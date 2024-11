Delhi Mayor Election 2024: दिल्ली नगर निगम (MCD) में दलित मेयर चुने जाने के लिए गुरुवार (14 नवंबर) को वोटिंग चल रही है. वोटिंग शुरू होने से पहले कांग्रेस पार्षदों ने जमकर हंगामा मचाया है. कांग्रेस (Congress) ने भाजपा (BJP) और आम आदमी पार्टी (AAP) पर दलितों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है. कांग्रेस पार्षदों ने चुनाव के समय पर सवाल उठाते हुए कहा है कि देरी से हुए चुनाव के कारण दलित मेयर को महज 5 महीने के लिए सीट पर रहने का मौका मिलेगा. कांग्रेस पार्षदों को हंगामे के बाद पीठासीन अधिकारी ने बाहर निकाल दिया है. हालांकि कांग्रेस नेताओं का कहना है कि उन्होंने खुद मतदान का बहिष्कार किया है. करीब ढाई घंटे तक चलने वाली वोटिंग के बाद आज ही परिणाम घोषित कर दिया जाएगा.

क्यों हंगामा किया है कांग्रेस पार्षदों ने

दिल्ली मेयर पद पर इस बार आरक्षित वर्ग से किसी कैंडिडेट को चुना जाना है. कांग्रेस पार्षदों ने हंगामा मचाते हुए चुनाव देरी से कराए जाने पर सवाल उठाया है. उनका कहना है कि जानबूझकर चुनाव देरी से कराए गए हैं ताकि दलित वर्ग से चुने जाने वाले मेयर को ज्यादा काम कराने का मौका नहीं मिल पाए. पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा ने कांग्रेस पार्षदों को बार-बार शांत कराने की कोशिश की है, लेकिन उनके शांत नहीं होने पर सभी को सभागार से बाहर निकाल दिया गया है.

मोबाइल कराए गए हैं जमा, पहले सांसदों ने डाले वोट

पीठासीन अधिकारी ने वोटिंग शुरू कराने से पहले सभी सांसदों, विधायकों और पार्षदों के मोबाइल जमा करा लिए हैं. किसी के पास इसके बाद भी मोबाइल फोन पाया जाता है तो उसका वोट खारिज कर दिया जाएगा. पहले भाजपा सांसदों को वोट डालने के लिए बुलाया गया था, लेकिन उनके मौजूद नहीं रहने पर AAP सांसद ने वोटिंग की शुरुआत की है. इसके बाद विधायकों को बारी-बारी से वोट डालने के लिए बुलाया जा रहा है.

देरी से वोट डालने पहुंचे भाजपा सांसद

वोट डालने की प्रक्रिया के बीच भाजपा सांसद भी सभागार में पहुंच गए. भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज, प्रवीण खंडेलवाल, योगेंद्र चंदौलिया, हर्ष मल्होत्रा, कमलजीत सहरावत और रामवीर सिंह बिधूड़ी ने वोट डाल दिया है. भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा,'अभी हमने मेयर पद के लिए वोट डाले हैं. फिर हम डिप्टी मेयर पद के लिए भी वोट डालेंगे. यदि भाजपा का मेयर और डिप्टी मेयर आज चुना जाता है तो हम आप के मेयर के कार्यकाल की तरह MCD को निष्क्रिय नहीं रहने देंगे.'

