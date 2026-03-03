FacebookTwitterYoutubeInstagram
Delhi Weather today: दिल्ली-एनसीआर में भीषण गर्मी ने दस्तक दे दी है. 4 मार्च से पारा 35 डिग्री सेल्सियस पार करने का अनुमान है, जबकि पहाड़ों पर पश्चिमी विक्षोभ के कारण मैदानी इलाकों में तेज हवाएं चलेंगी.

Pragya Bharti

Updated : Mar 03, 2026, 07:13 AM IST

Weather Update: चिलचिलाती धूप, 37KM की रफ्तार से तेज हवाएं.. गर्मी से दिल्लीवासियों का बुरा हाल? यहां देखें आज का मौसम अपडेट
दिल्ली-एनसीआर में गर्मी का 'टॉक्सिक' प्रहार: 4 मार्च से 35 डिग्री पहुंचेगा पारा, जानें मौसम का ताजा अपडेट
राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों (NCR) में सर्दी की विदाई के साथ ही अब चिलचिलाती धूप ने लोगों को बेहाल करना शुरू कर दिया है. मार्च की शुरुआत होते ही मौसम के मिजाज में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) और स्काईमेट वेदर ने आधिकारिक तौर पर गर्मी की शुरुआत की घोषणा कर दी है.

तेज हवाओं का शोर और चढ़ता पारा

बीते 24 घंटों में दिल्ली-एनसीआर के आसमान में 35 से 37 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी तेज हवाएं चली हैं. हालांकि, इन हवाओं के बावजूद धूप की तपिश कम नहीं हुई है. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, असली बदलाव 4 मार्च से दिखाई देगा, जब अधिकतम तापमान उछाल मारकर 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है.

एसी और पंखे हुए चालू

दिन के समय निकल रही तीखी धूप के कारण लोग अब दोपहर में घरों से निकलने में कतराने लगे हैं. आलम यह है कि मार्च के पहले हफ्ते में ही लोगों के घरों में एयर कंडीशनर (AC) और पंखे पूरी रफ्तार से चलने लगे हैं.
न्यूनतम तापमान: फिलहाल 17 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है, जिससे रातें अभी भी थोड़ी राहत भरी हैं.
अधिकतम तापमान: आने वाले दिनों में इसके और बढ़ने के आसार हैं, जिससे दोपहर की गर्मी और बढ़ेगी.

पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानों में असर

स्काईमेट वेदर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. महेश पलावत के अनुसार, एक नया पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) हिमालयी क्षेत्रों में दस्तक देने वाला है. इसका प्रभाव कुछ इस तरह रहेगा:
पहाड़ी इलाके: जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के ऊपरी हिस्सों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है. उत्तराखंड का मौसम फिलहाल शुष्क रहने की उम्मीद है.
मैदानी इलाके: पंजाब, हरियाणा और दिल्ली समेत मध्य भारत में इस विक्षोभ के कारण तेज हवाएं चलेंगी, लेकिन गर्मी से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद कम है.
दक्षिण भारत: केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, बाकी हिस्सों में मौसम साफ रहेगा.

7 मार्च तक दिल्ली-एनसीआर में मौसम का यही कड़ा रुख बरकरार रहने वाला है. ऐसे में स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि बढ़ती गर्मी को देखते हुए लोग हाइड्रेटेड रहें और सीधे धूप के संपर्क में आने से बचें.

