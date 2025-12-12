Delhi Metro Golden Line: ऑफिशियली शुरू हुआ गोल्डन लाइन का कंस्ट्रक्शन, जानें क्यों था दिल्ली के लिए जरूरी

Delhi Metro Golden Line Update: DMRC ने ऑफिशियली अपने फेज़ IV का कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया है, जिसकी शुरुआत लाजपत नगर-साकेत G ब्लॉक कॉरिडोर से होगी. यह चौथे फेज़ का पहला सेक्शन होगा जिसमें फिजिकल काम जल्द ही शुरू होगा.

Delhi Metro Golden Line News: राजधानी दिल्ली को दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) एक बार फिर बड़ी सौगात देने जा रह है. बताया जा रहा है कि DMRC ने ऑफिशियली अपने फेज़ IV का कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया है, जिसकी शुरुआत लाजपत नगर-साकेत G ब्लॉक कॉरिडोर से होगी. यह चौथे फेज़ का पहला सेक्शन होगा जिसमें फिजिकल काम जल्द ही शुरू होगा.

ध्यान रहे कि गोल्डन लाइन के लाजपत नगर-साकेत G-ब्लॉक कॉरिडोर पर पहला टेस्ट पाइल, जो प्रमुख नागरिक कार्यों की शुरुआत का प्रतीक है और भूमि पूजन समारोहसाकेत के पास पुष्पा भवन में हुआ. इस रूट के संदर्भ में जो जानकारी बाहर आई है उसके अनुसार गोल्डन लाइन का यह कॉरिडोर एलिवेटेड होगा और इसमें आठ मेट्रो स्टेशन होंगे:

लाजपत नगर

एंड्रयूज गंज

ग्रेटर कैलाश-1

चिराग दिल्ली

पुष्पा भवन

साकेत डिस्ट्रिक्ट सेंटर

पुष्प विहार

साकेत G ब्लॉक

बता दें कि यह गोल्डन लाइन कॉरिडोर साउथ दिल्ली में एक ज़रूरी लिंक है और इसे कनेक्टिविटी बढ़ाने और मौजूदा मेट्रो लाइनों के साथ इंटीग्रेशन देने के लिए डिज़ाइन किया गया है. इससे लाखों यात्रियों के लिए सफ़र आसान हो जाएगा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर होगा, और इलाके के कई जाने-माने स्कूलों के साथ-साथ सरकारी दफ़्तरों तक पहुंचना आसान हो जाएगा.

ग्रेटर कैलाश-1, साकेत, ग्रेटर कैलाश, पुष्प विहार जैसे इलाके चिराग दिल्ली में मौजूदा मैजेंटा लाइन के साथ-साथ लाजपत नगर में वायलेट और पिंक लाइन से आसानी से जुड़ जाएंगे.

इसके साथ, लाजपत नगर साउथ दिल्ली में एक बड़ा इंटरचेंज हब बन जाएगा, जो ट्रिपल इंटरचेंज स्टेशन के तौर पर काम करेगा. गोल्डन लाइन में इस कॉरिडोर के अलावा, इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ और रिठाला से नरेला कॉरिडोर भी प्री-कंस्ट्रक्शन से जुड़े कामों के साथ आगे बढ़ रहे हैं.