टर्मिनल-1 और 3 की कनेक्टिविटी का टेंशन हुआ खत्म, दिल्ली एयरपोर्ट पर बनेगा नया मेट्रो स्टेशन, ऐसी है प्लानिंग  

दिल्ली स्थित IGI एयरपोर्ट पर जल्द ही बेहतर अंतर-टर्मिनल कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी, क्योंकि आगामी गोल्डन लाइन परियोजना के तहत एक नए मेट्रो स्टेशन की प्लानिंग की गई है.

दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGIA) पर जल्द ही बेहतर अंतर-टर्मिनल कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी, क्योंकि आगामी गोल्डन लाइन परियोजना के तहत एक नए मेट्रो स्टेशन की योजना बनाई गई है. दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड (DIAL) के सीईओ विदेह कुमार जयपुरियार ने पीटीआई को एक इंटरव्यू दिया है और बताया है कि यह नई लाइन टर्मिनल 1 (T1) को सीधे एरोसिटी और टर्मिनल 3 (T3) से जोड़ेगी.

ध्यान रहे कि वर्तमान में, टर्मिनल 2 और 3 पास-पास हैं. जबकि T1 कई किलोमीटर दूर है और इसका सीधा मेट्रो कनेक्शन नहीं है. एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन (ऑरेंज लाइन) T3 को सेवा प्रदान करती है, और मैजेंटा लाइन T1 को जोड़ती है. लेकिन यात्रियों को वर्तमान में दोनों के बीच सड़क मार्ग से यात्रा करनी पड़ती है.

जयपुरियार के अनुसार, 'गोल्डन लाइन पहले एरोसिटी तक आनी थी. हमने DMRC (दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन) को इसे T1 तक विस्तारित करने के लिए मना लिया है. इसलिए, यह वास्तव में उन मेट्रो लाइनों में से एक के रूप में कार्य करेगी जो T1 से एरोसिटी को जोड़ेगी और एरोसिटी से हमें एयरपोर्ट लाइन मिल गई है.'

बताया जा रहा है कि दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण के विस्तार का हिस्सा, गोल्डन लाइन, तुगलकाबाद और एरोसिटी के बीच चलेगी. डायल, डीएमआरसी के साथ मिलकर एरोसिटी में एक एकीकृत स्टेशन सुनिश्चित करने पर काम कर रहा है जो एक प्रमुख इंटरचेंज हब के रूप में काम करेगा.

उन्होंने आगे कहा, 'आरआरटीएस (क्षेत्रीय रेलवे परिवहन सेवा) एरोसिटी में आ रही है, और मौजूदा लेआउट के अनुसार, एक एपीएम (ऑटोमेटेड पीपल मूवर) स्टेशन भी वहां स्थापित किया जाना है. इसलिए, यह एक एकीकृत मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी स्टेशन होगा.'

बता दें कि हवाई अड्डा संचालक, मेट्रो विस्तार के पूरक के रूप में, टर्मिनल 1 को टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3 से जोड़ने के लिए एक एलिवेटेड कम एट-ग्रेड ऑटोमेटेड पीपल मूवर (एपीएम) या 'एयर ट्रेन' शुरू करने की भी योजना बना रहा है.

जीएमआर के नेतृत्व वाले डायल कंसोर्टियम द्वारा संचालित, आईजीआई हवाई अड्डा वर्तमान में अपने तीन टर्मिनलों और चार रनवे पर सालाना 10 करोड़ से ज़्यादा यात्रियों को संभालता है.