Delhi weather Today: होली से पहले ही मई-जून जैसी तपिश! 35°C पहुंचा पारा, दिल्ली-NCR में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी

Delhi weather Today: दिल्ली-एनसीआर में मार्च की शुरुआत से ही भीषण गर्मी का प्रकोप शुरू हो गया है. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, अल-नीनो के प्रभाव से इस बार मार्च-अप्रैल में मई-जून जैसी तपिश महसूस होगी.

दिल्ली और आसपास के इलाकों (NCR) में इस साल मौसम के मिजाज ने अभी से तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. 1 मार्च से ही सूरज की तपिश बढ़ने लगी है, जिससे यह संकेत मिल रहे हैं कि इस बार गर्मी पिछले कई रिकॉर्ड तोड़ सकती है. मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक, आने वाले दिनों में तापमान में तेजी से उछाल आएगा.

मई-जून जैसा होगा मार्च का हाल

आमतौर पर जो गर्मी मई और जून के महीनों में परेशान करती थी, उसका अहसास इस बार मार्च और अप्रैल में ही होने लगेगा. अनुमान है कि 5 से 6 मार्च के बीच दिल्ली-एनसीआर का अधिकतम तापमान 35°C तक पहुंच सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 17°C से 18°C के आसपास रहेगा. फरवरी का महीना पहले ही सामान्य से अधिक गर्म रहा है, जिसके कारण लोगों ने समय से पहले ही पंखे और एसी (AC) का इस्तेमाल शुरू कर दिया है.

हवाओं की रफ्तार और होली का पूर्वानुमान

वर्तमान में दिल्ली-एनसीआर में 33 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जिससे फिलहाल थोड़ी राहत है. हालांकि, मौसम विभाग का कहना है कि जैसे-जैसे मार्च आगे बढ़ेगा, हवा की गति कम होगी और उमस व गर्मी बढ़ेगी. इस बार होली के त्यौहार पर भी मौसम काफी गर्म रहने की संभावना है, जिससे लोगों को चिलचिलाती धूप का सामना करना पड़ सकता है.

क्यों बढ़ रही है इतनी गर्मी?

स्काईमेट वेदर के विशेषज्ञों के अनुसार, ला-नीना का प्रभाव कम हो रहा है और अल-नीनो की स्थिति बन रही है. अल-नीनो के सक्रिय होने से वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है, जिसका सीधा असर उत्तर भारत की गर्मी पर पड़ रहा है. यही कारण है कि इस साल दक्षिण-पश्चिम मानसून के कमजोर रहने और गर्मी के मौसम के अधिक लंबा खिंचने की आशंका जताई जा रही है.