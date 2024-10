Delhi Metro Updates: यदि आप रविवार (20 अक्टूबर) को दिल्ली के किसी हिस्से में सुबह-सुबह जाने का प्लान बनाए हुए हैं तो आपको टैक्सी बुक करने की जरूरत नहीं है. आप दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro) में सफर करके पहुंच सकते हैं. इस बार रविवार के दिन दिल्ली मेट्रो के सभी रूट पर पहली मेट्रो ट्रेन सुबह 3.15 पर प्लेटफॉर्म से निकल जाएगी. इस बात की घोषणा दिल्ली मेट्रो ने शुक्रवार को अपने एक्स (पहले ट्विटर) हैंडल पर की है. DMRC ने बताया है कि यह फैसला जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में होने वाली दिल्ली हाफ मैराथन (Delhi Half Marathon 2024) के कारण लिया गया है ताकि इसमें भाग ले रहे प्रतिभागी बिनापरेशानी के सही समय पर वेन्यू तक पहुंच सकें. DMRC ने यह भी बताया है कि सुबह 6 बजे तक मेट्रो में सफर करने वाले मैराथन के प्रतिभागियों से कोई किराया भी नहीं वसूला जाएगा. हालांकि बाकी यात्रियों को किराया पहले की तरह ही चुकाना होगा.

यह रहेगा मेट्रो का शेड्यूल

DMRC के मुताबिक, दिल्ली हाफ मैराथन के कारण सभी लाइन पर रविवार (20 अक्टूबर) को पहली मेट्रो ट्रेन सुबह 3.15 बजे दौड़ना शुरू करेगी. हालांकि ग्रे लाइन और एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर यह शेड्यूल लागू नहीं होगा. बाकी सभी स्टेशनों से सुबह 4 बजे तक 15-15 मिनट के अंतराल पर मेट्रो ट्रेन रवाना होंगी. इसके बाद 4 बजे से 6 बजे तक 20-20 मिनट के अंतराल पर ट्रेन रवाना होंगी. सुबह 6 बजे के बाद रोजाना की तरह नियमित अंतराल पर ट्रेन रवाना की जाएंगी.

क्यूआर कोड वाले रिस्टबैंड से होगा मुफ्त सफर

DMRC ने यह भी बताया है कि मैराथन में भाग ले रहे लोगों से कोई किराया नहीं वसूला जाएगा. ये यात्री क्यूआर कोड वाले स्पेशल रिस्टबैंड की मदद से मुफ्त सफर कर पाएंगे. ये क्यूआर कोड इस्तेमाल करने के लिए अलग-अलग मेट्रो स्टेशनों पर वॉलंटियर्स तैनात किए जाएंगे, जो मैराथन में भाग लने वाले प्रतिभागी को गाइड करेंगे.

