रह सकता है. 22 और 23 अक्टूबर को मौसम एक बार फिर शुष्क हो जाएगा और हल्की धुंध (Haze) छाई रहेगी. आने वाले दिनों में तापमान में कोई बड़ा बदलाव आने के आसार नहीं हैं.
हवा की धीमी गति के कारण, दिल्ली-एनसीआर की वायु गुणवत्ता लगातार खराब होती जा रही है. दिवाली से पहले ही दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स लगभग 200 को छू रहा है, जो 'खराब' श्रेणी में आता है. नोएडा, फरीदाबाद, ग्रेटर नोएडा और गुरुग्राम का AQI 150 से 190 के बीच बना हुआ है. पूरे एनसीआर में गाजियाबाद AQI 203 के करीब दर्ज किया गया है, जिसके साथ यह सबसे प्रदूषित शहर बना हुआ है. बारिश न होने और हवाओं की गति धीमी रहने के कारण प्रदूषण के कण वातावरण में जमा हो रहे हैं, और अगले दो से तीन दिनों में इस स्थिति से कोई खास राहत मिलने के आसार नहीं हैं.
