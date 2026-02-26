FacebookTwitterYoutubeInstagram
PM नरेंद्र मोदी ने Instagram पर पार किया 100 मिलियन फॉलोअर्स का आंकड़ा, रिकॉर्ड के साथ बने दुनिया के पहले लीडर

होली से पहले ही दिल्ली में 'समर मोड' ऑन: फरवरी में ही टूटने लगा गर्मी का रिकॉर्ड, आज 29°C के पार जा सकता है तापमान

महाराष्ट्र: 2 साल की मासूम को आवारा कुत्ते ने नोंचा, मची चीख पुकार तो दौड़ा परिवार

T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में हैट्रिक लेने वाले 10 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीयों का नाम

कितनी रशियन महिलाओं संग था Bill Gates का अफेयर? एपस्टीन फाइल्स में नाम आने के बाद खुद खोला राज

कितने पढ़े-लिखे थे भारत के आखिरी गवर्नर जनरल C. Rajagopalachari? जानें किस कॉलेज से की थी कानून की पढ़ाई

भारत

होली से पहले ही दिल्ली में 'समर मोड' ऑन: फरवरी में ही टूटने लगा गर्मी का रिकॉर्ड, आज 29°C के पार जा सकता है तापमान

दिल्ली-एनसीआर में फरवरी में ही गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ना शुरू कर दिया है. आज तापमान 32°C तक पहुँच सकता है, जबकि 3 मार्च तक इसके 34°C होने का अनुमान है.

Pragya Bharti

Updated : Feb 26, 2026, 07:01 AM IST

होली से पहले ही दिल्ली में 'समर मोड' ऑन: फरवरी में ही टूटने लगा गर्मी का रिकॉर्ड, आज 29°C के पार जा सकता है तापमान

दिल्ली और आसपास के इलाकों (NCR) में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है. फरवरी का महीना अभी खत्म भी नहीं हुआ है और लोगों को दोपहर में चुभती गर्मी का अहसास होने लगा है. हालात ऐसे हैं कि घरों में बंद पड़े पंखे और कूलर अब चलने लगे हैं, वहीं कई इलाकों में लोगों ने एयर कंडीशनर (AC) का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है.

तापमान में अचानक उछाल

पिछले कुछ दिनों से दिल्ली-एनसीआर में पारा तेजी से चढ़ रहा है. आज, 26 फरवरी को अधिकतम तापमान 32°C तक पहुँचने की संभावना है. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस साल फरवरी का महीना सामान्य से अधिक गर्म दर्ज किया जा रहा है और यह मार्च जैसी गर्मी का अहसास करा रहा है.

IMD का नया पूर्वानुमान

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, आज से दिल्ली के तापमान में और भी बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी. अधिकतम तापमान में 2°C तक का इजाफा हो सकता है. आसमान बिल्कुल साफ रहेगा और तेज धूप के कारण दोपहर के वक्त घर से बाहर निकलना मुश्किल हो सकता है.
मौसम विभाग की सबसे चौंकाने वाली रिपोर्ट यह है कि आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ेगी. अनुमान के मुताबिक, 3 मार्च तक दिल्ली-एनसीआर का अधिकतम तापमान 34°C की दहलीज को छू सकता है. यह सामान्य से कई डिग्री ऊपर होगा, जो संकेत दे रहा है कि इस बार गर्मियां समय से काफी पहले दस्तक दे चुकी हैं.

अजब-गजब मौसम: दिन में धूप तो रात में ठंड

दिल्ली वाले फिलहाल दोहरे मौसम की मार झेल रहे हैं. सुबह और दोपहर के वक्त तेज धूप के कारण पसीने छूट रहे हैं, लेकिन शाम ढलते ही मौसम में हल्की गुलाबी ठंडक महसूस होती है. रात का न्यूनतम तापमान अभी भी 14°C से 16°C के बीच बना हुआ है, जिससे लोगों के बीमार होने का खतरा भी बढ़ गया है.
मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी हवाओं के प्रभाव और आसमान साफ होने की वजह से सौर विकिरण (Solar Radiation) सीधे धरती तक पहुँच रहा है, जिससे जमीन जल्दी गर्म हो रही है. हवा में नमी का स्तर (Humidity) भी 25% के आसपास बना हुआ है, जिससे मौसम काफी खुश्क महसूस हो रहा है.
T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में हैट्रिक लेने वाले 10 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीयों का नाम
कितनी रशियन महिलाओं संग था Bill Gates का अफेयर? एपस्टीन फाइल्स में नाम आने के बाद खुद खोला राज
कितने पढ़े-लिखे थे भारत के आखिरी गवर्नर जनरल C. Rajagopalachari? जानें किस कॉलेज से की थी कानून की पढ़ाई
T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले 10 कप्तान, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम
T20 वर्ल्ड कप में रनों का पीछा करते हुए शतक लगाने वाले बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन खिलाड़ियों का नाम
Holika Dahan Upay: होलिका दहन की राख बदल सकती है आपकी किस्मत, सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए कर लें सिर्फ ये उपाय
Horoscope 25 February: कर्क और सिंह वाले लोग स्वास्थ्य का रखें खास ध्यान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Chandra Grahan 2026: चंद्र ग्रहण में मृत्यु होने पर क्या तुरंत कर सकते हैं अंतिम संस्कार, जानें क्या कहता है गरुड़ पुराण का नियम 
Numerology: मां के लिए भाग्यशाली होती हैं इन तारीखों में जन्मी बेटियां, ससुराल में भी होती हैं सबकी चहेती
ये 5 सुगंधें ईश्वर की आराधना में इत्र की तरह काम करती हैं, जानिए क्यों हैं ये पूजा में जरूरी
