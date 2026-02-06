FacebookTwitterYoutubeInstagram
यूपी में खरीदना चाहते है प्रॉपर्टी, अब बिना इस डॉक्यूमेंट के नहीं होगी रजिस्ट्री, जानें क्या है योगी सरकार का नया नियम

पीएम मोदी आज देशभर के विद्यार्थियों से करेंगे 'Pariksha Pe Charcha', कब और कहां होगा लाइव प्रसारण?

IND vs PAK: T20 वर्ल्ड कप में भारत-PAK मैच को लेकर असमंजस, BCCI का नया बयान आया सामने

35 साल पुराना वो गाना जिसमें नाचते-नाचते एक्ट्रेस के पैरों से बहने लगा था खून, गहरे छाले के बाद भी हसीना ने नहीं रोकी शूटिंग..

WPL 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली 5 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीयों का नाम

WPL 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली 5 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम

Homeभारत

भारत

Delhi-NCR Weather Today: सुबह कोहरे की चादर, दिन में तेज हवाओं के साथ हल्की धूप! आज कैसा रहेगा दिल्ली का मौसम?

Delhi Weather Update 6 February 2026: दिल्ली में आज सुबह घना कोहरा और ठंडी हवाओं का असर रहेगा, जिससे विजिबिलिटी 50 मीटर तक गिर सकती है. दिन में हल्की धूप खिलेगी, जबकि AQI 'खराब' श्रेणी में बना रहेगा.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Feb 06, 2026, 06:38 AM IST

Delhi-NCR Weather Today: सुबह कोहरे की चादर, दिन में तेज हवाओं के साथ हल्की धूप! आज कैसा रहेगा दिल्ली का मौसम?

Delhi Weather

6 फरवरी 2026 को दिल्ली-एनसीआर के निवासियों के लिए सुबह की शुरुआत काफी चुनौतीपूर्ण रही. मौसम विभाग (IMD) ने घने कोहरे और बर्फीली हवाओं को लेकर अलर्ट जारी किया है. आज सुबह दिल्ली के कई हिस्सों में घना कोहरा छाया रहा. पालम और सफदरजंग जैसे इलाकों में दृश्यता घटकर महज 50 से 100 मीटर तक रह गई. इसका सीधा असर सड़क यातायात पर पड़ा है, और कई उड़ानों व ट्रेनों के संचालन में देरी की भी खबर है.

सुबह के समय घना कोहरा और दिन में धूप

आज सुबह दिल्ली के कई हिस्सों में घना कोहरा छाया रहा. पर, चिंता करने की बात नहीं है. जैसे-जैसे दिन चढ़ेगा, कोहरे की चादर छंटनी शुरू होगी और आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं. हालांकि, बीच-बीच में हल्की धूप निकलने से दिन के समय थोड़ी राहत मिलेगी.
न्यूनतम तापमान: 10°C से 13°C के बीच.
अधिकतम तापमान: 22°C से 25°C तक रहने का अनुमान है.

ठंडी हवाएं, पर बारिश नहीं...

पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण दिल्ली में 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी हवाएं चल सकती हैं. धूप के बावजूद ये हवाएं कंपकंपी बढ़ाए रखेंगी, जिससे सुबह और शाम की ठंड का अहसास गहरा बना रहेगा.
राहत की बात यह है कि आज दिल्ली-एनसीआर में बारिश की कोई संभावना नहीं जताई गई है. जलभराव या अचानक भीगने की चिंता नहीं होगी, लेकिन मौसम पूरी तरह शुष्क रहने से धूल और धुंध का मिला-जुला असर दिख सकता है.

आने वाले दिनों का पूर्वानुमान

अगले 48 घंटों तक मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रहेगा. 7 और 8 फरवरी को भी सुबह कोहरा और दिन में सर्द हवाएं चलने का अनुमान है. 10 फरवरी के बाद ही तापमान में कुछ बढ़त देखने को मिल सकती है, जिससे ठंड से स्थायी राहत मिलने की उम्मीद है.
मौसम के साथ-साथ प्रदूषण भी चिंता का विषय बना हुआ है. दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 250 से 300 के बीच दर्ज किया गया है, जो 'खराब' श्रेणी में आता है. स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बुजुर्गों और सांस के मरीजों को सुबह की सैर से बचने की सलाह दी है.

35 साल पुराना वो गाना जिसमें नाचते-नाचते एक्ट्रेस के पैरों से बहने लगा था खून, गहरे छाले के बाद भी हसीना ने नहीं रोकी शूटिंग..
WPL 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली 5 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीयों का नाम
WPL 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली 5 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम
WPL Winners List: RCB ने दूसरी बार जीता डब्ल्यूपीएल का खिताब, देखें किन टीमों ने जीती महिला प्रीमियर लीग की ट्रॉफी
22 साल की उम्र में शुरू किया था बिजनेस, फिर 4 साल में बना दी 600 करोड़ की कंपनी
आज का दिन किन राशियों के लिए बनेगा टर्निंग पॉइंट? यहां पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल
इन तारीखों पर जन्मे लोग प्यार में होते हैं सबसे ज्यादा एग्रेसिव, भावनात्मक ठेस लगते ही होते हैं बेकाबू
Horoscope 2 February: कैसा रहेगा आपका दिन, आज के राशिफल से जानें धन, करियर और सेहत का हाल
February Ekadashi: फरवरी में कब है विजया और आमलकी एकादशी, जान लें सही डेट और मुहूर्त
Numerology: सोच से परे होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, इनके दिमाग को पढ़ना है काफी मुश्किल
