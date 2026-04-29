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भारत

Delhi-NCR में मौसम का चौतरफा वार! 60 KM की रफ्तार से चलेगी आंधी, तूफान और झमाझम बारिश से बदलेगा मिजाज; जानिए अपने शहर का हाल

Delhi NCR Weather Update: भीषण गर्मी की मार झेल रहे दिल्ली-एनसीआर के निवासियों के लिए बुधवार की सुबह राहत भरी खबर लेकर आई. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का पूर्वानुमान सटीक बैठा और राजधानी समेत आसपास के इलाकों में मौसम ने जोरदार पलटी मारी.

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Pragya Bharti

Updated : Apr 29, 2026, 07:11 AM IST

Delhi-NCR में मौसम का चौतरफा वार! 60 KM की रफ्तार से चलेगी आंधी, तूफान और झमाझम बारिश से बदलेगा मिजाज; जानिए अपने शहर का हाल
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दिल्ली-एनसीआर में बुधवार सुबह मौसम ने करवट ली. 40 किमी/घंटा की रफ्तार से चली आंधी और झमाझम बारिश ने भीषण गर्मी से राहत दिलाते हुए तापमान में भारी गिरावट दर्ज की है.भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने पहले ही दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में मौसम बदलने की संभावना जताई थी. यह पूर्वानुमान बुधवार, 29 अप्रैल 2026 की सुबह पूरी तरह सच साबित हुआ. सुबह लगभग 4:45 बजे से ही आसमान में बादलों ने डेरा डालना शुरू कर दिया और देखते ही देखते मौसम का मिजाज बदल गया.

आंधी और बारिश का दोहरा प्रहार

राजधानी दिल्ली के साथ-साथ नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में पहले धूल भरी आंधी चली. मौसम विभाग के अनुसार, हवाओं की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई. आंधी के तुरंत बाद तेज बौछारों और रिमझिम बारिश का सिलसिला शुरू हो गया, जिससे पूरे एनसीआर का वातावरण पूरी तरह बदल गया.

भीषण गर्मी और लू से मिली निजात

पिछले कई दिनों से दिल्ली-एनसीआर में सूरज के कड़े तेवर देखने को मिल रहे थे. अधिकतम तापमान लगातार 40 डिग्री सेल्सियस के पार बना हुआ था, जिससे दोपहर के समय घर से निकलना मुश्किल हो गया था. न्यूनतम तापमान अधिक होने के कारण रातें भी गर्म महसूस हो रही थीं. बुधवार सुबह हुई इस बारिश ने चिलचिलाती धूप और लू के प्रकोप को कम कर दिया है.

तापमान में दर्ज की गई गिरावट

तेज हवाओं और बारिश के कारण पारे में अचानक गिरावट दर्ज की गई है. मौसम विज्ञानियों का मानना है कि इस बदलाव से आने वाले एक-दो दिनों तक लोगों को झुलसाने वाली गर्मी से राहत मिलती रहेगी. दिल्ली के सफदरजंग और पालम समेत नोएडा के विभिन्न इलाकों में हुई बारिश ने हवा में मौजूद धूल के कणों को भी साफ कर दिया है, जिससे प्रदूषण के स्तर में भी सुधार की उम्मीद है.

जनजीवन पर असर

सुबह-सुबह हुई इस अचानक बारिश ने जहां एक ओर लोगों को खुशी दी, वहीं ऑफिस जाने वालों के लिए थोड़ी परेशानी भी खड़ी की. हालांकि, गर्मी से मिली राहत के सामने यह परेशानी कम ही नजर आई. मौसम विभाग ने आगे भी गरज-चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है, जिससे तापमान नियंत्रित रहने के आसार हैं.
 

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