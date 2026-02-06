Delhi-NCR Weather Today: सुबह कोहरे की चादर, दिन में तेज हवाओं के साथ हल्की धूप! आज कैसा रहेगा दिल्ली का मौसम?

Delhi Weather Update 6 February 2026: दिल्ली में आज सुबह घना कोहरा और ठंडी हवाओं का असर रहेगा, जिससे विजिबिलिटी 50 मीटर तक गिर सकती है. दिन में हल्की धूप खिलेगी, जबकि AQI 'खराब' श्रेणी में बना रहेगा.

6 फरवरी 2026 को दिल्ली-एनसीआर के निवासियों के लिए सुबह की शुरुआत काफी चुनौतीपूर्ण रही. मौसम विभाग (IMD) ने घने कोहरे और बर्फीली हवाओं को लेकर अलर्ट जारी किया है. आज सुबह दिल्ली के कई हिस्सों में घना कोहरा छाया रहा. पालम और सफदरजंग जैसे इलाकों में दृश्यता घटकर महज 50 से 100 मीटर तक रह गई. इसका सीधा असर सड़क यातायात पर पड़ा है, और कई उड़ानों व ट्रेनों के संचालन में देरी की भी खबर है.

सुबह के समय घना कोहरा और दिन में धूप

आज सुबह दिल्ली के कई हिस्सों में घना कोहरा छाया रहा. पर, चिंता करने की बात नहीं है. जैसे-जैसे दिन चढ़ेगा, कोहरे की चादर छंटनी शुरू होगी और आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं. हालांकि, बीच-बीच में हल्की धूप निकलने से दिन के समय थोड़ी राहत मिलेगी.

न्यूनतम तापमान: 10°C से 13°C के बीच.

अधिकतम तापमान: 22°C से 25°C तक रहने का अनुमान है.

ठंडी हवाएं, पर बारिश नहीं...

पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण दिल्ली में 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी हवाएं चल सकती हैं. धूप के बावजूद ये हवाएं कंपकंपी बढ़ाए रखेंगी, जिससे सुबह और शाम की ठंड का अहसास गहरा बना रहेगा.

राहत की बात यह है कि आज दिल्ली-एनसीआर में बारिश की कोई संभावना नहीं जताई गई है. जलभराव या अचानक भीगने की चिंता नहीं होगी, लेकिन मौसम पूरी तरह शुष्क रहने से धूल और धुंध का मिला-जुला असर दिख सकता है.

आने वाले दिनों का पूर्वानुमान

अगले 48 घंटों तक मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रहेगा. 7 और 8 फरवरी को भी सुबह कोहरा और दिन में सर्द हवाएं चलने का अनुमान है. 10 फरवरी के बाद ही तापमान में कुछ बढ़त देखने को मिल सकती है, जिससे ठंड से स्थायी राहत मिलने की उम्मीद है.

मौसम के साथ-साथ प्रदूषण भी चिंता का विषय बना हुआ है. दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 250 से 300 के बीच दर्ज किया गया है, जो 'खराब' श्रेणी में आता है. स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बुजुर्गों और सांस के मरीजों को सुबह की सैर से बचने की सलाह दी है.

