होली से पहले ही दिल्ली में 'समर मोड' ऑन: फरवरी में ही टूटने लगा गर्मी का रिकॉर्ड, आज 29°C के पार जा सकता है तापमान

दिल्ली-एनसीआर में फरवरी में ही गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ना शुरू कर दिया है. आज तापमान 32°C तक पहुँच सकता है, जबकि 3 मार्च तक इसके 34°C होने का अनुमान है.

दिल्ली और आसपास के इलाकों (NCR) में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है. फरवरी का महीना अभी खत्म भी नहीं हुआ है और लोगों को दोपहर में चुभती गर्मी का अहसास होने लगा है. हालात ऐसे हैं कि घरों में बंद पड़े पंखे और कूलर अब चलने लगे हैं, वहीं कई इलाकों में लोगों ने एयर कंडीशनर (AC) का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है.

तापमान में अचानक उछाल

पिछले कुछ दिनों से दिल्ली-एनसीआर में पारा तेजी से चढ़ रहा है. आज, 26 फरवरी को अधिकतम तापमान 32°C तक पहुँचने की संभावना है. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस साल फरवरी का महीना सामान्य से अधिक गर्म दर्ज किया जा रहा है और यह मार्च जैसी गर्मी का अहसास करा रहा है.

IMD का नया पूर्वानुमान

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, आज से दिल्ली के तापमान में और भी बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी. अधिकतम तापमान में 2°C तक का इजाफा हो सकता है. आसमान बिल्कुल साफ रहेगा और तेज धूप के कारण दोपहर के वक्त घर से बाहर निकलना मुश्किल हो सकता है.

मौसम विभाग की सबसे चौंकाने वाली रिपोर्ट यह है कि आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ेगी. अनुमान के मुताबिक, 3 मार्च तक दिल्ली-एनसीआर का अधिकतम तापमान 34°C की दहलीज को छू सकता है. यह सामान्य से कई डिग्री ऊपर होगा, जो संकेत दे रहा है कि इस बार गर्मियां समय से काफी पहले दस्तक दे चुकी हैं.

अजब-गजब मौसम: दिन में धूप तो रात में ठंड

दिल्ली वाले फिलहाल दोहरे मौसम की मार झेल रहे हैं. सुबह और दोपहर के वक्त तेज धूप के कारण पसीने छूट रहे हैं, लेकिन शाम ढलते ही मौसम में हल्की गुलाबी ठंडक महसूस होती है. रात का न्यूनतम तापमान अभी भी 14°C से 16°C के बीच बना हुआ है, जिससे लोगों के बीमार होने का खतरा भी बढ़ गया है.

मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी हवाओं के प्रभाव और आसमान साफ होने की वजह से सौर विकिरण (Solar Radiation) सीधे धरती तक पहुँच रहा है, जिससे जमीन जल्दी गर्म हो रही है. हवा में नमी का स्तर (Humidity) भी 25% के आसपास बना हुआ है, जिससे मौसम काफी खुश्क महसूस हो रहा है.

