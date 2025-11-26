FacebookTwitterYoutubeInstagram
Weather Update: दिल्ली-NCR में सर्द हवाओं ने पकड़ी रफ्तार, इन इलाकों में 9°C पहुंचा तापमान; देखें अपने क्षेत्र का हाल

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर 'बहुत खराब' से बढ़कर'गंभीर' श्रेणी में आ गया है. IMD के अनुसार, अगले 5 दिनों में न्यूनतम तापमान 8-9 डिग्री तक गिरेगा और कोहरा छाएगा, जिससे हवा की गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद कम है.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Nov 26, 2025, 06:55 AM IST

Weather Update: दिल्ली-NCR में सर्द हवाओं ने पकड़ी रफ्तार, इन इलाकों में 9°C पहुंचा तापमान; देखें अपने क्षेत्र का हाल

India Weather News:

दिल्ली-एनसीआर के निवासियों को इस समय ठंड और प्रदूषण की दोहरी मार झेलनी पड़ रही है. पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में तापमान में गिरावट शुरू हो गई है, वहीं हवा की धीमी गति के कारण वायु गुणवत्ता सूचकांक लगातार खतरनाक स्तर पर बना हुआ है.

गंभीर श्रेणी में AQI

दिल्ली और उससे सटे एनसीआर के इलाकों में वायु गुणवत्ता अभी भी 'बहुत खराब' से 'गंभीर' श्रेणी में बनी हुई है. नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली का औसत AQI 350 से 400 के बीच दर्ज किया गया है, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में आता है, जबकि आनंद विहार और गाजियाबाद जैसे कई हॉटस्पॉट में यह 400 के पार गंभीर श्रेणी में बना हुआ है.दिल्ली की हवा में PM2.5 का स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के सुरक्षित मानक से कई गुना ज्यादा जहरीला है, जिससे सांस संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है.

दिल्ली-एनसीआर में न्यूनतम तापमान

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के पूर्वानुमान के अनुसार, अगले कुछ दिनों तक मौसमी परिस्थितियां प्रदूषण को कम करने में सहायक नहीं होंगी. दिल्ली-एनसीआर में न्यूनतम तापमान में और गिरावट आने की संभावना है. अगले 5 दिनों में न्यूनतम तापमान गिरकर 9 डिग्री सेल्सियस और कुछ इलाकों में 8 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है. अधिकतम तापमान भी 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. सुबह के समय हल्का से मध्यम कोहरा छाए रहने की संभावना है. कोहरे के कारण हवा में नमी बढ़ेगी और प्रदूषक कणों का जमाव ज्यादा होगा, जिससे AQI में सुधार की गुंजाइश कम रहेगी. IMD ने फिलहाल बारिश को लेकर कोई पूर्वानुमान जारी नहीं किया है, जिससे प्रदूषण से तत्काल बड़ी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है.

