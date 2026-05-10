दिल्ली-NCR में बदलेगा मौसम का मिजाज, 16 राज्यों में भारी बारिश और तेज हवाओं के साथ IMD ने जारी किया अलर्ट

Aaj Ka Mausam Live: देश के 16 राज्यों में मौसम विभाग ने आंधी, बारिश और बिजली गिरने का 'हाई अलर्ट' जारी किया है. 80KM की रफ्तार वाली हवाएं और ओलावृष्टि यूपी-दिल्ली समेत कई इलाकों में तबाही मचा सकती हैं.

भारत के बड़े हिस्से में मौसम ने खतरनाक करवट ली है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक कुल 16 राज्यों में तेज आंधी, मूसलाधार बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है. दिल्ली-NCR, उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब जैसे मैदानी राज्यों में अगले 72 घंटे बेहद संवेदनशील बताए जा रहे हैं.

पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी का 'डबल अटैक'

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, एक तरफ सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाव के क्षेत्र के कारण यह मौसमी बदलाव आया है. इसके प्रभाव से 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चल सकती हैं, जो पेड़ों और बिजली के खंभों को नुकसान पहुंचा सकती हैं.

राज्यों के अनुसार मौसम का हाल

दिल्ली-NCR और यूपी: दिल्ली में 11 और 12 मई को धूल भरी आंधी और हल्की बारिश का 'येलो अलर्ट' है. वहीं उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर और मेरठ समेत कई जिलों में 50KM की रफ्तार से हवाएं चलने और ओले गिरने की संभावना है.

बिहार और झारखंड: बिहार में 60KM की रफ्तार वाली हवाओं के साथ भारी बारिश का खतरा है, जबकि झारखंड में बिजली गिरने (Lightning) को लेकर विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है.

पहाड़ी राज्य: उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी और ओलावृष्टि के कारण तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा सकती है.

दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत: केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में मूसलाधार बारिश के संकेत हैं, जबकि असम और मेघालय में नदियों का जलस्तर बढ़ने और भूस्खलन का खतरा बना हुआ है.

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