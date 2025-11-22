FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

J&K- सांबा में बॉर्डर के पास दिखा पाक ड्रोन, सुरक्षाबलों की फायरिंग के बाद वापस लौटा ड्रोन | फरीदाबाद के धौज गांव में पुलिस की रेड, विस्फोटक बरामद

G20 Summit 2025 आज से शुरू! भारत का प्रतिनिधित्व करने साउथ अफ्रीका पहुंचे PM मोदी; किन वैश्विक चुनौतियों पर होगा महामंथन?

G20 Summit 2025 आज से शुरू! भारत का प्रतिनिधित्व करने साउथ अफ्रीका पहुंचे PM मोदी; किन वैश्विक चुनौतियों पर होगा महामंथन?

जहरीली हवा से बेबस हुई दिल्ली: पूरे NCR में हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात, 450 के पार हुआ AQI

जहरीली हवा से बेबस हुई दिल्ली: पूरे NCR में हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात, 450 के पार हुआ AQI

Rashifal 22 November 2025: आज फिजूलखर्ची से बचें इन राशि के जातक, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

आज फिजूलखर्ची से बचें इन राशि के जातक, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

100 लोगों को मौत की नींद सुलाने वाला खूंखार डाकू कैसे बना योगी? सरकार ने रखा था 1,00,00,000 रुपये का इनाम

100 लोगों को मौत की नींद सुलाने वाला खूंखार डाकू कैसे बना योगी? सरकार ने रखा था 1,00,00,000 रुपये का इनाम

Smriti Mandhana के होने वाले पति Palash Muchhal कौन हैं? उम्र में कितना फासला, जानें नेटवर्थ में कौन किसे देता है टक्कर?

Smriti Mandhana के होने वाले पति Palash Muchhal कौन हैं? उम्र में कितना फासला, जानें नेटवर्थ में कौन किसे देता है टक्कर?

घूमने जाते हैं तो खाने-पीने में होती है प्रॉब्लम, इन 5 देशों में है शाकाहारी लोगों का बोल-बाला

घूमने जाते हैं तो खाने-पीने में होती है प्रॉब्लम, इन 5 देशों में है शाकाहारी लोगों का बोल-बाला

Homeभारत

भारत

जहरीली हवा से बेबस हुई दिल्ली: पूरे NCR में हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात, 450 के पार हुआ AQI

दिल्ली-NCR में प्रदूषण जानलेवा स्तर पर है, जिससे लोगों का दम घुट रहा है. गाजियाबाद 548 AQI के साथ देश का सबसे प्रदूषित शहर बना, जबकि दिल्ली का AQI 445 है. इसका स्वास्थ्य और दैनिक जीवन पर गंभीर असर पड़ा है.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Nov 22, 2025, 07:19 AM IST

जहरीली हवा से बेबस हुई दिल्ली: पूरे NCR में हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात, 450 के पार हुआ AQI
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में वायु गुणवत्ता इस समय अपने सबसे खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है. ताजा आंकड़ों के अनुसार, एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 450 के निशान को पार कर गया है, जिससे पूरे क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए सांस लेना भी दूभर हो गया है. इस 'गंभीर' श्रेणी के प्रदूषण के कारण जन-जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है.

दिल्ली-NCR में 'गंभीर' प्रदूषण का आपातकाल

दिल्ली-एनसीआर में हवा की गुणवत्ता लगातार 'गंभीर' (401-500) श्रेणी में बनी हुई है. राजधानी दिल्ली का AQI 445 दर्ज किया गया है, जिसे स्वास्थ्य के लिए 'बेहद खतरनाक' माना जाता है. इस स्तर का प्रदूषण स्वस्थ लोगों पर भी बुरा असर डालता है और पहले से बीमार लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है.

गाजियाबाद बना देश का सबसे प्रदूषित शहर

ताजा आंकड़ों के मुताबिक, गाजियाबाद देश का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है.
गाजियाबाद: AQI 548 (गंभीर श्रेणी)
नोएडा: AQI 468 (गंभीर श्रेणी)
दिल्ली: AQI 445 (गंभीर श्रेणी)
इसके अलावा मेरठ (376), मुजफ्फरनगर (375) और हापुड़ (373) में भी हवा 'बहुत खराब' श्रेणी में बनी हुई है.

क्यों जहरीली हो गई दिल्ली की हवा?

दिल्ली की हवा के जहरीले होने के पीछे कई मुख्य कारण हैं, जो एक साथ मिलकर प्रदूषण के स्तर को बढ़ाते हैं.
पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने से उठने वाला धुआं इसका एक प्रमुख कारण है.
वाहनों से निकलने वाला उत्सर्जन.
निर्माण गतिविधियों से उड़ने वाली धूल.
उद्योगों से निकलने वाला धुआं और प्रदूषण.
सर्द मौसम के कारण हवा का प्रवाह धीमा हो जाता है, जिससे प्रदूषक कण जमीन के पास रुक जाते हैं.

प्रदूषण के कारण खेल गतिविधियों पर प्रतिबंध

प्रदूषण के खराब हालात का असर खेल गतिविधियों पर भी पड़ रहा है. BCCI ने दिल्ली में होने वाले अंडर-23 वनडे टूर्नामेंट के नॉकआउट राउंड के मुकाबले को प्रदूषण के कारण मुंबई स्थानांतरित कर दिया है. हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने भी खतरनाक वायु गुणवत्ता स्तरों का हवाला देते हुए दिल्ली और NCR क्षेत्र में आउटडोर खेलों के आयोजन पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया था.


अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

