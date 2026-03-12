FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Delhi-NCR Weather: गर्मी से मिलेगी राहत! 37°C की तपिश के बीच दिल्ली-NCR में झमाझम बारिश का अलर्ट, जानें कब गिरेगी पहली बूंद

Delhi-NCR Weather: गर्मी से मिलेगी राहत! 37°C की तपिश के बीच दिल्ली-NCR में झमाझम बारिश का अलर्ट, जानें कब गिरेगी पहली बूंद

US-Iran War: ईरान में 9,000 लोग फंसे, 2 की मौत, एक लापता... भारतीयों को लेकर MEA का बड़ा बयान

ईरान में 9,000 लोग फंसे, 2 की मौत, एक लापता... भारतीयों को लेकर MEA का बड़ा बयान

ताबूत में पहुंचे अमेरिकी सैनिकों के शव... ट्रंप ने दी सलामी, पेंटागन ने बताया कितने US जवान मारे गए

ताबूत में पहुंचे अमेरिकी सैनिकों के शव... ट्रंप ने दी सलामी, पेंटागन ने बताया कितने US जवान मारे गए

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
भारत के 5 सबसे युवा बिजनेसमैन, एक 22 साल की उम्र में बन गया 4480 करोड़ का मालिक

भारत के 5 सबसे युवा बिजनेसमैन, एक 22 साल की उम्र में बन गया 4480 करोड़ का मालिक

IPL में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में विदेशी खिलाड़ियों का राज

IPL में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में विदेशी खिलाड़ियों का राज

दुनिया के टॉप 5 देश जहां सबसे सस्ता मिलता है LPG सिलेंडर, जानें यहां भारत से कितना कम है दाम

दुनिया के टॉप 5 देश जहां सबसे सस्ता मिलता है LPG सिलेंडर, जानें यहां भारत से कितना कम है दाम

Homeभारत

भारत

Delhi-NCR Weather: गर्मी से मिलेगी राहत! 37°C की तपिश के बीच दिल्ली-NCR में झमाझम बारिश का अलर्ट, जानें कब गिरेगी पहली बूंद

Delhi-NCR Weather: दिल्ली-एनसीआर में 15 मार्च को होने वाली झमाझम बारिश से गर्मी का सितम कम होगा. 14 मार्च से ही बादल छाने और तापमान में 1-3 डिग्री की गिरावट से मौसम सुहावना हो जाएगा.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Mar 12, 2026, 06:02 AM IST

Delhi-NCR Weather: गर्मी से मिलेगी राहत! 37°C की तपिश के बीच दिल्ली-NCR में झमाझम बारिश का अलर्ट, जानें कब गिरेगी पहली बूंद

Delhi-NCR Weather

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

दिल्ली और आसपास के इलाकों (NCR) में मार्च के महीने में ही जून जैसी गर्मी का अहसास होने लगा था. लगातार निकल रही तेज धूप और चढ़ते पारे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी थीं, जिससे अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया था. लेकिन अब मौसम विभाग (IMD) ने एक ऐसी भविष्यवाणी की है, जो दिल्लीवासियों के चेहरे पर मुस्कान ले आएगी.

15 मार्च को बरसेगी राहत की फुहार

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, 15 मार्च को दिल्ली-एनसीआर के आसमान में बादलों का डेरा रहेगा और झमाझम बारिश होने की पूरी संभावना है. यह बारिश न केवल धूल को शांत करेगी, बल्कि बढ़ते तापमान पर भी लगाम लगाएगी. मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि इस बारिश के बाद अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है.

14 मार्च से ही बदल जाएगा मिजाज

बारिश का सिलसिला 15 तारीख को शुरू होगा, लेकिन मौसम में बदलाव 14 मार्च से ही दिखने लगेगा. शनिवार (14 मार्च) को दिल्ली के आसमान में घनघोर बादल छा जाएंगे, जिससे धूप की तपिश कम हो जाएगी. 15 मार्च को बारिश के साथ-साथ तेज हवाएं और धूल भरी आंधी चलने की भी आशंका जताई गई है, जिससे दिन भर मौसम ठंडा और सुहावना बना रहेगा.

