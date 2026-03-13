Weather Today: आसमान में छाएंगे काले बादल, धूल भरी आंधी के साथ दिल्ली-NCR में झमाझम बारिश का भी अलर्ट; जानें IMD का नया अपडेट

दिल्ली-एनसीआर में बारिश की संभावना से तापमान 35°C से गिरकर 30°C तक आ जाएगा. 18 मार्च तक बादल छाए रहने और ठंडी हवाओं से चिलचिलाती धूप से राहत मिलेगी.

दिल्ली और आसपास के इलाकों में समय से पहले दस्तक दे चुकी गर्मी अब थमने वाली है. पिछले कुछ दिनों से सूरज के तल्ख तेवर और 35 से 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचते पारे ने लोगों को बेहाल कर दिया था. लेकिन अब मौसम विभाग (IMD) ने खुशखबरी दी है कि अगले कुछ दिनों में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदलने वाला है.

15 मार्च को होगी झमाझम बारिश

भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, 15 मार्च को दिल्ली-एनसीआर के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना है. इस बारिश के कारण अधिकतम तापमान में बड़ी गिरावट दर्ज की जाएगी. पारा 35°C से लुढ़ककर 30°C के करीब पहुँच सकता है, जिससे लोगों को चिलचिलाती धूप से बड़ी राहत मिलेगी. वहीं, न्यूनतम तापमान भी गिरकर 17 डिग्री सेल्सियस तक आ सकता है.

धूल भरी आंधी और बादलों का डेरा

बारिश से पहले ही दिल्ली के आसमान में बदलाव दिखने शुरू हो गए हैं. 12 मार्च को दिल्ली में 33 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलीं और कई जगहों पर धूल भरी आंधी ने दस्तक दी. आज 13 मार्च को भी आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी, जिससे धूप का असर कम होगा. बारिश के बाद अगले तीन दिनों तक मौसम सुहावना बना रहेगा. न्यूनतम तापमान 14 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है, जिससे सुबह और शाम के वक्त हल्की ठंडक महसूस होगी.

पूरे देश में बदलेगा मौसम का मिजाज

स्काईमेट वेदर के वैज्ञानिकों के अनुसार, केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश के मौसम में बड़े फेरबदल की संभावना है. पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में अगले दो दिनों में बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है. पहाड़ी और पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे पश्चिमी विक्षोभ के कारण पहाड़ों पर बर्फबारी और पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. दक्षिण भारत में भी वर्षा की गतिविधियों में तेजी आने के आसार हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से