Delhi-NCR Weather: गर्मी से मिलेगी राहत! 37°C की तपिश के बीच दिल्ली-NCR में झमाझम बारिश का अलर्ट, जानें कब गिरेगी पहली बूंद

Delhi-NCR Weather: दिल्ली-एनसीआर में 15 मार्च को होने वाली झमाझम बारिश से गर्मी का सितम कम होगा. 14 मार्च से ही बादल छाने और तापमान में 1-3 डिग्री की गिरावट से मौसम सुहावना हो जाएगा.

दिल्ली और आसपास के इलाकों (NCR) में मार्च के महीने में ही जून जैसी गर्मी का अहसास होने लगा था. लगातार निकल रही तेज धूप और चढ़ते पारे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी थीं, जिससे अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया था. लेकिन अब मौसम विभाग (IMD) ने एक ऐसी भविष्यवाणी की है, जो दिल्लीवासियों के चेहरे पर मुस्कान ले आएगी.

15 मार्च को बरसेगी राहत की फुहार

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, 15 मार्च को दिल्ली-एनसीआर के आसमान में बादलों का डेरा रहेगा और झमाझम बारिश होने की पूरी संभावना है. यह बारिश न केवल धूल को शांत करेगी, बल्कि बढ़ते तापमान पर भी लगाम लगाएगी. मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि इस बारिश के बाद अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है.

14 मार्च से ही बदल जाएगा मिजाज

बारिश का सिलसिला 15 तारीख को शुरू होगा, लेकिन मौसम में बदलाव 14 मार्च से ही दिखने लगेगा. शनिवार (14 मार्च) को दिल्ली के आसमान में घनघोर बादल छा जाएंगे, जिससे धूप की तपिश कम हो जाएगी. 15 मार्च को बारिश के साथ-साथ तेज हवाएं और धूल भरी आंधी चलने की भी आशंका जताई गई है, जिससे दिन भर मौसम ठंडा और सुहावना बना रहेगा.

अगले कुछ दिनों का हाल

16 और 17 मार्च: बारिश के बाद अगले दो दिनों तक आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी. ठंडी हवाएं चलने के कारण सुबह और शाम के वक्त हल्की सिहरन महसूस हो सकती है.

हवा की रफ्तार: पिछले 24 घंटों में भी दिल्ली-एनसीआर में 30 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली हैं, जो आने वाले दिनों में और भी सक्रिय हो सकती हैं.

17 मार्च के बाद: फिलहाल मौसम विभाग ने 17 मार्च के बाद का स्पष्ट पूर्वानुमान जारी नहीं किया है, लेकिन उम्मीद है कि गर्मी का यह नया दौर फिलहाल कुछ दिनों के लिए थम जाएगा.

स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतना भी जरूरी

अचानक बदलते इस मौसम से जहां गर्मी से राहत मिलेगी, वहीं स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतना भी जरूरी है. तापमान में आने वाली यह गिरावट वायरल बुखार या सर्दी-खांसी का कारण बन सकती है. ऐसे में सुहावने मौसम का आनंद लेते समय अपनी सेहत का ख्याल रखें.



