Delhi-NCR में झमाझम बारिश, बदला मौसम का मिजाज, गर्मी से मिली राहत

डीएनए हिंदी: दिल्ली-एनसीआर के लोगों को भीषण गर्मी से बड़ी राहत मिली है. शनिवार सुबह दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में भीषण बारिश हुई है. क्षेत्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र (RWFC) ने कहा है कि कुछ जगहों पर भारी बारिश होगी, वहीं कुछ हिस्से में हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश भी हो सकती है. सुबह-सुबह हुई बारिश की वजह से दिल्ली के मौसम का मिजाज बदल गया है. लोगों को उमस भरी गर्मी से बड़ी राहत मिली है.

दिल्ली-NCR में सुबह 5 बजे से ही बारिश हो रही है, इस वजह से कुछ हिस्सों में जलजमाव की स्थिति भी पैदा हो गई है. दिल्ली-नोएडा और गुरुग्राम के कई इलाकों में अब पानी भर गया है. राहत की बात ये है कि भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है.



किन जगहों पर हुई है बारिश?

RWFC ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, 'सफदरजंग सिविल लाइंस, पटेल नगर, बुद्ध जयंती पार्क, राजीव चौक, आईटीओ, जाफरपुर, नजफगढ़, द्वारका, इंडिया गेट, अक्षरधाम, पालम, लोदी रोड, आईजीआई एयरपोर्ट, आर के पुरम, वसंत कुंज, हौजखास, मालवीयनगर, इग्नू), एनसीआर लोनी देहात, हिंडन एएफ स्टेशन, इंदिरापुरम, नोएडा, दादरी, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, फ़रीदाबाद, मानेसर, बल्लभगढ़ में अगले 2 घंटों के दौरान बारिश होगी.'



