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भीषण गर्मी और जहरीली हवा का डबल अटैक! दिल्ली में फिर लागू हुआ GRAP-1, इन कामों पर लगी रोक

Delhi Pollution: दिल्ली-NCR में लोग भीषण गर्मी की मार झेल रहे हैं, चिलचिलाती गर्मी और लू के बीच दिल्ली में प्रदूषण ने भी यू-टर्न ले लिया है. दिल्ली में वायु गुणवत्ता भी एक बार फिर खराब श्रेणी में पहुंच गई है. इसको देखते हुए पूरे दिल्ली में (GRAP-1) की पाबंदियों को दोबारा लागू कर दिया गया है..

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Abhay Sharma

Updated : May 19, 2026, 09:51 PM IST

भीषण गर्मी और जहरीली हवा का डबल अटैक! दिल्ली में फिर लागू हुआ GRAP-1, इन कामों पर लगी रोक

Delhi NCR Pollution- Delhi AQI Today (AI Image)

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Delhi NCR Pollution- Delhi AQI Today: दिल्ली-NCR में लोग भीषण गर्मी की मार झेल रहे हैं, वहीं चिलचिलाती गर्मी और लू के बीच दिल्ली में प्रदूषण ने भी यू-टर्न ले लिया है. दरअसल, दिल्ली में वायु गुणवत्ता भी एक बार फिर खराब श्रेणी में पहुंच गई है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के दैनिक एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) बुलेटिन के अनुसार, आज मंगलवार को दिल्ली का औसत एक्यूआई 208 दर्ज किया गया, जो ‘खराब’ श्रेणी में आता है. ऐसे में (CAQM) की ग्रैप उप-समिति ने पूरे दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप के पहले चरण (GRAP-1) की पाबंदियों को दोबारा लागू कर दिया है. मई महीने की शुरुआत में दिल्ली की हवा बिल्कुल साफ हो गई, ऐसे में CAQM ने ग्रैप के अंतिम चरण (Stage-I) को भी पूरी तरह हटा दिया था. 

'खराब' श्रेणी में दिल्ली की हवा, AQI पहुंचा 208  

आज यानी  19 मई को दिल्ली का AQI 208 दर्ज किया गया, जो कि 'खराब' श्रेणी में आता है. इसको देखते हुए सीएक्यूएम ने दिल्ली में ग्रैप 1 की पाबंदियों को लागू कर दी हैं. बता दें कि मौसम विभाग ने भी पूर्वानुमान जारी करते हुए आने वाले दिनों में दिल्ली की आबोहवा खराब रहने की आशंका जताई है. ग्रैप-1 लागू होने के बाद होटलों और रेस्तरां में कोयले और लकड़ी के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध होगा. 

इसके अलावा पेट्रोल के पुराने और डीजल वाहनों (बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल) के संचालन पर सख्त निगरानी होगी,  निर्माण और विध्वंस (सीएंडडी) गतिविधियों में धूल शमन उपायों और सीएंडडी कचरे के ठोस पर्यावरण प्रबंधन पर निर्देशों का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा. 

इसके साथ ही 500 वर्ग मीटर के बराबर या उससे अधिक के भूखंड आकार वाली ऐसी परियोजनाओं के संबंध में सीएंडडी गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जाएगी, जो संबंधित के वेबपोर्टल पर पंजीकृत नहीं हैं.

यह भी पढ़ें: 72 घंटे में 70 हजार मेंबर, क्या है 'कॉकरोच जनता पार्टी'? CJI के बयान से उठा तूफान, आखिर एजेंडा क्या है? 

इन बातों का रखें ध्यान

इस दौरान आपको ध्यान देना है कि आप अपने वाहनों के इंजन को ठीक से ट्यून करके रखें, वाहनों के टायर का उचित दबाव बनाए रखें, वाहनों का PUC प्रमाणपत्र साथ रखें, लाल बत्ती पर इंजन बंद कर दें, प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हाइब्रिड वाहनों या ईवी को प्राथमिकता दें, खुले जगहों पर कूड़ा-कचरा न फैलाएं व निस्तारित न करें. इसके अलावा 311 एप, ग्रीन दिल्ली एप, समीर एप समेत के माध्यम से वायु प्रदूषणकारी गतिविधियों की रिपोर्ट करें. अधिक से अधिक पौधे लगाएं और 10-15 वर्ष पुराने डीजल व पेट्रोल वाहन न चलाएं.  

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