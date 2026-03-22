Aaj ka Mausam 22 March 2026: सावधान! दिल्ली में आज कड़कड़ाती बिजली और बारिश का अंदेशा, मौसम विभाग की चेतावनी

भारत
दिल्ली-NCR में लास्ट मार्च तक मौसम सुहाना बना रहेगा. सोमवार को आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिससे तापमान में गिरावट और हल्की ठंडक का एहसास बना रहेगा.
मार्च का महीना बीतने को है, लेकिन दिल्ली-एनसीआर के निवासियों को फिलहाल भीषण गर्मी से बड़ी राहत मिली हुई है. मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार, आने वाले कुछ दिनों तक राजधानी और आसपास के इलाकों में मौसम खुशनुमा बना रहेगा. ठंडी हवाओं के चलते लोगों को सुबह और शाम के समय हल्की सिहरन महसूस हो रही है.
आज कैसा रहेगा मौसम?
आज, 22 मार्च को दिल्ली और आसपास के शहरों में धूप और बादलों के बीच लुका-छिपी चलती रहेगी. अधिकतम तापमान 31°C और न्यूनतम तापमान 13-14°C के आसपास रहने का अनुमान है. दिनभर हल्की हवाएं चलेंगी, जिससे धूप की तपिश ज्यादा महसूस नहीं होगी.
सोमवार को बारिश और आंधी का 'येलो अलर्ट'
हफ्ते की शुरुआत यानी सोमवार को मौसम करवट लेने वाला है. मौसम विभाग ने दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में हल्की बारिश की संभावना जताई है. इस दौरान 20 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी भी चल सकती है. बारिश के बाद पारे में और गिरावट आएगी, जिससे ठंडी हवाएं चलने के आसार हैं.
27 मार्च तक का पूरा पूर्वानुमान
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, 27 मार्च तक तापमान में कोई बड़ा उछाल देखने को नहीं मिलेगा:
24 मार्च: अधिकतम 30°C, न्यूनतम 15°C (आसमान साफ रहेगा).
25 मार्च: अधिकतम 31°C, न्यूनतम 16°C.
26 मार्च: अधिकतम 31°C, न्यूनतम 17°C.
27 मार्च: अधिकतम 32°C, न्यूनतम 17°C.
क्या मार्च के अंत में बढ़ेगी गर्मी?
विशेषज्ञों का मानना है कि 27 मार्च के बाद मौसम का मिजाज बदल सकता है. फिलहाल कोई नया 'पश्चिमी विक्षोभ' (Western Disturbance) सक्रिय नहीं दिख रहा है, जिसके चलते महीने के आखिरी दिनों में धूप तेज हो सकती है और तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी होने की संभावना है.