अगले कुछ दिनों का हाल

16 और 17 मार्च: बारिश के बाद अगले दो दिनों तक आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी. ठंडी हवाएं चलने के कारण सुबह और शाम के वक्त हल्की सिहरन महसूस हो सकती है.

हवा की रफ्तार: पिछले 24 घंटों में भी दिल्ली-एनसीआर में 30 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली हैं, जो आने वाले दिनों में और भी सक्रिय हो सकती हैं.

17 मार्च के बाद: फिलहाल मौसम विभाग ने 17 मार्च के बाद का स्पष्ट पूर्वानुमान जारी नहीं किया है, लेकिन उम्मीद है कि गर्मी का यह नया दौर फिलहाल कुछ दिनों के लिए थम जाएगा.

स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतना भी जरूरी

अचानक बदलते इस मौसम से जहां गर्मी से राहत मिलेगी, वहीं स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतना भी जरूरी है. तापमान में आने वाली यह गिरावट वायरल बुखार या सर्दी-खांसी का कारण बन सकती है. ऐसे में सुहावने मौसम का आनंद लेते समय अपनी सेहत का ख्याल रखें.
 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
भारत के 5 सबसे युवा बिजनेसमैन, एक 22 साल की उम्र में बन गया 4480 करोड़ का मालिक
भारत के 5 सबसे युवा बिजनेसमैन, एक 22 साल की उम्र में बन गया 4480 करोड़ का मालिक
IPL में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में विदेशी खिलाड़ियों का राज
IPL में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में विदेशी खिलाड़ियों का राज
दुनिया के टॉप 5 देश जहां सबसे सस्ता मिलता है LPG सिलेंडर, जानें यहां भारत से कितना कम है दाम
दुनिया के टॉप 5 देश जहां सबसे सस्ता मिलता है LPG सिलेंडर, जानें यहां भारत से कितना कम है दाम
Top Oil Exporters: दुनिया के ये 5 देश तेल बेचकर भर रहे खजाना, जानें किस नंबर पर आता है US
Top Oil Exporters: दुनिया के ये 5 देश तेल बेचकर भर रहे खजाना, जानें किस नंबर पर आता है US
IPL में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में विराट कोहली से कितना पीछे हैं एमएस धोनी
IPL में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में विराट कोहली से कितना पीछे हैं एमएस धोनी
MORE
Advertisement
धर्म
Chaitra Amavasya 2026: चैत्र अमावस्या पर गलती से भी न करें ये काम नहीं तो पीछे पड़ जाएंगी परेशानियां, हर काम में आएगी बाधा
चैत्र अमावस्या पर गलती से भी न करें ये काम नहीं तो पीछे पड़ जाएंगी परेशानियां, हर काम में आएगी बाधा
Numerology: चेहरे से मासूम, लेकिन दिमाग के बेहद शातिर होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, इनसे रखनी चाहिए 4 कदम की दूरी
चेहरे से मासूम, लेकिन दिमाग के बेहद शातिर होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, इनसे रखनी चाहिए 4 कदम की दूरी
Budh Gochar: इन 3 राशियों पर बुध बरसाने जा रहा कहर, राहु के नक्षत्र में प्रवेश करते ही बनते काम भी शुरू होंगे बिगड़ने  
इन 3 राशियों पर बुध बरसाने जा रहा कहर, राहु के नक्षत्र में प्रवेश करते ही बनते काम भी शुरू होंगे बिगड़ने
Sheetala Ashtami Vrat Katha: शीतला अष्टमी पर व्रत पूजा में जरूर पढ़ें ये व्रत कथा, तभी मिलता है माता रानी का आशीर्वाद
शीतला अष्टमी पर व्रत पूजा में जरूर पढ़ें ये व्रत कथा, तभी मिलता है माता रानी का आशीर्वाद
Budh Gochar: बुध के गोचर से इन 4 राशियों के जातकों के जीवन में आएगा नया मोड़, आर्थिक संकट से लेकर समस्याएं हो जाएगी दूर
बुध के गोचर से इन 4 राशियों के जातकों के जीवन में आएगा नया मोड़, आर्थिक संकट से लेकर समस्याएं हो जाएगी दूर
MORE
Advertisement